Эксперты назвали одну из главных ошибок начинающего инвестора

Совершать импульсивные сделки на рынке — одна из ключевых ошибок новичков в мире инвестиций. Почему любая торговая стратегия лучше, чем хаотичные действия, «Рамблеру» рассказали эксперты СберИнвестиций.

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По мнению аналитиков, хаотичные эмоциональные инвестиции неизбежно приводят к финансовым потерям в долгосрочной перспективе. Как правило, инвесторы без чёткого плана и умения анализировать рынок совершают следующие ошибки:

Часто поддаются паническим настроениям, распродавая активы при малейших рыночных колебаниях или следуя рекомендациям из социальных сетей. Покупают акции на пике, когда их цена сильно завышена. Перекладывают деньги из одного актива в другой и пропускают «отскок». Собирают недиверсифицированный портфель. Например, из бумаг одной отрасли, что сделает портфель крайне уязвимым к просадкам на рынке.

Торговая стратегия помогает инвестору избежать всех этих ошибок. Если инвестор следует стратегии, он анализирует каждую сделку на соответствие своим целям, принимает во внимание торговые сигналы и состояние рынка. Как правило, инвесторы со стратегией распределяют денежные средства между разными активами и отраслями для снижения рисков.

По мнению экспертов СберИнвестиций, умение анализировать и мыслить логично формируют у инвестора устойчивость и готовность к непредвиденным ситуациям на рынке. Эта основа отсутствует у тех, кто руководствуется интуицией в принятии решений, отмечают аналитики. Интуиция может быть полезна только в сочетании с этим фундаментом. Специалисты предупреждают, что чем дольше инвестор придерживается хаотичного подхода, тем труднее ему из него выбраться.

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