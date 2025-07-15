Как пандемия изменила частные инвестиции в России: итоги пяти лет

Весной 2020 года многие убрали сбережения «под подушку», но вскоре локдаун спровоцировал бум частных инвестиций. Сидя по домам, люди массово осваивали брокерские приложения. В июле 2020 года была снята уже большая часть введённых из-за COVID-19 ограничений. Но игра на бирже в последующие после пандемии годы превратилась из нишевого хобби в массовое увлечение. Причины? Избыток времени дома, доступность онлайн-платформ и низкие ставки по вкладам. Государство поддержало тренд: льготные ИИС, образовательные курсы от ЦБ. Как итог, сегодня инвестируют почти все — от студентов до пенсионеров. Открыть счёт теперь практически так же просто, как оформить карту, а инвестиции обсуждают на кухнях. Рассмотрим, как коронавирус изменил инвестиционные возможности россиян.

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Бум 2020 года: как россияне массово пошли на биржу

Интерес россиян к инвестициям начал расти ещё до пандемии. По итогам 2019 года число частных инвесторов на Московской бирже выросло почти вдвое — с 2 миллионов до 3,9 миллиона человек. Однако настоящий беспрецедентный рост случился именно в 2020-м: на рынок пришли ещё около 5 миллионов россиян. Общее число инвесторов увеличилось до 8,8 миллиона. За один год инвесторами стали больше людей, чем за предыдущие тридцать лет.

Почему россияне понесли деньги на рынок:

Вынужденная изоляция. «Пандемия стала катализатором роста интереса к частным инвестициям: люди были вынуждены находиться дома и появилась необходимость занять себя чем-то полезным», — отметил руководитель отдела по развитию и поддержке продаж частным клиентам УК «Первая» Андрей Макаров. Низкие ставки по депозитам. В 2020 году ключевая ставка Центробанка снизилась с 6,25% до 4,25%, сделав вклады малопривлекательными. Повышенная доходность на фондовом рынке. На фоне низких депозитных ставок фондовый рынок выглядел гораздо выгоднее. Например, доходность облигаций федерального займа (ОФЗ) летом 2020 года была около 6,5%, а корпоративных бумаг около 7,5 против 5,3% у вкладов. Индекс Мосбиржи полной доходности «брутто» по итогам 2020 года вырос на 15,7% и впервые в истории преодолел уровень 6000 пунктов. После стремительного падения в середине марта — бенчмарк опускался ниже 3600 пунктов — индекс отыграл около 68%. Развитие инструментов коллективных инвестиций. Наблюдался рост числа паевых инвестиционных фондов (ПИФов). За год их количество увеличилось на 71 единицу и достигло 1,6 тысячи. В этот же год активно увеличивалась популярность биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФов), повторяющих структуру бенчмарков торговой площадки. Именно они, по данным Мосбиржи, вызывали больше всего интереса у инвесторов. Простота и удобство технологий. Брокеры и банки начали активно конкурировать за частных инвесторов. «В результате процесс инвестирования стал более быстрым и технологичным», — говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Лидерами рынка приложений для частных инвестиций стали СберИнвестиции, Т-Инвестиции, ВТБ Мои Инвестиции, Альфа-Инвестиции и БКС Мир Инвестиций. Упрощение доступа на биржу. Аналитик Альфа-Инвестиций Валерий Емельянов отмечает: «В начале пандемии стало предельно просто открыть брокерский счёт. Достаточно иметь подтверждённый аккаунт на Госуслугах или счёт, открытый ранее в крупном банке, и после этого открывается почти весь рынок инвестиций». Образовательные проекты. Центробанк, Московская биржа и финансовые компании запустили обучающие курсы для новичков. Одновременно выросло число блогеров, продвигающих идеи финансовой грамотности. Впрочем, у этого есть и негативная сторона в виде появления большого числа финансовых инфоцыган.

Рекордные показатели и новый портрет инвестора

Бурный рост продолжился и в 2021 году. За год количество инвесторов на бирже выросло почти втрое, достигнув 17 миллионов человек, — это около 12% населения России. Оборот торгов акциями достиг 30 триллионов рублей, а облигациями — 22,4 триллиона.

Средний возраст инвесторов снизился. Наиболее активными стали молодые люди в возрасте от 18 до 33 лет.

