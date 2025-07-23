Как инвестировать в биржевые фонды на российские акции

Для того чтобы инвестировать в отдельные акции, нужен большой капитал. Если у вас маленькая сумма для инвестирования, отличным решением может стать вложение в биржевые фонды. Они позволяют приобрести набор активов одним пакетом, не покупая каждый отдельный инструмент по отдельности*. Разбираемся, как выбрать выгодный фонд на российские акции и не потерять на комиссиях.

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Какими бывают фонды на акции

На российском рынке работают несколько биржевых паевых фондов (БПИФ), которые позволяют вложиться в российские акции. Они различаются не только по размеру комиссий, стоимости чистых активов и наполнению, но и по стратегии инвестирования. В зависимости от неё фонды делятся на активно управляемые и пассивные.

Состав активно управляемых фондов с течением времени меняется, так как их управляющие регулярно следят за рынком и вкладываются в наиболее перспективные, по их мнению, акции.

Пассивные биржевые фонды следуют за индексом, которым управляет другая компания — чаще всего Московская биржа. Такие фонды просто покупают входящие туда акции в тех же пропорциях, в каких они присутствуют в самом индексе. Поэтому они, по сути, просто повторяют его динамику.

Основным индексом, за которым следуют пассивные фонды на российские акции, является индекс Мосбиржи. Сейчас в него входит 45 крупнейших на российском рынке компаний. Самые большие доли в индексе занимают «Лукойл» (13,45%), Сбербанк (13,34%), «Газпром» (12,1%), Т-Технологии (5,85%) и «Татнефть» (5,85%). Доли остальных компаний не превышают 5%. Индекс ребалансируют раз в три месяца.

Как выбрать фонд на российские акции

При выборе БПИФа на российские акции нужно обращать внимание на следующие детали:

Стоимость чистых активов (СЧА). Так называют суммарную рыночную цену всех активов под управлением фонда. Чем выше СЧА, тем ниже риски резкого колебания стоимости паёв из-за выхода из фонда крупных инвесторов. Комиссия за управление. Это ежегодный процент от стоимости чистых активов фонда, взимаемый управляющей компанией за свою работу. Комиссия вычитается из цены паёв постепенно в течение года, поэтому вкладчики часто даже не замечают её. Чем ниже комиссия, тем выгоднее инвестиции в фонд. Комиссии у активно управляемых фондов зачастую значительно выше, чем у пассивных. Состав фонда. Прежде чем вложиться в фонд, нужно узнать, какие акции и в каких пропорциях в него входят. Если те или иные бумаги занимают в фонде слишком большую долю (более 50% всех средств в 2–3 активах), это говорит о низкой диверсификации. Такое распределение может привести к тому, что изменение цены отдельных акций будет сильнее влиять на стоимость паёв фонда. Ошибка слежения. Пассивные фонды следуют за определённым индексом (бенчмарком). Чем больше отклонение между ценой паёв фонда и бенчмарком, тем хуже. Это и есть ошибка слежения. По закону фонды не обязаны публиковать информацию о размере этого показателя, поэтому большинство российских БПИФов этого не делает. Однако ошибку слежения можно рассчитать самостоятельно, если сравнить полную годовую доходность фонда и его бенчмарка.

7 фондов на российские акции

УК «Первая», Фонд Топ Российских акций (SBMX)

Фонд следует за индексом Московской биржи полной доходности. Все дивиденды, получаемые на купленные акции, реинвестируются.

Структура активов фонда: «Лукойл» (14%), Сбербанк (12,8%), «Газпром» (12,5%), «Татнефть» (6,1%), Т-Технологии (5,6%) и ещё 43 актива с меньшими долями.

Стоимость чистых активов: 17,7 миллиарда рублей.

Стоимость пая на 21.07.25: 18,4 рубля.

Комиссия: до 0,95% в год.

За год стоимость паёв фонда выросла на 0,62%, в то время как индекс Мосбиржи полной доходности вырос на 1,54%. Ошибка слежения составила 0,92% с учётом комиссий.

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Т-Капитал, Крупнейшие компании РФ (TMOS)

Фонд от Т-Капитал так же, как и SBMX, следует за индексом Мосбиржи полной доходности. Пересмотр и ребалансировка портфеля производятся один раз в квартал.

Структура активов фонда: «Лукойл» (13,44%), Сбербанк (13,41%), «Газпром» (11,86%), «Татнефть» (5,84%), Т-Технологии (5,7%) и ещё 40 активов.

Стоимость чистых активов: 11,5 миллиарда рублей.

Стоимость пая на 21.07.25: 6,5 рубля.

Комиссия: до 0,79% в год.

За год стоимость паёв фонда выросла на 0,32%, в то время как индекс Мосбиржи полной доходности вырос на 1,54%. Ошибка слежения составила 1,22% с учётом комиссий.

