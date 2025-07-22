Вечные фьючерсы: что о них нужно знать инвестору

Вечные фьючерсы стали торговаться на Московской бирже как альтернатива валютным операциям, ставшим недоступными из-за санкций. Этот инструмент быстро привлёк внимание инвесторов, заинтересованных в спекуляциях и хеджировании. Рассказываем, почему такие фьючерсы называются «вечными», как они работают, чем удобны и какие риски скрывают.

Что такое вечные фьючерсы

Фьючерс — это договор на покупку или продажу того или иного актива в будущем по заранее оговорённой стоимости. Обычно такие сделки имеют сроки исполнения (экспирации): контракт нужно закрыть в установленный день. Чаще всего «срок жизни» фьючерсов составляет один месяц или квартал. В зависимости от вида фьючерса закрытие контракта подразумевает либо реальную поставку физического товара, либо финансовый взаиморасчёт между покупателем и продавцом.

Однако вечный, или бессрочный, фьючерс работает иначе. Это однодневный контракт, который каждый день автоматически продлевается. То есть инвестор может держать его сколько угодно, пока не решит закрыть. Чтобы сделать это, достаточно открыть на бирже встречную позицию: покупателю — продать, а продавцу — купить такое же количество бессрочных фьючерсов.

Что такое фьючерсы и как на них заработать

Автоматическое продление освобождает инвестора от необходимости переноса открытых позиций — закрытия текущего контракта перед истечением срока его действия и последующего приобретения нового. Это снижает риск резкого изменения цены фьючерса в момент между продажей и новой покупкой, а также уменьшает комиссионные расходы инвестора.

У вечных контрактов сохраняются все остальные особенности классических расчётных фьючерсов:

отсутствует необходимость поставки товара — расчёт производится в деньгах;

есть возможность зарабатывать и на покупке, и на продаже;

высокая волатильность;

возможность использовать кредитное плечо: чтобы купить вечный фьючерс, достаточно иметь гарантийное обеспечение в размере 10% от реальной стоимости.

По потенциалу доходности позиции в вечном фьючерсе могут оказаться выгоднее вложений в акции или облигации. Однако результат зависит от правильного выбора направления сделки, учёта особенностей инструмента и грамотного управления рисками.

Как работают вечные фьючерсы

Торговый механизм бессрочных фьючерсов схож с классическими расчётными контрактами. Они не предполагают поставку базового актива — расчёты производятся в денежной форме. Главное отличие — отсутствие даты исполнения.

Биржа следит за тем, чтобы стоимость вечного фьючерса не слишком расходилась со стоимостью базового актива. Корректировка происходит через механизм фандинга: в конце дня, во время вечернего клиринга участники с противоположными позициями (лонг / шорт) обмениваются компенсационными платежами:

Если фьючерс становится дороже, чем базовый актив, это называется положительный фандинг . В этом случае выплата списывается с покупателя (позиция лонг) и перечисляется продавцу (позиция шорт).

. В этом случае выплата списывается (позиция лонг) и перечисляется (позиция шорт). Если цена контракта ниже спотовой, фандинг будет отрицательным, и выплату получит покупатель.

Для расчёта фандинга биржа использует специальную формулу. В неё входят цены контракта и актива, коэффициент допустимого отклонения между ними, а также реальная разница в стоимости активов.

Перечисление фандинга происходит автоматически — инвесторам не нужно делать это самостоятельно. Механизм позволяет удерживать примерное соответствие между ценами фьючерса и базового актива, но может съедать прибыль при долгосрочном удержании открытой позиции.

По сути, фандинг работает как двухсторонний регулятор цен: если фьючерс торгуется выше спота, покупатели платят продавцам процент, побуждая рынок сокращать длинные позиции и тем самым снижая цену контракта. И наоборот, когда фьючерс дешевле спота, продавцы компенсируют разницу покупателям, создавая стимул для роста котировок.

