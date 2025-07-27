Что такое структурные продукты, или Инвестиции с подушкой безопасности

Структурные продукты (СП) — это гибридные инвестиционные инструменты, сочетающие защиту капитала и возможность заработать на росте рынка. Их доходность привязана к акциям, валюте или индексам, но возврат вложений гарантирован даже при падении рынка. Рассмотрим, как это работает и кому подходит*.

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Что такое структурные продукты

В российском законодательстве термин «структурный продукт» официально не закреплён. Тем не менее его активно используют банки, инвестиционные компании и брокеры для обозначения определённых инвестиционных решений. Речь идёт о специально собранной комбинации финансовых инструментов, которая позволяет зарабатывать при разных сценариях на рынке, даже когда традиционные активы вроде акций или облигаций не растут.

По сути, структурный продукт — это готовый инвестиционный портфель, в который входят два основных компонента:

Защитная часть, обеспечивающая частичный или полный возврат вложенного капитала. Чаще всего это облигации или банковский депозит.

Доходная часть, которая отвечает за потенциальную прибыль. Обычно это опцион, привязанный к какому-либо базовому активу: акциям, индексам, валюте, нефти и так далее.

Такая комбинация позволяет инвестору зафиксировать желаемый уровень риска и потенциальной доходности. Структурные продукты могут заинтересовать тех, кто хочет сохранить капитал, но не прочь заработать больше, чем при использовании классических инструментов.

Пример:

Инвестор направляет 90% суммы на вклад под 12% годовых, а оставшиеся 10% тратит на покупку опциона на рост акций, например Сбербанка. Даже если акции в итоге не подорожают, вклад компенсирует его потери: через год там будет 101,92% капитала. То есть инвестор не просто останется при своих, но даже немного заработает. Если же бумаги действительно вырастут, сработает опцион, и он получит гораздо больший доход, не рискуя всем капиталом.

Банки и брокеры предлагают как готовые решения, так и индивидуальные структурные продукты, составленные с учётом целей, срока инвестирования и допустимого уровня риска конкретного клиента.

Структурные продукты — это сложные инвестиционные инструменты, поэтому доступ к ним неквалифицированных инвесторов ограничен. Чтобы инвестировать в них, необходимо пройти тестирование у брокера на понимание механизма работы СП. Некоторые разновидности, например структурные ноты, доступны только квалифицированным инвесторам.

Как работают структурные продукты

Структурные продукты — это инструменты с заранее прописанными условиями. Когда инвестор приобретает их, он соглашается с несколькими возможными сценариями развития событий. Как правило, их от двух до четырёх. В каждом из них есть так называемое триггерное событие — условие, при наступлении которого продукт досрочно погашается или меняется механизм выплат.

Если выбранный базовый актив ведёт себя в рамках заданных условий, инвестор получает доход. Если актив выходит за эти рамки, доход снижается или выплачивается только часть вложений в зависимости от уровня защиты капитала.

Важно понимать, что ограничения работают в обе стороны. Даже если актив вырастет выше ожидаемого уровня, инвестор всё равно получит только заранее зафиксированную доходность. Потенциальную сверхприбыль он «обменивает» на защиту капитала в случае неблагоприятного сценария.

Пример:

Инвестор покупает структурный продукт «Защитный механизм» от БКС, привязанный к динамике акций 5 крупных российских компаний. Если через год каждая из них вырастет на 90%, он получит 16% годовых и свои вложения. Если акции вырастут на 105%, выплата увеличится до 35% годовых. Если условие не будет выполнено, возвращается только вложенная сумма. В случае роста стоимости акций более чем на 105% инвестор получит назад только вложенные деньги.

Виды структурных продуктов

На российском рынке представлены разные типы структурных продуктов — от максимально консервативных до рискованных. Выбор зависит от целей инвестора и его отношения к риску.

1. СП с полной защитой капитала. Гарантируют возврат 100% вложенных средств независимо от ситуации на рынке. Доходность по ним, как правило, ограничена, но инвестор может быть спокоен за сохранность капитала. К этой категории относится, например, упомянутый выше СП от БКС.

