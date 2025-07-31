Как физлицу купить слиток золота и выгодно ли это

В России уже несколько лет наблюдается бум инвестиций в физическое золото. По данным Минфина, если до 2021 года его покупка ограничивалась 5–7 тоннами в год, то в 2022 году россияне купили более 100 тонн, в 2023-м — 95 тонн, а в 2024-м — более 75 тонн драгоценного металла. Большая часть этих объёмов приходилась на золотые слитки. Разбираемся, как частному инвестору купить слиток золота, насколько это выгодно и какие нюансы стоит учитывать.

Рынок золота: текущая ситуация

На фоне экономической и геополитической нестабильности последних лет золото в очередной раз подтверждает статус защитного актива, демонстрирующего обратную корреляцию с фондовыми рынками. За последний год его цена в мире выросла более чем на треть, достигнув исторических максимумов. С августа 2024 по июль 2025 года стоимость тройской унции (31,1 грамма) драгоценного металла увеличилась с 2473 до 3378 долларов, то есть на 36,7%. Это сделало золото одним из самых доходных активов в этот период.

Ключевые факторы роста:

Геополитическая напряжённость.

Инфляционные ожидания.

Снижение доверия к традиционным валютам.

В России ситуация имеет свою специфику. Благодаря укреплению рубля рост цен на золото в национальной валюте выглядит более скромным по сравнению с мировыми рынками. Но драгметалл всё равно остаётся привлекательным инструментом для защиты сбережений от инфляции. С начала года стоимость грамма колеблется в диапазоне 7,85–9 тысяч рублей. По состоянию на 31 июля 1 грамм золота в России стоит 8,72 тысячи рублей.

Как физлицу купить золото

У частных инвесторов есть несколько прямых и опосредованных способов инвестирования в золото:

покупка слитков;

приобретение инвестиционных и памятных монет;

открытие обезличенного металлического счёта (ОМС);

покупка фьючерсов на золото;

участие в ПИФах и ETF;

покупка акций золотодобывающих компаний.

Покупка физических слитков остаётся самым простым и понятным вариантом. Приобрести их можно в нескольких источниках.

Среди них:

банки;

сайт Гознак;

аффинажные заводы;

частные владельцы;

ломбарды.

Наиболее надёжными считаются первые три способа. Покупка золота у частных лиц сопряжена с риском мошенничества, а в ломбардах редко появляются золотые слитки.

Покупка слитков в банке

Продажей физического золота занимаются далеко не все банки: в основном такую опцию предлагают крупные организации из числа лидеров рынка — Сбер, ВТБ, Газпромбанк и другие. Слитки клиенты могут купить только в некоторых отделениях. Так, в Москве слитки продают 16 офисов Сбера, причём в каких-то из них может не быть слитков определённого веса.

В банковских отделениях можно купить слитки различного веса:

1 грамм;

5 граммов;

10 граммов;

20 граммов;

50 граммов;

100 граммов;

250 граммов;

500 граммов;

1 килограмм.

Такие слитки называются мерными. Их не стоит путать со стандартными, вес которых колеблется от 11,5 до 13,3 килограмма. Стандартные слитки используются для изготовления мерных. Физическим лицам они, как правило, не продаются.

Каждый официально произведённый слиток сопровождается сертификатом подлинности, в котором указаны идентификационный номер, масса, проба и завод-изготовитель. Этот документ ни в коем случае нельзя терять: без него золото практически невозможно продать по рыночной цене. Рекомендуется сохранять оригинальную упаковку, в которой продавался слиток, а лучше её вообще не вскрывать.

При выборе веса слитка стоит учитывать будущую ликвидность. Слитки весом 10–50 граммов проще продать на вторичном рынке благодаря низкой стоимости, в отличие от килограммовых образцов, продажа которых зачастую сопряжена с трудностями. Впрочем, искать покупателей среди физлиц необязательно: золото можно продать банку, в котором вы его приобрели, или другой кредитной организации. До 2022 года банки принимали обратно только слитки в идеальном состоянии — без царапин, потёртостей и повреждений сертификата. Но затем правила изменились, и теперь неидеальные слитки выкупаются по тем же ценам.

Для заключения сделки о покупке необходимо прийти с паспортом в офис банка, который занимается продажей золота. Покупка произойдёт по действующему на тот момент внутрибанковскому курсу стоимости золота. Не стоит путать его с курсом ЦБ: хотя коммерческие банки учитывают установленный Центробанком курс, сами они устанавливают цены покупки и продажи драгоценных металлов независимо от него. Как правило, слитки продаются дороже, а покупаются дешевле официального курса Центробанка. Спред между этими ценами может достигать 15–20%.

Хранить купленное в банке золото клиенты могут как дома, так и в арендованной для этого ячейке. Последний вариант связан с регулярными дополнительными затратами. Стоимость аренды ячейки в зависимости от её размера, банка и региона составляет 3–7 тысяч рублей в месяц.