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Доля женщин среди инвесторов также увеличилась — с 30 до 40%.

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Волатильность рынка акций и образовательная активность индустрии показали многим инвесторам необходимость диверсификации своих портфелей.

Первые тревожные сигналы: кризис 2022 года

К концу 2021 года появились первые признаки перегрева рынка: мировые фондовые индексы замедлили рост, началось повышение процентных ставок, возникли проблемы ликвидности на российских площадках. Несмотря на это, частные инвесторы продолжали активно вкладывать деньги.

Однако 2022 год стал испытанием: санкции, заморозка зарубежных активов и ограничение доступа к иностранным биржам вынудили инвесторов адаптироваться.

Принцип страновой диверсификации сработал совсем не так, как все ожидали. Из-за санкций резко изменился взгляд на будущее некогда популярных эмитентов, а бенефициарами ситуации стали компании, ориентированные на внутренний рынок и импортозамещение, — объясняет Людмила Рокотянская.

Изменилась и линейка инструментов, продолжает Рокотянская. В ней стала чётко преобладать ориентация на всё, что основано на российской инфраструктуре. Это стало восприниматься как показатель надёжности, отсутствия проблем с платежами. Еврооблигации, которые до того обычно выпускались в рамках иностранной инфраструктуры, были трансформированы в замещающие облигации.

Крепкий фундамент для дальнейшего роста: итоги к 2025 году

К началу 2025-го число частных инвесторов на Мосбирже выросло до 35,1 миллиона. При этом активно торговали на бирже 10,2 миллиона человек против 7,6 миллиона в 2023 году. В среднем каждый месяц в 2024 году торговали почти 4 миллиона человек, хотя годом ранее таковых было 3 миллиона.

За прошлый год россияне вложили в ценные бумаги более 1,3 триллиона рублей, что на 18% выше показателя 2023 года. Объём торгов на фондовом рынке при этом достиг рекордных 71,4 триллиона рублей. По данным Центробанка, приток новых денег был максимальным за последние 3 года. В итоге к концу 2024-го объём частных портфелей увеличился с 9,2 до 10,6 триллиона рублей.

Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) выросло на 118 тысяч и составило около 6 миллионов. Оборот по этим счетам увеличился на 400 миллиардов рублей и достиг 2,9 триллиона.

Люди сейчас чаще инвестируют по той же причине, почему они чаще заказывают одежду и еду на дом: есть большой выбор, есть качественные сервисы и не нужно никуда ходить — подытоживает Валерий Емельянов.

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Сейчас Россия уверенно идёт наравне с глобальными лидерами по предоставлению услуги для финансовых инвестиций, убеждена сооснователь консалтинговой компании в области финансов Futureproof, руководитель направления исследований Лаборатории блокчейн и финтеха в Школе управления «Сколково» Екатерина Семерикова. Однако, добавляет она, наш рынок отстаёт в предоставлении быстрого доступа к криптовалютам.

С другой стороны, Россия — лидер в доступе к цифровым финансовым активам (ЦФА), аналогам так называемым real world asset tokenization, или RWA-платформам. RWA — один из ключевых трендов в мире инвестиций на базе блокчейна, и Россия однозначно один из лидеров в этой повестке за счёт развивающейся инфраструктуры ЦФА, — подчёркивает эксперт.

Что дальше

Пандемия COVID-19 стала катализатором фундаментальных изменений на фондовом рынке России. Инвестиции перестали быть нишевым занятием и стали массовым увлечением миллионов россиян. Это одна из самых заметных перемен постковидного времени наряду с развитием доставки, удалённой работы и цифровых развлечений.

В Банке России убеждены, что отечественная финансовая система и дальше будет предоставлять частным инвесторам широкий выбор инструментов для долгосрочных вложений, и обещают активно поддерживать этот процесс. Как говорится в документе ЦБ «Основные направления развития финансового рынка РФ на 2025 год и период 2026 и 2027 годов», регулятор намерен поддерживать рынок частных инвестиций через создание условий для развития линейки инструментов. В том числе регулятор продолжит совершенствовать системы ИИС и доверительного управления, а также намерен повысить привлекательность пассивного инвестирования.

Несмотря на позитивную динамику развития рынка инвестиций, инвесторам важно помнить о рисках и выбирать надёжные инструменты и брокеров.

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