2. С частичной защитой. Возврат капитала зависит от выполнения определённых рыночных условий. Например, если цена актива не упадёт ниже заданного порога, инвестору вернут всю вложенную сумму. А если актив подорожает, он получит прибыль. При неблагоприятном развитии событий возможны потери части вложений. Чаще всего СП привязаны не к одному, а к нескольким базовым активам, и условия учитывают поведение каждого из них.

Рассмотрим такие продукты на примере СП «Защитные портфели: доход без границ с защитой» от «Финама». Он состоит из нескольких облигаций и опционов, пропорция которых зависит от выбранного инвестором уровня защиты (от 50 до 100%).

Условия одного из подвидов этого СП — продукта «Достигни цель»:

Защита капитала: 75%.

Потенциальный доход: до 90% годовых.

При неисполнении опционов: убыток до –24%.

3. Без защиты капитала. Вся ответственность в этом случае ложится на инвестора, и при негативной рыночной динамике он может потерять вложенные деньги. Зато потенциальная доходность таких продуктов выше.

В пример можно привести структурный продукт «Звёздный час» от БКС. Его базовый актив — акции 6 крупных российских компаний из разных секторов. По условиям СП, если хотя бы один актив упадёт ниже 75% от начальной стоимости, инвестор получит назад сумму, равную цене худшей акции. То есть, если худшая акция упала до 50%, инвестору вернут 50% от вложенной суммы. А если бумага подешевела до 30%, можно рассчитывать на возврат только 30% капитала и так далее.

4. С купонными выплатами. Инвестор регулярно получает фиксированные выплаты (купоны), если базовые активы ведут себя в рамках заранее оговорённых условий. Часто такие СП включают полную или частичную защиту капитала.

К этому классу относятся, например, структурированные облигации, или облигации со структурным доходом. Эти бумаги — одни из немногих, обращающихся на бирже. Выплата купонов и номинала по ним зависит от наступления определённых событий, например от поведения биржевого индекса или уровня ключевой ставки ЦБ.

Примером выступают инвестиционные облигации Сбербанка на ИТ-сектор с потенциальной доходностью от 7% в год. Дополнительный доход по ним привязан к стоимости акций 5 западных ИТ-гигантов, а также к динамике курса доллара по отношению к рублю. Если акции не падают ниже 95% от начальной стоимости, а доллар растёт, инвестор получит дополнительные выплаты.

5. Структурные ноты. Это ещё один биржевой структурный продукт, который можно свободно покупать и продавать до окончания срока действия. Доходность здесь также зависит от достижения заданных условий, например роста цен на акции выше порогового значения.

Примером может служить структурная нота «Чёрное золото» от Райффайзен Банка. Базовыми активами являются акции 6 западных нефтяных компаний. Получить купон в размере 5,5% инвестор сможет, если бумаги 4 из 6 компаний вырастут в цене или подешевеют менее чем на 35%. Если это условие не будет выполнено, инвестору вернут только номинальную стоимость бумаги за вычетом процента падения акции, просевшей сильнее других.

Кто выпускает структурные продукты

Структурные продукты на российском рынке могут выпускать различные финансовые организации, и от того, кто именно стоит за выпуском, зависят надёжность инструмента и уровень сопутствующих рисков.

Основные эмитенты:

Банки. Это один из крупнейших сегментов эмитентов. Только банки имеют право выпускать необеспеченные структурные продукты, то есть без залогового обеспечения вложенных клиентами денег. Структурные продукты своим клиентам сегодня предлагают Сбер, ВТБ, РСХБ, Райффайзен Банк и другие банки. Специализированные финансовые общества. Это юрлица, специально созданные для выпуска и обслуживания таких инструментов. Обычно они действуют в рамках конкретных эмиссий и используют механизмы залога. Своя эмиссионная структура для выпуска СП есть, например, у Сбера. С её помощью выпустить свой структурный продукт может любая компания. Инвестиционные компании, брокеры и дилеры. Могут предлагать структурные продукты при наличии лицензии на управление ценными бумагами. Как правило, они выпускают обеспеченные продукты — с активами в залоге на сумму, равную объёму эмиссии. Крупнейшими игроками этого рынка в России являются «Финам» и БКС.

