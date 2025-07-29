Сбербанк подвёл итоги первой половины 2025 года

Сбербанк опубликовал финансовую отчётность по итогам первого полугодия 2025 года. Обыкновенные акции банка, торгующиеся на Московской бирже, отреагировали ростом: в моменте цена выросла на 0,52%, до 305,55 рубля за бумагу. Привилегированные акции стоили 303,45 рубля (+0,66%). Приводим основные показатели, фигурирующие в отчётности.

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По итогам первого полугодия 2025 года чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) Сбербанка увеличилась на 5,3% год к году и достигла показателя 859 миллиардов рублей, или 38,6 рубля на акцию. При этом прибыль до налогообложения повысилась на 8,4%, до 1 116,5 миллиарда рублей. Рентабельность капитала составила 23,7%.

Чистая прибыль за второй квартал 2025 года выросла на 1% и составила 422,9 миллиарда рублей. Чистые процентные доходы за этот же период увеличились на 18%, до 841,8 миллиарда рублей.

Кредитный портфель группы за полугодие вырос на 2,1%, до 46,1 триллиона рублей. Достичь такого показателя помогли выдача льготной ипотеки и проектное финансирование. Ипотечный портфель группы с начала года вырос на 2,6% и составил 11,4 триллиона рублей.

За шесть месяцев вырос и объём привлечённых средств физических лиц. Он увеличился на 8,4% и достиг величины 29,7 триллиона рублей.

Сбербанк ранее объявил о выплате рекордных дивидендов держателям своих акций. Акционеры получат по 38,6 рубля прибыли на акцию. Этот показатель повысился на 5% по сравнению с прошлым годом.

Активными клиентами Сбербанка в первом полугодии были 111,2 миллиона физических лиц. Это на 1,3 миллиона человек больше, чем на начало года. Увеличилось и количество ежемесячных пользователей Сбербанк Онлайн и СберKids. Этот показатель вырос на 1,5 миллиона человек, до 86,3 миллиона пользователей.

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