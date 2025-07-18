Как упростить жизнь инвестору: подборка онлайн-сервисов

Чтобы стабильно получать прибыль, инвестору нужно постоянно изучать отчётность предприятий, отслеживать важные события в компаниях и проводить оценку стоимости ценных бумаг. Для облегчения этой работы есть онлайн-сервисы для инвесторов, которые собирают всю нужную информацию в одном месте и помогают делать необходимые расчёты. Мы собрали подборку из 10 таких сервисов.

Скринеры ценных бумаг

Скринеры помогают отсортировать ценные бумаги по заданным параметрам: типу актива, стране эмитента, размеру компании, стоимости бумаги. Такие сервисы удобно использовать в том случае, если вам нужно найти наиболее интересные для инвестирования акции или облигации в большой выборке.

FinanceMarker

© financemarker.ru

В каждой карточке компании сервис предоставляет график цены ценной бумаги, основные параметры финансовой отчётности за последние годы и мультипликаторы, информацию по купонам или дивидендам, прогнозы аналитиков и сделки инсайдеров с этой бумагой.

В бесплатной версии доступны только несколько фильтров, основная информация о компании, главные новости и графики акций. Полный функционал доступен только в платном тарифе.

Стоимость:

Базовый тариф — бесплатно, ограниченный функционал.

— бесплатно, ограниченный функционал. Тариф Pro — 990 рублей в месяц или 5990 рублей в год.

BlackTerminal

© blackterminal.com

BlackTerminal позволяет сортировать акции или облигации по заданным критериям, а также анализировать отдельные компании. В каждой карточке организации есть данные финансовой отчётности, информация о размере активов, денежных потоков, рентабельности, а также мультипликаторы, новости, структура акционеров и календарь ближайших событий.

В бесплатной версии доступны только аналитические обзоры. Остальной функционал доступен в платной версии.

Стоимость:

Базовый тариф — бесплатно, ограниченный функционал.

— бесплатно, ограниченный функционал. Тариф «Профессионал» — 990 рублей в месяц или 6990 рублей в год.

Доходъ

© dohod.ru

Сервис управляющей компании ДОХОДЪ имеет несколько инструментов. Основной — отслеживание дивидендов компаний. Но у него есть также два сервиса-скринера — для акций и для облигаций. Скринер акций позволяет отсортировать ценные бумаги по стране эмитента, мультипликаторам или уже готовым фильтрам. Скринер облигаций более подробный: он позволяет отсортировать облигации по более чем 25 разным фильтрам.

Стоимость: бесплатно.

Агрегаторы графиков

Смотреть и анализировать графики цен на финансовые инструменты можно в приложениях брокеров. Но встроенные инструменты зачастую обладают ограниченными возможностями, затрудняя полноценное исследование для инвестора. Поэтому есть отдельные онлайн-сервисы, где предоставляются доступ к графикам практически любого актива и инструменты для технического анализа.

TradingView

© ru.tradingview.com

TradingView считается самым популярным сервисом для просмотра графиков цен на активы. Он позволяет не только смотреть графики в разных форматах, но и анализировать их с помощью разных индикаторов, сравнивать с другими графиками, строить линии поддержки и сопротивления, отслеживать паттерны и ставить оповещения при достижении определённых уровней.

Основной функционал доступен в бесплатной версии. Профессиональные тарифы предлагают расширенный функционал, например несколько графиков на одной вкладке, более 5 индикаторов на одном графике, симулятор рынка, экспорт данных и др.

Стоимость:

Базовый тариф — бесплатно, основной функционал.

— бесплатно, основной функционал. Профессиональные тарифы — от 16,95 доллара (1322 рублей по курсу на 16.07.25) до 239,95 доллара (18 716 рублей) в месяц или от 167,8 доллара (13 088 рублей) до 2399,4 доллара (187 200 рублей) в год.

