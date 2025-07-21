Что происходит на валютном рынке: прогноз на неделю с 21 по 25 июля
Рубль в преддверии заседания Банка России по ключевой ставке демонстрирует стабильность. Доллар по-прежнему находится в области 78–78,5 рубля, евро торгуется вблизи 91,5 рубля. Но аналитики предполагают, что рубль после заседания по ключевой ставке может ослабнуть. Рассказываем, что происходит на российском валютном рынке и каким будет рубль на неделе 21–25 июля.
Как вёл себя рубль на прошлой неделе
Курс доллара на закрытии торгов на рынке «Форекс» в пятницу, 18 июля, составил 78,37 рубля. Новую неделю американская валюта начала с отметки 78,69 рубля.
Евро завершил прошлую неделю (14–18 июля) на уровне 91,5 рубля. В понедельник утром евро стоил 91,56 рубля. Курс юаня на закрытии торгов в пятницу составил 10,93 рубля. В начале новой недели валюта торгуется вблизи той же отметки.
С начала 2025 года доллар к рублю подешевел почти на 31%. Для сравнения: в первых числах января доллар стоил 109–113 рублей. Курс евро к рублю за тот же период ослаб на 22,4% — в начале года валюта стоила 115–117 рублей. Юань с января потерял около 29,9% по отношению к рублю, опустившись из области 15,5 рубля ниже 11 рублей.
К 13:50 мск доллар на «Форексе» торговался по 78,29 рубля, евро — по 91,18 рубля. Юань стоил 10,9 рубля.
Официальные курсы Банка России на 21 июля:
- Доллар — 78,31 рубля.
- Евро — 91,08 рубля.
- Юань — 10,89 рубля.
Что держит рубль на плаву
Поддержку рублю продолжают оказывать продажи золота и валюты Банком России в рамках бюджетного правила, отметили опрошенные аналитики. Объём продаж с 7 июля по 6 августа установлен на уровне 0,82 миллиарда рублей в день.
Позитивным фактором для российского валютного рынка на прошлой неделе стал анонс посла России в Нью-Дели Дениса Алипова от 16 июля о том, что Россия и Индия достигли успехов в преодолении проблем во взаиморасчётах и ведут активный диалог по спряжению платёжных систем, сказал «Рамблеру» руководитель направления по развитию бизнеса компании «Прайм Брокерский Сервис» (ПБС) Евгений Бабошкин.
Ещё один фактор в поддержку рубля в июле — необходимость уплаты налога на дополнительный доход (НДД) компаниями-экспортёрами, отметили аналитики ФГ «Финам». Объёмы продажи валюты на рынке на этом фоне могут немного вырасти, что будет сдерживать ослабление курса рубля, даже если ЦБ 25 июля примет решение о снижении ключевой ставки сразу до 18% годовых, отметили эксперты.
По словам экспертов, ситуация на российском валютном рынке в ближайшие полгода в основном будет определяться тремя факторами:
- Темпами снижения ключевой ставки ЦБ.
- Динамикой цен на нефть.
- Внешними антироссийскими санкциями.
Ждать ли ослабления рубля после заседания ЦБ
По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» аналитиков, доллар 21–25 июня будет стоить 77–80 рублей. Евро может находиться в области 92 рублей. Юань будет торговаться в пределах 10,8–11 рублей.
Но после заседания ЦБ рубль может немного ослабнуть, считает экономист Александр Шнейдерман. Аналитики ФГ «Финам» объяснили «Рамблеру», что к ослаблению рубля в конце июля и августе может привести активное снижение ключевой ставки и «мягкий» настрой Банка России. Ожидается, что на заседании 25 июля Центробанк снизит ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18%. По мнению экспертов «Финама», эффект от этого может не быть сильно выраженным и долгосрочным, поскольку смягчение денежно-кредитной политики будет происходить постепенно.
Снижение «ключа» с 20 до 18% годовых по итогам заседания ЦБ 25 июля может привести к ослаблению рубля в пределах 0,5–1%, сказал «Рамблеру» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Если регулятор установит ставку на уровне 19% годовых, реакции валютного рынка не последует, уверен эксперт. По его словам, такое решение уже учтено рынком.
Прогноз аналитиков ФГ «Финам»:
- Доллар будет торговаться в области 77–80 рублей.
- Евро составит 89,5–93,5 рубля.
- Юань останется в диапазоне 10,8–11 рублей.
Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:
- Доллар может находиться в интервале 77–80 рублей.
- Юань будет стоить 10,7–11,1 рубля.
Прогноз руководителя направления по развитию бизнеса ПБС Евгения Бабошкина:
- Доллар стабилизируется в пределах 78–79 рублей.
- Евро будет находиться в границах 89,50–92 рублей.
- Юань будет в диапазоне 10,85–11,2 рубля.
Прогноз эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина:
- Доллар может подняться выше 79 рублей.
- Евро способен превысить отметку 92 рубля.
- Юань в ближайшие сессии способен закрепиться выше уровня 11 рублей.
Что решит ЦБ по ключевой ставке 25 июля: прогнозы экспертов