Ключевой фактор, на который стоит обращать внимание инвестору, — это надёжность компании-эмитента. Наиболее устойчивыми считаются структурные продукты, выпущенные крупными банками или известными инвестиционными компаниями. Они, как правило, имеют высокий уровень кредитного рейтинга и тщательно соблюдают нормативы ЦБ.

Важно учитывать, что структурный продукт — это обязательство эмитента. Если у компании начнутся финансовые проблемы, есть риск не получить выплаты, даже если базовый актив показал нужную динамику. Поэтому перед вложением стоит проверить не только структуру продукта, но и репутацию выпустившей его организации.

Где торгуются структурные продукты

Структурные продукты могут обращаться как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. От формы торговли зависят их доступность, ликвидность и условия приобретения.

Биржевые структурные продукты

Биржевые структурные продукты — это инструменты, допущенные к торгам на организованной площадке, например Московской бирже. Они обладают более высокой ликвидностью, то есть инвестор может при необходимости быстрее продать или купить продукт. Биржевые продукты обычно имеют стандартизированные условия, что делает их более прозрачными и понятными для широкой аудитории.

Однако из-за строгих требований к биржевым инструментам такие продукты, как правило, менее гибкие по структуре и не всегда позволяют реализовать сложные или нестандартные инвестиционные сценарии.

Внебиржевые структурные продукты

Внебиржевые структурные продукты распространяются напрямую через банки, брокеров или инвестиционные компании. Такие инструменты отличаются более гибкими условиями и часто создаются «под клиента» с учётом его целей и отношения к риску. То есть на внебиржевом рынке возможна кастомизация продукта: выбор базового актива, уровня защиты капитала, формулы расчёта доходности и других параметров.

Доходную часть СП, особенно в более сложных продуктах, удобнее собирать как раз из внебиржевых деривативов (опционов, форвардов и других), поскольку внебиржевой рынок предоставляет более широкий выбор инструментов и условий.

Недостаток внебиржевых СП — меньшая ликвидность. Реализовать такой продукт до окончания срока действия может быть сложнее, чем биржевой аналог.

Плюсы и минусы структурных продуктов

Преимущества

Гибкая настройка под цели инвестора. Структурные продукты можно адаптировать под желаемый уровень риска и доходности: от полной защиты капитала до участия в рыночном росте. Доходность даже в нестабильной ситуации. СП могут приносить прибыль даже в условиях бокового или умеренно падающего рынка, если выполняются заданные условия продукта. Страховка от убытков. Многие СП предлагают полную или частичную защиту капитала — вложенные деньги возвращаются даже при неудачном сценарии. Диверсификация портфеля. СП добавляют в портфель нестандартные инструменты и снижают зависимость от одного класса активов. Подходят как новичкам, так и опытным инвесторам. На рынке есть как простые, так и сложные по структуре продукты. Новичкам подойдут варианты с полной защитой капитала, опытные инвесторы могут выбрать более рискованные конструкции. Минимальное участие в управлении. После покупки СП не требует постоянного контроля. Инвестору не нужно отслеживать котировки или принимать решения — выплаты и итоговая доходность определяются заранее.

