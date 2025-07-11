Что такое дивидендный гэп и почему его не надо бояться

Вы купили акции в ожидании щедрых дивидендов, но сразу после отсечки стоимость бумаг стремительно упала — это явление на рынке называется дивидендный гэп. Почему он образуется, от чего зависит его величина и какие торговые стратегии может использовать инвестор для отработки дивидендного гэпа, «Рамблеру» рассказали эксперты.

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Что такое дивидендный гэп

Дивидендный гэп — падение акций в цене после дивидендной отсечки, то есть даты, когда определяется список акционеров для выплаты дивидендов. После этого стоимость бумаг обычно снижается примерно на размер дивиденда на одну акцию.

Где узнать дату отсечки по дивидендам:

На сайте эмитента. Многие компании публикуют данные о дивидендных выплатах, включая даты отсечки, закрытия реестра и выплаты в разделе «Инвесторам» на своём сайте.

Многие компании публикуют данные о дивидендных выплатах, включая даты отсечки, закрытия реестра и выплаты в разделе «Инвесторам» на своём сайте. Через сервисы раскрытия информации. Например, можно воспользоваться ресурсом e-disclosure.ru. Введите в строке поиска название компании и зайдите в соответствующую карточку. В разделе «Существенные события» найдите публикацию с названием «Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента».

Например, можно воспользоваться ресурсом e-disclosure.ru. Введите в строке поиска название компании и зайдите в соответствующую карточку. В разделе «Существенные события» найдите публикацию с названием «Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента». На торговой платформе брокера. Зайдите в карточку интересующей вас акции и найдите раздел «Дивиденды».

Обратите внимание. Чтобы получить право на дивиденды, необходимо иметь акцию в своём портфеле на дату отсечки. Расчёт по многим сделкам происходит только на следующий день — такой режим называется Т+1.

Тогда получается:

Если вы покупаете акцию до даты отсечки , вы становитесь её держателем и получаете право на объявленные дивиденды.

, вы становитесь её держателем и получаете право на объявленные дивиденды. Если вы покупаете бумагу в дату отсечки или позже, вы не получите дивиденды, поскольку расчёт по сделке идёт с задержкой.

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Причины падения акций после отсечки

Стоимость ценных бумаг после отсечки снижается из-за резкого падения спроса на актив после закрытия реестра акционеров для выплаты дивидендов, пояснил «Рамблеру» директор АНО Учебный центр ФГ «Финам» Артур Галяутдинов. Перед датой отсечки инвесторы проявляют повышенный интерес к бумагам компании, массово покупая их под дивиденды. После отсечки актив становится менее привлекательным, поскольку дивиденды больше не включены в его стоимость.

Среди других причин дивидендного гэпа:

Сокращение капитала компании. Выплата дивидендов означает, что эмитент отдаёт часть своей прибыли держателям акций. Это уменьшает капитал компании, что отражается на стоимости бумаг.

Выплата дивидендов означает, что эмитент отдаёт часть своей прибыли держателям акций. Это уменьшает капитал компании, что отражается на стоимости бумаг. Коррекция на рынке. Рынок корректирует цену акции, чтобы отразить тот факт, что покупатель после даты отсечки не получит дивиденды.

Однако на практике цена может упасть на величину как чуть больше, так и чуть меньше размера дивиденда из-за общей рыночной ситуации, ликвидности актива, ожиданий по будущим дивидендам и прочих факторов. Артур Галяутдинов Директор АНО Учебный центр ФГ «Финам»

Как рассчитать величину гэпа

Для расчёта размера дивидендного гэпа нужно учитывать величину дивиденда и ставку налога, уточнил старший аналитик Т-Инвестиций Александр Потехин. По его словам, дивидендный гэп теоретически должен равняться нетто-дивиденду.

Он считается по формуле:

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Пример расчёта нетто-дивиденда:

«Икс 5» назначила дивиденды в размере 648 рублей на одну акцию за 2024 год. Это брутто-дивиденд. При ставке налога 13% нетто-дивиденд на одну бумагу составит:

648 х (1 – 13%) = 563,76 рубля.

В таком случае размер дивидендного гэпа теоретически тоже должен составлять 563,76 рубля.

Примеры дивидендных гэпов на российском рынке

Пример 1. Последний день для покупки под дивиденды по бумагам золотодобывающей компании «Полюс» был 24 апреля. Размер выплаты на 1 акцию — 73 рубля.

Цена закрытия 24 апреля составила 1904,8 рубля за бумагу. На следующий день, 25 апреля, акция открылась на уровне 1856,8 рубля. Дневной минимум составил 1850 рублей. Разница составила 48 рублей.