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ВИМ, Индекс Мосбиржи (EQMX)

Как и предыдущие, этот фонд отражает динамику индекса Мосбиржи полной доходности.

Структура активов фонда: Сбербанк (13,45%), «Лукойл» (13,40%), «Газпром» (11,86%), Т-Технологии (5,79%), «Татнефть» (5,76%) и ещё 41 актив.

Стоимость чистых активов: 11,3 миллиарда рублей.

Стоимость пая на 21.07.25: 143 рубля.

Комиссия: до 0,67% в год.

За год стоимость паёв фонда упала на 0,72%, в то время как индекс Мосбиржи полной доходности вырос на 1,54%. Ошибка слежения составила 2,26% с учётом комиссий.

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БКС, Индекс Российского рынка (BCSR)

Фонд от БКС также следует за индексом Мосбиржи.

Структура активов фонда: «Газпром» (9,2%), «Лукойл» (9,19%), Сбербанк (8,3%), «Татнефть» (7,24%), Т-Технологии (6,19%) и ещё 43 актива.

Стоимость чистых активов: 100,9 миллиона рублей.

Стоимость пая на 21.07.25: 11,64 рубля.

Комиссия: до 0,9% в год.

Фонд начал работу в ноябре 2024 года, поэтому годовой статистики по динамике его паёв ещё нет. С момента запуска цена паёв выросла на 13,19%, в то время как индекс Мосбиржи полной доходности вырос на 13,06%. То есть ошибка слежения в данном случае отрицательная: фонд пока обгоняет индекс по доходности.

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«Альфа-Капитал», Индекс голубых фишек Мосбиржи (AKBC)

В отличие от предыдущих, этот фонд ориентируется на другой бенчмарк — индекс голубых фишек Мосбиржи полной доходности. В него входит 15 крупнейших российских компаний. Как и в обычном индексе Мосбиржи, в нём больше всего акций Сбербанка (15,93%), «Газпрома» (14,2%), «Лукойла» (13,48%), Т-Технологий (8,46%) и «Татнефти» (8,46%). При этом их доли выше, чем в стандартном индексе.

Структура активов фонда: Сбербанк (15,87%), «Газпром» (14,26%), «Лукойл» (13,81%), «Татнефть» (8,56%), Т-Технологии (8,29%) и ещё 12 активов.

Стоимость чистых активов: 31,5 миллиона рублей.

Стоимость пая на 21.07.25: 98,1 рубля.

Комиссия: до 1,34% в год.

Фонд начал работу совсем недавно, в апреле 2025 года, поэтому годовой статистики по динамике его паёв нет. С момента запуска их цена выросла на 4,23%, в то время как индекс голубых фишек Мосбиржи полной доходности вырос на 4,15%. То есть ошибка слежения отрицательная: фонд пока обгоняет индекс по доходности.

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«Открытие — Акции РФ (OPNR)»

Это активно управляемый фонд, который не следует ни за каким индексом. Его состав определяют управляющие УК «Открытие». Пересмотр состава активов происходит раз в три месяца.

Структура активов фонда: Яндекс (9,35%), «Ренессанс Страхование» (9,3%), Сбербанк (8,96%), «МРСК Центра и Приволжья» (8,86%), Банк «Санкт-Петербург» (8,86%) и ещё 9 активов.

Стоимость чистых активов: 91,7 миллиона рублей.

Стоимость пая на 21.07.25: 109,4 рубля.

Комиссия: до 0,99% в год.

За год цена паёв фонда выросла на 13,43%.

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«АТОН — Российские акции + (AMRE)»

«БПИФ АТОН — Российские акции+» — активно управляемый фонд, повторяющий динамику открытого фонда «Атон — Пётр Столыпин», который компания запустила ещё в 1997 году.

Структура активов фонда: Т-Технологии (9,74%), Сбербанк (9,54%), «Лукойл» (8,55%), Яндекс (8,42%), «Озон» (8,4%) и ещё 27 активов.

Стоимость чистых активов: 453,2 миллиона рублей.

Стоимость пая на 21.07.25: 113,7 рубля.

Комиссия: до 0,95% в год.

За год цена паёв фонда выросла на 3,93%.

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Коротко

Большинство фондов на российские акции следуют за индексом Московской биржи полной доходности.

Самая низкая комиссия (до 0,67% в год) у фонда «Индекс Мосбиржи» от УК «ВИМ» (EQMX). Но у него же на данный момент и самая большая ошибка слежения (2,26 с учётом комиссий %).

Отрицательную ошибку слежения на данный момент имеют фонды от «Альфа Капитал» и БКС.

Самую высокую доходность за последний год принёс фонд от УК «Открытие» (13,43%).

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

10 фондов денежного рынка с самой низкой комиссией