Как инвестировать в юанях: подборка юаневых облигаций с доходностью до 7%

С начала года российский рубль укрепился по отношению к доллару на 30%. Опрошенные Банком России аналитики ожидают, что в дальнейшем рубль будет слабеть: до уровня 87,6 рубля за доллар во втором полугодии 2025 года, до 97,5 рубля за доллар в 2026 году. Чтобы заработать на ослаблении рубля, стоит обратить внимание на валютные инструменты, например юаневые облигации. Они номинированы в иностранной валюте, но в отличие от долларовых ценных бумаг менее подвержены инфраструктурным рискам. Разбираемся в преимуществах и рисках юаневых облигаций, а также публикуем подборку таких бумаг с доходностью до 7%*.

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Что такое юаневые облигации

Юаневые облигации — это долговые ценные бумаги, которые номинированы в китайской валюте. После 2022 года российские компании лишились возможности выпускать облигации в долларах и евро, поэтому юани стали доступной альтернативой. На конец прошлого года объём выпуска юаневых облигаций превысил 1,5 триллиона рублей.

Преимущества юаневых облигаций

Валюта дружественного государства. Китай является дружественным государством по отношению к России в отличие от западных стран. Поскольку облигации номинированы в китайской валюте, в них риск блокировки значительно ниже по сравнению с тем, который был в долларовых бумагах.

Защита от ослабления рубля. Ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, в том числе и юанях, защищают ваш капитал от девальвации рубля. Например, облигация стоит 1000 юаней, что по текущему курсу 10 960 рублей. Через год курс рубля падает на 10%. При цене 1000 юаней эти облигации будут стоить почти 12 тысяч рублей. Доходность в рублях за счёт переоценки составит 10%, а вместе с выплаченными купонами — ещё выше. Разделение капитала между активами в разных валютах называется валютной диверсификацией.

Низкий порог входа. Юаневые облигации более доступны по сравнению с долларовыми долговыми бумагами. Номинал долларовых облигаций начинается от 1000 долларов, что примерно равно 78 тысячам рублей на 22.07.2025. Номинал юаневых облигаций обычно составляет 1000 юаней, что равно 11 тысячам рублей по курсу на 22.07.2025.

Риски юаневых облигаций

Валютный риск. Поскольку доходность юаневых облигаций зависит от курса рубля к юаню, инвестор может получить убыток от валютной переоценки. Иными словами, если рубль будет укрепляться по отношению к юаню, доходность инвестора в российской валюте будет снижаться.

Кредитный риск. Поскольку юаневые облигации — это тоже облигации, по ним, как и по рублёвым бумагам, есть риск дефолта эмитента. То есть риск того, что компания, которая их выпустила, не сможет платить по долгам. В этом случае инвестор рискует потерять весь вложенный капитал. Чтобы снизить этот риск, стоит обратить внимание на компании с высоким кредитным рейтингом.

Риск инфляции. Доходность по валютным облигациям, как правило, ниже, чем по рублёвым. Если рубль останется крепким, то доходность облигаций не сможет покрыть инфляцию и реальный доход инвестора будет отрицательным.

Риск ликвидности. Риск ликвидности связан с отсутствием возможности продать облигации в любой момент до срока погашения в необходимом объёме по рыночной цене. Чтобы его минимизировать, нужно покупать облигации с большим объёмом торгов.

8 облигаций в юанях с высоким кредитным рейтингом

1. РУСАЛ — выпуск БО-001Р-06

ISIN: RU000A107RH8.

Дата погашения: 05.08.2026.

Валюта: юань.

Номинал: 1000 юаней.

Доходность к погашению: 6,92%.

Размер купона: 1,79% (17,95 юаней).

Периодичность выплат купона: 4 раза в год.

Цена облигации (на 18.07.25): 106,2%, или 1030 юаней (11 227 рублей), с учётом накопленного купонного дохода.

Кредитный рейтинг компании: «АКРА» A+ (RU).

2. «Норникель» — выпуск БО-001Р-11

ISIN: RU000A10BU23.

Дата погашения: 25.05.2030.

Валюта: юань.

Номинал: 1000 юаней.

Доходность к погашению: 6%.

Размер купона: 0,57% (5,75 юаня).

Периодичность выплат купона: 12 раз в год.

Цена облигации (на 18.07.25): 101,3%, или 1013 юаней (11 041 рублей), с учётом накопленного купонного дохода.

Кредитный рейтинг компании: «Эксперт РА» ruAAА.

3. «Совкомфлот» — выпуск 001Р-01

ISIN: RU000A1060Q0.

Дата погашения: 24.03.2026.

Валюта: юань.

Номинал: 1000 юаней.

Доходность к погашению: 5,6%.

Размер купона: 2,4% (24,68 юаня).

Периодичность выплат купона: 2 раза в год.

Цена облигации (на 18.07.25): 99,3%, или 1022 юаня (11 140 рублей), с учётом накопленного купонного дохода.

Кредитный рейтинг компании: «Эксперт РА» ruAAА.

4. «Полюс» — выпуск ПБО-02

ISIN: RU000A1054W1.

Дата погашения: 24.08.2027.

Валюта: юань.

Номинал: 1000 юаней.

Доходность к погашению: 5,6%.

Размер купона: 1,8% (18,95 юаня).

Периодичность выплат купона: 2 раза в год.

Цена облигации (на 18.07.25): 96,5%, или 990 юаней (10 790 рублей), с учётом накопленного купонного дохода.

Кредитный рейтинг компании: «Эксперт РА» ruAAА.

5. «Газпром нефть» — выпуск 003Р-12R

ISIN: RU000A108PZ2.

Дата погашения: 14.12.2026.

Валюта: юань.

Номинал: 1000 юаней.

Доходность к погашению: 5,77%.

Размер купона: 1,9% (19,32 юаня).

Периодичность выплат купона: 4 раза в год.

Цена облигации (на 18.07.25): 102,8%, или 1046 юаней (11 400 рублей), с учётом накопленного купонного дохода.

Кредитный рейтинг компании: «Эксперт РА» ruAAА, «АКРА» AАА (RU).

6. «Газпром капитал» — выпуск БО-003Р-15

ISIN: RU000A10BY03.

Дата погашения: 26.06.2026.

Валюта: юань.

Номинал: 1000 юаней.

Доходность к погашению: 5,35%.

Размер купона: 0,56% (5,67 юаня).

Периодичность выплат купона: 12 раз в год.

Цена облигации (на 18.07.25): 101,2%, или 1024 юаней (11 160 рублей), с учётом накопленного купонного дохода.

Кредитный рейтинг компании: «Эксперт РА» ruAAА, «АКРА» AАА (RU).

7. «Фосагро» — выпуск БО-П01-CNY

ISIN: RU000A1063Z5.

Дата погашения: 09.04.2026.

Валюта: юань.

Номинал: 1000 юаней.

Доходность к погашению: 4,56%.

Размер купона: 1% (10,47 юаня).

Периодичность выплат купона: 4 раза в год.

Цена облигации (на 18.07.25): 99,8%, или 1009 юаней (11 000 рублей), с учётом накопленного купонного дохода.

Кредитный рейтинг компании: «Эксперт РА» ruAAА, «АКРА» AАА (RU).

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

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