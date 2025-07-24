Как российский рынок отреагировал на переговоры в Стамбуле

Вечером 23 июля в Стамбуле прошёл очередной раунд российско-украинских переговоров. Российский фондовый рынок отреагировал на новости сдержанно, опустившись утром в четверг в красную зону меньше чем на 1%. По мнению опрошенных «Рамблером» экспертов, реакция сдержанная и ожидаемая.

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Мнение экспертов по реакции рынка

Индекс Мосбиржи 24 июля открылся на уровне 2837 пунктов (-0,15% к закрытию в среду) и опускался до минимума 2815 пунктов (-0,92%).

Рынок был разочарован итогами вчерашних переговоров, потому что они оказались формальными, говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По её словам, значительного продвижения по вопросам урегулирования в этот раунд не произошло.

Оптимизм у российского рынка акций наблюдался, когда переговоры только стартовали. 23 июля индекс закрылся в небольшом плюсе: на уровне 2841 пункта (+0,57%). Такую реакцию Мильчакова объяснила тем, что обе стороны настроены продолжать переговорный процесс.

С этим соглашается эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. По его мнению, инвесторы приветствуют сам факт поддержания диалога, но сильным драйвером могут стать только договорённости о перемирии, но в этом направлении стороны только ищут точки соприкосновения. Пока этих договорённостей не достигнуто, рынок будет оставаться в боковике, считает Шепелев.

По словам руководителя отдела анализа акций «Финама» Натальи Малых, геополитический дисконт в оценке рынка будет сохраняться до того момента, пока не произойдут глобальные изменения в переговорном треке.

Чего ждать дальше: прогнозы экспертов

Более важными событиями для российского фондового рынка являются ожидания нового снижения ключевой ставки Банком России, которое состоится завтра 25 июля, предупреждает Мильчакова. На рынок также будут оказывать влияние данные по инфляции и сезон отчётностей компаний за второй квартал и первое полугодие 2025 года, считает она.

Основным драйвером для роста российского рынка в ближайшие месяцы будет снижение ключевой ставки ЦБ, считает Шепелев. Если ставку снизят до 18% в июле и до 14% к концу года, то к декабрю индекс Мосбиржи может достичь отметки 3200 пунктов, заключает эксперт.

Индекс Мосбиржи будет колебаться в рамках 2600–2900 пунктов до конца третьего квартала, прогнозируют аналитики Freedom Finance Global. По их оценке, в позитивном сценарии российский бенчмарк может достичь отметки 3100 пунктов к концу года.

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