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Покупка слитков в Гознаке

Гознак — это государственное предприятие, занимающееся производством банкнот, монет и других государственных знаков, а также слитков драгоценных металлов. Продажей физического золота населению компания занимается с 2023 года.

В её товарной линейке присутствуют слитки весом:

10 граммов;

20 граммов;

31,1 грамма (унция);

50 граммов;

100 граммов.

Слитки произведены из золота пробы 999,9. Покупать и продавать их можно через торговый салон Московского монетного двора или мобильное приложение Гознак.Инвестиции. Правда, чтобы получить доступ к онлайн-торговле, пользователю всё равно придётся приехать в столицу для идентификации личности. В будущем разработчики обещают удалённую идентификацию, но сроки не определены.

Особенность продукции Гознака — повышенная защита от подделок за счёт уникальных элементов: двухпозиционного скрытого изображения (при повороте видны надписи «Россия» и «Гознак»), герметичной блистерной упаковки с наклеенным сертификатом и специальным QR-кодом. Вскрывать упаковку не рекомендуется — это сохраняет товарный вид и ликвидность.

Ещё одно преимущество покупки золота в Гознаке — меньший, чем у банков, спред между ценами продажи и покупки онлайн. Здесь он составляет 5–7%. При покупке в салоне слиток выдаётся на руки, и хранить его придётся самостоятельно. Покупка через приложение позволяет разместить слиток в хранилище Гознака. Это повышает ликвидность: актив можно быстро продать через приложение, не забирая физически. Стоимость услуги — 50 рублей в год.

Гознак гарантирует обратный выкуп своих слитков. Цена покупки определяется после экспертизы. Если упаковка, сам слиток или сертификат имеют дефекты, она будет снижена.

Покупка слитков на аффинажных заводах

Купить золотые слитки россияне также могут на одном из 11 работающих в стране аффинажных заводов. С 2023 года они наряду с Гознаком получили право продавать драгметаллы в розницу. Для этого при заводах открылись специальные торговые точки. В них клиентам доступны мерные слитки весом от 1 грамма до 1 килограмма.

Правила реализации золота каждое предприятие разрабатывает самостоятельно. К примеру, Новосибирский аффинажный завод продаёт слитки через заявку на сайте или при личном посещении офиса. Цены компания устанавливает самостоятельно и публикует на официальном сайте. При покупке у завода цена включает наценку, а при обратном выкупе формируется с учётом дисконта. Вместе со слитком клиент получает сертификаты качества и акт приёма-передачи.

Для продажи слитков заводу необходимо предоставить документы, подтверждающие их происхождение и состояние. Слитки должны быть в отличном состоянии, без повреждений и с сохранённой упаковкой, в противном случае они могут быть приняты только как лом по сниженной цене.

Выгодно ли инвестировать в физическое золото

Плюсы такого вложения очевидны:

Защита от инфляции. Высокая ликвидность. Невысокий порог входа (можно купить, например, 1 грамм).

Однако инвестиции в золотые слитки имеют и свои минусы:

Большой спред между ценами при покупке и продаже. Затраты на безопасное хранение или принятие на себя риска утраты слитка. Налогообложение при краткосрочных инвестициях.

При продаже золотых слитков россияне должны уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13–15% с разницы между ценой продажи и покупки, то есть с прибыли (если она есть). Налоговую декларацию нужно подать до 30 апреля следующего года и уплатить налог до 15 июля. Если продавец владел золотом более 3 лет, налог не взимается.

Но если срок владения золотом оказался менее 3 лет или вы не можете подтвердить расходы на покупку слитка (например, нет чека или договора), налоговая рассчитает НДФЛ со всей суммы продажи, а не только с прибыли. Поэтому лучше сохранять все документы о покупке и выдерживать установленные законом сроки.

С учётом всех этих нюансов физическое золото нельзя назвать эффективным инструментом для быстрого заработка. Для этого гораздо лучше подойдут связанные с ним биржевые активы. Слитки же — инструмент для консервативных инвесторов с горизонтом от 3–5 лет. Это тот минимум, выдержав который можно перекрыть все сопутствующие расходы и заработать.

Главное

Инвестиции в физическое золото остаются популярным способом защиты сбережений от инфляции и экономической нестабильности. В 2025 году слитки можно купить в банках, у Гознака или на аффинажных заводах.

Каждый вариант имеет свои особенности: банки предлагают широкий выбор мерных слитков, Гознак — повышенную защиту от подделок, а заводы — прямые продажи без посредников.

Однако у таких вложений есть и минусы: высокая разница между ценой покупки и продажи, затраты на хранение и налогообложение. Прибыль от продажи облагается НДФЛ. Но если слиток был в собственности менее 3 лет или отсутствуют документы о покупке, налог возьмут со всей суммы сделки.

Золотые слитки — это консервативный инструмент для долгосрочных инвесторов (от 3–5 лет). Для краткосрочных спекуляций лучше рассмотреть биржевые инструменты (ОМС, ETF или акции золотодобывающих компаний), а физическое золото использовать как страховку от кризисов.

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