Момент вечернего клиринга используется для расчёта вариационной маржи. Так называют ежедневный перерасчёт дохода или убытка по открытым позициям на основе разницы между ценой открытия и ценой контракта на данный момент. Положительную маржу зачисляют на счёт трейдера, отрицательную списывают с него, а при нехватке средств позицию могут принудительно закрыть. Таким образом вариационная маржа фиксирует промежуточный финансовый результат инвестора.

При желании вечный контракт можно конвертировать в срочный (квартальный). По инициативе инвестора это возможно четыре раза в год (один раз в квартал). Заявку нужно подать не позднее чем за 3 дня до экспирации аналогичного классического фьючерса. Обмен может произойти автоматически — в случае сильного дисбаланса между спросом и предложением в стакане заявок.

Где купить вечные фьючерсы

Такие контракты доступны для покупки на Московской бирже с апреля 2022 года. Мосбиржа первой в мире среди классических торговых площадок предложила инвесторам бессрочные валютные контракты. До этого подобные инструменты использовались только на криптовалютных биржах.

Данное решение последовало в ответ на введённые в отношении торговой площадки санкции и возникшие трудности с оборотом иностранной валюты. Фактически вечные фьючерсы стали альтернативой валютным свопам, предоставляя возможность получать доход от изменений валютных курсов без необходимости фактического хранения валюты на счёте.

Список доступных на бирже контрактов постепенно расширяется. Сейчас инвесторы могут приобрести фьючерсы на:

валютные пары: доллар, евро, юань к рублю;

золото;

индекс Мосбиржи;

акции Сбера и «Газпрома».

Ожидается, что линейка инструментов скоро расширится: недавно биржа объявила о подготовке нового бессрочного контракта на индекс государственных облигаций России (RGBI).

Преимущества и недостатки вечных фьючерсов

Плюсы инструмента

Главный плюс бессрочных фьючерсов заключается в отсутствии даты экспирации. Это делает инструмент более гибким и позволяет использовать его в большем количестве торговых стратегий.

Другие плюсы таких контрактов:

меньше затрат на комиссию, так как нет необходимости регулярно закрывать позицию из-за экспирации;

нет инфраструктурных рисков — торговля происходит полностью в российской юрисдикции;

подходят как для спекулятивной торговли, так и для долгосрочных инвестиций;

позволяют диверсифицировать портфель за счёт добавления ещё одного инструмента;

можно использовать маржу, снижая объём вложенных средств;

позволяют зарабатывать, не покупая актив напрямую;

дают удобный механизм хеджирования рисков через открытие противоположной позиции, чтобы компенсировать потенциальные убытки по базовому активу (например, купленным акциям).

Недостатки и ограничения

Начнём с ограничений. Из-за повышенного риска, который сопутствует торговле на срочном рынке, сделки с вечными фьючерсами доступны, в основном, квалифицированным инвесторам. Но работать с ними могут и неквалифицированные — для этого им нужно пройти специальные тестирование от Банка России.

К минусам бессрочных фьючерсов можно отнести:

необходимость учитывать фандинг — иногда он может снижать доходность;

если речь о фьючерсе на акции — отсутствие дивидендов;

ограниченная ликвидность и повышенный риск для неопытных инвесторов.

Вечные фьючерсы не подходят для арбитража, то есть одновременной покупки и продажи актива на разных рынках для заработка на разнице цен. Сделать это не получится, так как у таких контрактов нет точной даты экспирации и привязки к цене базового актива.

Коротко

Вечные фьючерсы — это биржевые контракты, которые позволяют торговать активами (например, валютами), не устанавливая конкретного срока окончания сделки. Они продлеваются ежедневно автоматически. На Мосбирже эти инструменты доступны с весны 2022 года.

Помимо отсутствия сроков исполнения, такие контракты отличаются от обычных расчётных фьючерсов наличием фандинга и вариационной маржи. Биржа предусматривает механизм конвертации вечного фьючерса в квартальный.

Вечные фьючерсы используются и в краткосрочных стратегиях, и для долгосрочных инвестиций. Торговать этим инструментом могут и квалифицированные и неквалифицированные инвесторы. Последние должны пройти тестирование от Банка России. Инструмент подходит активным и продвинутым инвесторам, готовым регулярно анализировать рынок.

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