Рубль к середине июля сохраняет сильные позиции к иностранным валютам. Доллар торгуется вблизи 78 рублей, евро находится в области 91,5 рубля. Мы проанализировали, что происходит на российском валютном рынке, и спросили экспертов, каким будет курс рубля 14–18 июля.

Поведение рубля

Доллар на прошлой неделе (7–11 июля) завершил торги на рынке «Форекс» на отметке 77,9 рубля. В пятницу курс в моменте опускался до 77,5 рубля. Новую неделю доллар начал с 77,9 рубля.

Курс евро по итогам основной торговой сессии в пятницу составил 91,1 рубля. В понедельник валюта открылась с отметки 91,2 рубля. Юань завершил прошлую неделю на уровне 10,9 рубля. Новую неделю китайская валюта начала с той же отметки.

К 13:45 мск доллар на «Форексе» стоил 78,4 рубля, евро — 91,7 рубля. Юань торговался по 10,9 рубля.

В прошлый четверг, 10 июля, Банк России впервые с мая 2023 года установил официальный курс доллара ниже отметки 78 рублей — 77,9 рубля. Официальный курс юаня также обновил минимум с весны 2023 года и составил 10,8185 рубля.

Официальные курсы ЦБ на 14 июля:

Доллар — 77,88 рубля.

Евро — 91,12 рубля.

Юань — 10,84 рубля.

Причины

Курс рубля по-прежнему поддерживает отсутствие фактического серьёзного ухудшения геополитических условий и высокие процентные ставки, сказала «Рамблеру» старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. Эксперт ожидает, что Банк России на ближайшем заседании 25 июля снизит ключевую ставку на 2 процентных пункта (п. п.) — с текущих 20 до 18% годовых. Такой прогноз аналитика основан на предположении, что регулятор с высокой вероятностью также снизит прогнозы по инфляции и ключевой ставке на 2025 год.

Есть неопределённость по поводу, как Банк России учтёт более высокую, чем ожидалось, индексацию коммунальных тарифов в 2026–2027 годах. Не исключено, что прогноз по ключевой ставке для этого периода может быть незначительно повышен. Наталья Ващелюк Макроэкономист

Крепкий рубль влияет на скорость изменения «ключа», отметил в колонке РБК бывший министр финансов Михаил Задорнов. По его словам, реальное укрепление рубля к корзине мировых валют с начала 2025 года составило около 20%. Это существенный антиинфляционный фактор, подчеркнул экономист.

Снижение ключевой ставки до 16% создаст предпосылки для постепенного ослабления рубля, считают опрошенные «Рамблером» эксперты.

Поддержку рублю продолжают оказывать дополнительные продажи валюты ЦБ из резервов Фонда национального благосостояния (ФНБ) на фоне падения нефтегазовых доходов, сказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. С 7 июля по 6 августа регулятор нарастил объёмы продажи золота и валюты до 0,82 миллиарда рублей в сутки. За указанный период совокупный объём направляемых на продажу средств составит 18,77 миллиарда рублей. При этом прироста спроса стороны импортёров и граждан на увеличение предложения валюты на рынке не наблюдается, указывает Потавин. Но экспортёры могут активно начать продавать валюту для платежей по дивидендам, считает эксперт.

В последние полгода валюты на рынке вполне достаточно для удовлетворения слабого внутреннего спроса на неё. Отсюда мы получаем такой сильный курс рубля, даже несмотря на то, что текущие цены на нефть не слишком высокие — Brent торгуется по 68,5 доллара за баррель. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Прогнозы

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» аналитиков, доллар на неделе 14–18 июня будет торговаться в пределах 77–81 рубля. Евро способен закрепиться выше 92 рублей. Юань снова попробует закрепиться выше 11 рублей.

Прогноз ведущего аналитика «Цифра брокер» Наталии Пырьевой:

Доллар продолжит торговаться в диапазоне 77–80 рублей.

Евро будет стоить 89–95 рублей.

Юань будет находиться в области 10,85–11,2 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар будет торговаться в районе 78–81 рубля.

Евро будет стоить 91–95 рублей.

Юань будет стоить в пределах 10,8–11,2 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар будет находиться в интервале 77–80 рублей.

Юань будет стоить 10,7–11,1 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Дмитрия Бабина:

Доллар может уйти в район 79 рублей.

Евро способен превысить отметку 92 рубля.

Юань может попытаться закрепиться выше 11 рублей.

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