Недостатки и риски

Сложная структура. Понимание механики СП требует времени. Доходность часто зависит от множества условий и нестандартных формул. Зависимость от эмитента. Если компания-эмитент окажется ненадёжной, может случиться дефолт. Ограниченная ликвидность. Большинство СП или вообще нельзя продать до даты погашения, или можно, но с убытками. Поэтому они редко представлены на вторичном рынке. Неочевидная доходность. Реальный доход часто зависит от множества факторов. Даже при росте базового актива прибыль может оказаться ограниченной условиями продукта. Высокий порог входа. Минимальная сумма вложений в СП — 100–200 тысяч рублей. Ограниченный срок инвестирования. СП обычно выпускаются на 1–3 года. Это не лучший вариант для тех, кто планирует долгосрочные инвестиции. Инфляционные потери. Если инвестор по итогам вложений получит только начальную сумму без дохода, её покупательная способность снизится из-за обесценивания денег. Комиссия эмитента — издержки, которые могут существенно снизить итоговую доходность. Иногда они «вшиты» в структуру продукта и неочевидны сразу.

Что важно учитывать перед покупкой

Структурные продукты (СП) подходят тем инвесторам, кто не готов тратить много времени на анализ рынка, но хочет получить гибкое решение с контролируемыми рисками. Такие инструменты объединяют черты банковских вкладов и рыночных активов, позволяя одновременно сохранить капитал и участвовать в рыночной прибыли.

Перед вложением важно оценить:

сумму входа;

условия выплаты дохода;

комиссию эмитента;

срок размещения капитала;

возможные сценарии;

уровень риска и степень защиты капитала.

Можно ли собрать структурный продукт самостоятельно

Опытный инвестор способен самостоятельно сконструировать структурный продукт, выбрав и скомбинировав нужные инструменты: депозиты, облигации, опционы или фьючерсы.

Однако на практике это связано с рядом ограничений:

Маленький выбор инструментов на российском рынке. На Московской бирже выбор базовых активов и деривативов ограничен. Это сужает возможности по настройке структуры под конкретную стратегию. Высокие издержки на зарубежных площадках. Американские биржи (например, CBOE или CME) предлагают гораздо больше опционов и фьючерсов, но доступ к ним требует дополнительных затрат — от комиссий до валютных ограничений для инвесторов из России. Для работы на внебиржевом рынке нужны крупные суммы и посредники, что делает его почти недоступным частному инвестору. Необходимость высокой квалификации. Чтобы корректно собрать и оценить сложный СП, нужно разбираться в аналитике и рыночных тенденциях, в работе производных инструментов, уметь рассчитывать доходность с учётом налогов и комиссий и управлять рисками. Затраты времени и усилий. Подбор и тестирование комбинаций требуют времени. Иногда ради дополнительной доходности в 1–2% приходится часами просчитывать сценарии, моделировать результаты и следить за изменениями на рынке.

Тем не менее простейшие СП без претензий на сверхдоходность способен собрать даже неопытный инвестор. Для этого достаточно выделить до 10% капитала на покупку акций или опциона на актив, рост которого вы ожидаете. Оставшиеся 90% нужно разместить на банковском депозите или в облигациях с фиксированным доходом*.

При удачном исходе инвестор получит прибыль от роста актива плюс проценты с депозита. В случае неудачи сохранит вложенные средства за счёт дохода от консервативной части.

Такая схема снижает риск потерь и не требует глубокого погружения, но и доходность в ней будет ограничена.

Коротко

Структурные продукты — это инвестиционные инструменты, сочетающие в себе защитную и доходную части. Обычно они состоят из консервативного актива (депозита или облигации) и рискованного компонента (опциона, фьючерса), привязанного к базовому активу — акциям, индексам, валюте и так далее.

СП позволяют участвовать в росте активов без риска потери всего капитала и получать доход даже при нестабильной рыночной ситуации.

Структурные продукты различаются по уровню риска: от полной защиты капитала до решений с повышенным риском, но и более высокой потенциальной доходностью.

Эмитентами СП выступают банки, инвесткомпании и брокеры с лицензией. Наиболее надёжными считаются продукты от крупных банков.

К плюсам структурных продуктов относится контроль над рисками, заработок даже при слабом или боковом рынке и возможность не участвовать в активном управлении портфелем.

Минусы инструмента: сложность устройства и расчётов, низкая ликвидность и ограниченная доходность, сложности с досрочным выходом и высокая начальная сумма вложений.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

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