Investing

© ru.investing.com

Международный сервис Investing предоставляет не только инструментарий для анализа графиков, но и блоги, новости, аналитику, скринеры и календари событий. Сервис анализа графиков у Investing менее функциональный, но имеет все основные инструменты, которые необходимы как минимум для первичной оценки.

Все основные инструменты доступны в бесплатной версии. Платные тарифы предоставляют доступ к аналитическим отчётам уровня Pro, инструментам сравнительного анализа, оценке финансового благополучия компаний.

Стоимость:

Базовый тариф — бесплатно, основной функционал.

— бесплатно, основной функционал. Профессиональные тарифы — от 1490 до 3729 рублей в месяц или от 9840 до 24 610 рублей в год.

Агрегаторы новостей

Агрегаторы новостей собирают все основные новостные события в одном месте и позволяют более оперативно реагировать на изменения в экономике или в корпоративной жизни отдельных компаний.

Агрегатор от SMART-LAB

© smart-lab.ru

SMART-LAB объединяет в себе форум, блоги, новостной агрегатор и скринер ценных бумаг. Новостной агрегатор сервиса показывает только те новости, которые могут влиять на рынок ценных бумаг или на акции отдельных компаний.

Стоимость: бесплатно.

Агрегатор от «Финама»

© finam.ru

Сайт инвестиционной компании «Финам» объединяет в себе несколько сервисов. Среди них: котировки ценных бумаг и индексов, новостной агрегатор, блог, скринеры, календари корпоративных событий и аналитика. Новостной агрегатор собирает новости компаний, экономики, международных рынков и рынка криптовалют. Пользователи могут настроить эти разделы «под себя».

Стоимость: бесплатно.

Агрегаторы документации

Каждая публичная компания обязана публиковать финансовую и корпоративную отчётность для всех желающих. Но не всегда её можно сразу найти на официальном сайте компании. Агрегаторы отчётности собирают все документы в одном месте, что значительно упрощает поиск информации.

«Интерфакс» — сервер раскрытия информации

© e-disclosure.ru

Центр раскрытия корпоративной информации — официальный российский сервис объединяет всю отчётность и документацию отечественных компаний. В нём можно найти устав, внутренние документы, финансовые отчёты, информацию о собраниях акционеров и другую информацию для каждой публичной компании на российском рынке.

Стоимость: бесплатно.

Сервисы для учёта инвестиций

Сервисы для учёта инвестиций позволяют анализировать результаты вашего портфеля. Они удобны в том случае, если ваши ценные бумаги куплены у разных брокеров. С помощью них можно объединить все бумаги из вашего портфеля в одном месте и проанализировать его целиком.

Intelinvest

© intelinvest.ru

Intelinvest позволяет оценить доходность вашего портфеля, проанализировать его структуру, посмотреть динамику изменения его стоимости, посчитать коэффициенты эффективности инвестиций, отследить денежные поступления с ценных бумаг. С помощью сервиса можно создавать модельные (без покупки реальных ценных бумаг) портфели и тестировать различные инвестиционные стратегии.

Бесплатный тариф позволяет собрать только 1 портфель из 10 бумаг. Для полного функционала нужно купить платную подписку.

Стоимость:

Базовый тариф — бесплатно, ограниченный функционал.

— бесплатно, ограниченный функционал. Профессиональные тарифы — от 399 до 699 рублей в месяц или от 2400 до 4200 рублей в год.

Snowball Income

© snowball-income.com

Snowball Income имеет похожий с Intelinvest функционал. Сервис позволяет анализировать результаты вашего портфеля, сравнивать его доходность с бенчмарками, отслеживать дивиденды и начисления, а также считать различные метрики для оценки эффективности.

В бесплатной версии можно собрать только 1 портфель на 10 активов. Полный функционал доступен в профессиональных тарифах.

Стоимость:

Базовый тариф — бесплатно, ограниченный функционал.

— бесплатно, ограниченный функционал. Профессиональные тарифы — от 203 до 413 рублей в месяц или от 1743 до 5530 рублей в год.

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