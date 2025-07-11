Аналитик предсказал рост биткоина до $135 тысяч в 2025 году

Биткоин установил новый исторический рекорд — на бирже Binance криптовалюта сегодня в моменте поднималась выше 118,7 тысячи долларов. В чём причина такого резкого роста биткоина и каких ещё высот он может достичь в 2025 году, «Рамблеру» рассказал руководитель направления по развитию бизнеса компании «Прайм Брокерский Сервис» Евгений Бабошкин.

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В пятницу биткоин стремительно растёт. К 13:50 мск криптовалюта демонстрировала дневной рост на 6,3% и торговалась выше отметки 118 тысяч долларов. В 12:40 мск был зафиксирован новый исторический максимум — 118 780,89 доллара.

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Подорожание биткоина — результат сразу нескольких фундаментальных факторов, уверен Евгений Бабошкин:

Рост глобального спроса на рисковые активы на фоне ожиданий скорого снижения ставки ФРС. Это перезапустило приток ликвидности в высоковолатильные активы — от технологических акций до криптовалют. За последние сутки объёмы торгов биткоином выросли более чем на 20%, а объём закрытия шорт-позиций превысил 1 миллиард долларов, что подчёркивает силу текущего импульса, отметил аналитик. Усиление институционального интереса. Во втором квартале публичные компании приобрели более 131 тысячи биткоинов, а совокупные притоки в ETF на биткоин составили около 111 тысяч биткоинов. Это говорит о стратегической переоценке криптоактивов как элемента корпоративных резервов, считает эксперт.

С технической точки зрения прорыв выше 115 тысяч долларов открыл дорогу к целям в зоне 120–123 тысяч долларов, считает Бабошкин. Если импульс сохранится, вероятен рост до 130–135 тысяч долларов уже в третьем квартале, допустил он.

Долгосрочный ориентир по биткоину в 150–160 тысяч долларов становится всё более реалистичным, подчеркнул эксперт. Но для достижения этой цели необходимы стабильность макроэкономики и дальнейшее развитие рынка, уточнил он.

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