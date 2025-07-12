«Золотое ралли» на паузе: ждать ли новых рекордов от золота в 2025 году

С начала 2025 года цены на биржевое золото выросли на 27%, примерно до 3350 долларов за унцию по сравнению с 2600 долларов в январе. Весной золото впервые протестировало уровень 3500 долларов за унцию, однако не смогло закрепиться в этой области. Чем обусловлен такой стремительный рост цен в 2025 году, почему драгоценный металл подешевел в начале июля и ждать ли новых рекордов от золота до конца года, «Рамблеру» рассказали аналитики.

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Что происходит на рынке золота

Одна из главных причин стремительного роста цен на золото в 2025 году — слабый доллар, отметили опрошенные «Рамблером» эксперты. С января долларовый индекс DXY ослаб на 10% и торгуется ниже отметки 100 пунктов. Индикатор находится на самых низких уровнях с 2022 года.

Доллар переживает кризис доверия. Госдолг США уже превысил 37 триллионов долларов, а новый пакет бюджетных расходов One Big Beautiful Bill только добавил беспокойства. Инвесторы ищут альтернативы доллару, и золото здесь на первом месте. Максим Мольдерф Финансист, CEO Moneymatika

Ещё одним драйвером роста котировок золота в этом году стали активные закупки драгоценного металла мировыми центральными банками. Банк России с начала января по конец июня нарастил золотовалютные резервы с 609,5 до 687,7 миллиарда долларов. Народный банк Китая закупает золото 8 месяцев подряд, и на конец мая запасы оценивались в 242,9 миллиарда долларов. Германия и Италия обсуждают репатриацию золота из США на общую сумму около 245 миллиардов долларов.

Значительное влияние на стоимость золота традиционно оказывает геополитика. Котировки реагировали ростом на сообщения об индивидуальных торговых пошлинах США, переговорах по Украине и эскалации конфликта на Ближнем Востоке. При ослаблении геополитической напряжённости стоимость золота корректировалась в область 3300 пунктов.

Именно геополитика стала причиной снижения котировок драгметалла в начале июля, пояснили «Рамблеру» аналитики. США объявили о новой отсрочке введения торговых пошлин с 9 июля по 1 августа. Это привело к временному укреплению доллара и, как следствие, падению цен на золото.

Прогнозы по золоту до конца 2025 года

Динамика цен на золото во второй половине 2025 года будет зависеть от геополитических событий и политики Федеральной резервной системы США (ФРС), считают эксперты. Американский центробанк держит процентную ставку на уровне 4,25–4,5% годовых с декабря 2024 года.

В базовом сценарии аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский ожидает роста цен на биржевое золото до 3500–3700 долларов к декабрю. В случае эскалации торговых войн и конфликтов стоимость драгоценного металла к концу года может дойти до 3800–4000 долларов, допустил эксперт. При наличии мирных инициатив и ужесточении денежно-кредитной политики ФРС «золотые» котировки способны опуститься в область 3300–3400 долларов.

Если ФРС не снизит процентные ставки, а политика Дональда Трампа в отношении торговых пошлин станет менее хаотичной, доллар перейдёт к укреплению, а золото к концу года может опуститься в область 3000–3100 долларов. Таким прогнозом поделилась ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. При условии смягчения монетарной политики ФРС при сохранении текущей политики Дональда Трампа золото, после возможной небольшой коррекции, может снова пойти вверх и вырасти до 3500 долларов, говорит эксперт.

Наиболее вероятен сценарий продолжения роста цен на золото, так как политика и экономика в США выглядят довольно неустойчивыми, а мировая экономика в целом демонстрирует тенденцию к замедлению. Это будет способствовать ослаблению ряда мировых резервных валют и росту спроса на золото. Наталья Мильчакова Ведущий аналитик Freedom Finance Global

В Moneymatika допустили рост стоимости золота до 3600–3800 долларов к концу 2025 года.

Коротко

С начала 2025 года цены на биржевое золото выросли на 25% — с 2600 долларов в январе до 3300 долларов в июле. Котировки устремились вверх на фоне ослабления позиций доллара. Индекс американской валюты DXY за полгода потерял около 10% и закрепился ниже отметки 100 пунктов. Индикатор не находился так низко с 2022 года.

Дополнительным стимулом выступил повышенный спрос на золото среди мировых центральных банков. Банк России с начала года нарастил золотовалютные резервы почти на 80 миллиардов долларов. Народный банк Китая покупает золото 8 месяцев подряд. Европейские страны планируют репатриацию части золотых запасов из США.

Ещё один фактор — рост геополитической напряжённости: угроза жёстких тарифов со стороны США, переговоры по украинскому вопросу, обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Динамика цен на золото во втором полугодии будет во многом зависеть от геополитики и решений ФРС США по процентной ставке. В нейтральном сценарии аналитики видят рост котировок до 3500–3800 долларов к декабрю.

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