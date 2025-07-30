Частные инвесторы поставили рекорд по покупкам облигаций

Чистый приток денежных средств инвесторов в облигационные фонды достиг в июне 54 миллиардов рублей, что стало абсолютным рекордом по привлечению за месяц с 1998 года, говорится в обзоре «Эксперт РА» (есть в распоряжении «Рамблера». Что ещё произошло на рынке облигаций во втором квартале 2025 года, читайте в нашем материале.

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Рынок оживился

Во втором квартале 2025 года общий объём размещений долговых ценных бумаг составил 3,3 триллиона рублей — это в 2,3 раза больше, чем в прошлом году, сообщает агентство «Эксперт РА».

Объём размещений облигаций федерального займа (ОФЗ) в тот же период составил 1,4 триллиона рублей, что на 12,8% выше квартального плана. Корпоративные заёмщики разместили облигаций на сумму 1,9 триллиона рублей — на 115% больше, чем во втором квартале 2024 года. Основными причинами увеличения объёмов размещений долгового капитала стали рост спроса со стороны инвесторов и сохранение сверхвысоких ставок по банковским кредитам, считают эксперты.

Доходности снижаются

Доходности корпоративных облигаций крупнейших эмитентов во втором квартале снизились на 233 б. п., до 17,2%. Доходности ОФЗ сократились на величину от 65 до 422 б. п. в зависимости от срока погашения. Сильнее всего (165–422 б. п.) упала доходность коротких облигаций со сроком погашения от нескольких месяцев до трёх лет. Меньше других (65–120 б. п.) упали ставки по длинным облигациям со сроком погашения от 5 до более 10 лет.

В результате доходности ОФЗ во втором квартале вернулись на уровень мая 2024 года, когда ключевая ставка составляла 16%. Причинами снижения аналитики «Эксперт РА» считают ажиотаж среди инвесторов, которые ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки и торопятся зафиксировать высокие доходности в облигациях.

© Cbonds, Минфин, «Эксперт РА»

Падение доходностей долговых бумаг наблюдалось одновременно со снижением процентных ставок по вкладам — они за второй квартал снизились на 170 б. п., до 18,3%. В результате разрыв между вкладами и надёжными облигациями сократился во втором квартале до 77 б. п. против 103 б. п. в первом квартале, отмечают эксперты.

© Cbonds, Банк России, расчёты «Эксперт РА»

Инвесторы покупают больше облигаций

По данным Московской биржи, за апрель — июнь 2025 года инвесторы вложили 439 миллиардов рублей в облигации. За аналогичный период в прошлом году они вложили 224 миллиарда рублей (+95,9% год к году).

Чистый приток денежных средств инвесторов в облигационный фонд в июне стал рекордным за всю историю наблюдений: 54 миллиарда рублей. При этом за второе полугодие 2025 года в фонды облигаций поступило 139 миллиардов рублей по сравнению с чистым оттоком в размере 5 миллиардов рублей в первом полугодии 2024 года.

Аналитики «Эксперт РА» считают, что в следующем квартале приток средств инвесторов на долговой рынок ускорится, особенно в сегменте облигаций с низким кредитным рейтингом (от «BBB+» до «B-»).

© Investfunds, «Эксперт РА»

Главное

Во втором квартале 2025 года общий объём размещений долговых ценных бумаг составил 3,3 триллиона рублей — это в 2,3 раза больше, чем в прошлом году.

Основными причинами увеличения объёмов размещений стали рост спроса со стороны инвесторов и сохранение сверхвысоких ставок по банковским кредитам.

Доходности корпоративных облигаций крупнейших эмитентов во втором квартале снизились на 233 б. п., до 17,2%.

Доходности ОФЗ снизились на 65–422 б. п. — до 14,7–17,3% годовых в зависимости от срока погашения.

За апрель — июнь 2025 года инвесторы вложили 439 миллиардов рублей в облигации, а приток в фонды облигаций в июне (54 миллиарда рублей) стал рекордным за всё время.

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