© tradingview.com, sberbank.ru

Пример 2. Отсечка по бумагам «Лукойла» была 2 июня. Компания платит дивиденды в размере 541 рубль на акцию.

Вечером 2 июля акции «Лукойла» стоили 6834 рубля за штуку. Цена открытия бумаги на следующий день составила 6360 рублей. В течение дня акции опускались до 6350 рублей. Разница — 474 рубля.

© tradingview.com, sberbank.ru

4 стратегии торгов с учётом дивидендного гэпа*

Покупка на гэпе

Вы покупаете акции после дивидендной отсечки по сниженной цене. Не спешите инвестировать сразу после открытия торгов в дату отсечки. Дайте цене стабилизироваться и понаблюдайте за рыночной динамикой. Цель — купить бумаги в момент падения цены и заработать на их росте после завершения дивидендного гэпа.

Можете установить лимитный ордер на покупку по желаемой цене. Это позволит купить акции только в том случае, если цена достигнет вашего целевого уровня.

Продажа перед отсечкой

Вы покупаете акции после объявления компании о предстоящих дивидендах, но до даты отсечки. Продаёте их за 1–2 дня перед отсечкой и фиксируете прибыль от роста цены, вызванного повышенным спросом на актив со стороны инвесторов, желающих получить дивиденды.

Продажа акций перед отсечкой может быть более выгодной с точки зрения налогообложения, чем получение дивидендов и уплата налога с них. Но при продаже бумаг необходимо учитывать налоги на прирост капитала.

Продажа после закрытия гэпа

Вы покупаете акции перед отсечкой, чтобы попасть в реестр акционеров для получения дивидендов. Далее вы продолжаете держать акции в своём портфеле и ждёте восстановления их цены после завершения дивидендного гэпа. Определяете для себя целевой уровень стоимости актива и выставляете тейк-профит. Цель — получить двойную прибыль: от дивидендов и от положительной разницы курса покупки и продажи акций.

Игнорирование гэпа

Такая стратегия подходит для пассивного инвестирования. Если вы не хотите отслеживать дивидендные гэпы, можете купить акции крупных и надёжных дивидендных компаний, держать их в портфеле и получать выплаты.

Оптимальный способ заработать на дивидендном гэпе — купить бумаги сильного эмитента после отсечки по более низкой цене, чем они торговались с дивидендами. Таким мнением поделилась с «Рамблером» ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Альтернативой может быть также покупка акций под дивиденды на условную половину желаемой позиции, чтобы получить те самые дивиденды. А после отсечки докупить вторую половину портфеля и уравнять тем самым среднюю цену по бумагам. Наталия Пырьева Ведущий аналитик «Цифра брокер»

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3 главных ошибки инвестора

Закладывать в свою стратегию быструю компенсацию гэпа. Не всегда цена быстро восстанавливается к прежним значениям, на это могут уйти недели или месяцы в зависимости от общей рыночной ситуации, финансовых показателей компании и настроения инвесторов. Нетерпеливое ожидание быстрого закрытия гэпа может привести к поспешным и невыгодным решениям о продаже акций. Заходить в дивидендный гэп в шорт-позиции. В день отсечки брокер удерживает с вашего счёта сумму в размере дивидендов на акции в шорте. Это происходит потому, что формально на момент отсечки держателем акций являетесь не вы, а он. Чтобы получить прибыль от этой операции, вам нужно, чтобы цена акции снизилась значительно больше, чем величина ожидаемого дивидендного гэпа, плюс стоимость займа акций для открытия короткой позиции. Только в этом случае ваш доход превысит ваши расходы. Игнорировать налоги. С дивидендов удерживается НДФЛ в размере 13 или 15% в зависимости от налоговой ставки инвестора. Это уменьшает реальную доходность по бумагам.

Коротко

Дивидендный гэп — временное падение стоимости акций компании после даты отсечки, когда определяется реестр акционеров. Среди основных причин снижения цены бумаг: падение спроса на акции, сокращение капитала компании, коррекция на рынке.

Инвесторы знают о дате отсечки заранее. Её можно посмотреть на сайте компании, через сервисы раскрытия информации, в карточке акций компании у брокера. Для получения права на дивиденды необходимо купить акции не позднее одного дня до даты отсечки.

Можно выделить 4 основные стратегии торговли с учётом дивидендного гэпа: покупать до отсечки и продавать после коррекции, покупать сразу после объявления о предстоящих дивидендах и продавать перед отсечкой, покупать во время дивидендного гэпа и продавать после его завершения или игнорировать дивидендные гэпы.

При торговле дивидендными акциями важно не закладывать в свою стратегию быстрое восстановление стоимости бумаг после дивидендного гэпа, не идти в шорт без анализа бумаги и не игнорировать налоги.

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*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.