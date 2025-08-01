Сбер запустил Клуб акционеров: привилегии дают даже за одну акцию

18 июля закрылся дивидендный реестр Сбербанка, и за следующие 10 дней инвесторы получили выплаты в размере 34,84 рубля на акцию. Однако теперь дивиденды — не единственная выгода от владения бумагами. Сбербанк представил новый проект — клуб акционеров, члены которого имеют доступ к премиум-сервису и эксклюзивным возможностям. В этом материале разберём, как присоединиться к сообществу и какие преимущества оно предлагает инвесторам.

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Что такое клуб акционеров и зачем он создан

О создании клуба для частных инвесторов Сбера стало известно в конце июня, на годовом собрании акционеров. Его целью председатель правления банка Герман Греф назвал переход от формального владения акциями к настоящей вовлечённости инвесторов в жизнь компании. Клуб призван превратить инвестиции из сухих цифр в диалог между миноритариями и банком и подкрепить статус акционера реальными привилегиями.

Для членов сообщества будут организовываться специальные мероприятия, включая личные встречи с руководством банка. Участники клуба смогут влиять на разработку новых продуктов и сервисов, а также получать аналитику и прогнозы от экспертов. Самые активные члены клуба смогут претендовать на премию «Инвестор года», подтверждающую вклад в развитие банка и инвестиционного сообщества.

Участникам клуба уже сейчас доступны особые привилегии — финансовые и статусные.

Привилегии членов клуба

После вступления в клуб инвестор в зависимости от объёма его портфеля автоматически получает один из трёх статусов: зелёный, серебряный или золотой ключи. Каждый из этих уровней предусматривает свой набор привилегий. Посмотреть, что именно им доступно, инвесторы могут на сайте клуба и в приложении СберИнвестиции.

Зелёный ключ

Это начальный уровень, который получают инвесторы, владеющие от одной до 4 тысяч акций Сбера. Стоимость такого портфеля на момент публикации материала составляет примерно от 300 до 1,2 миллиона рублей.

Что даёт зелёный ключ:

повышенный кешбэк за перевод активов в СберИнвестиции;

скидку на страхование жизни;

скидку на первую доставку в сервисе «Самокат»;

скидку 100% на первые две поездки в каршеринге «Ситидрайв»;

скидку на долгосрочную аренду авто в «Ситидрайве».

Серебряный ключ

Этот уровень получают инвесторы, у которых есть от 4 до 27 999 акций. Это портфель примерно на 1,24–8,5 миллиона рублей. У таких акционеров больше бонусов. Кроме привилегий зелёного ключа им доступны:

приоритетное обслуживание в офисах и по горячей линии;

сниженная комиссия и выгодные курсы конвертации при расчёте картой за рубежом;

одна юридическая консультация и обжалование автоштрафа от СберПрава;

от двух бесплатных входов в бизнес-залы аэропортов ежемесячно;

особые условия по вкладам и накопительным счетам;

специальные условия обмена валют;

платежи до 1 миллиона рублей без комиссии;

бесплатная подписка на сервисы СберПрайма;

повышенный кешбэк бонусами Спасибо;

страхование в путешествиях;

личный менеджер.

Привилегии разделены на три уровня (4, 8 и 16 тысяч акций) и примерно соответствуют пакету услуг Новый СберПремьер. Альтернативные способы его получения — хранение в Сбере от 2 миллионов рублей, ежемесячные траты от 150 тысяч рублей, покупка по подписке за 1–7 тысяч рублей в месяц в зависимости от уровня привилегий.

Золотой ключ

Чтобы получить золотой ключ, инвестор должен иметь от 28 тысяч акций, то есть вложить в бумаги примерно 8,5 миллиона рублей (на момент публикации статьи) и более.

Золотой ключ даёт следующие привилегии:

телемедицина — программы медпомощи, страховые полисы и специальный режим консультаций с врачами;

возмещение расходов за походы в рестораны и кафе аэропортов-партнёров банка;

обмен бонусов Спасибо на рубли по выгодному курсу с зачислением на карту;

обслуживание в спецофисах с повышенным комфортом без очередей;

больше бесплатных переводов внутри банка;

персональная скидка на техобслуживание в СберАвто;

безлимитный вход в бизнес-залы аэропортов;

спецпредложения и скидки от партнёров банка;

компенсация расходов на такси до аэропорта;

страхование в путешествиях для всей семьи;

доступ к эксклюзивным товарам и услугам;

участие в закрытых мероприятиях клуба;

индивидуальные условия по вкладам.

Привилегии разделены на 2 уровня (от 28 и от 83 тысяч акций) и примерно соответствуют пакету услуг Новый СберПервый. Альтернативный способ его получения — хранение в Сбере от 10 миллионов рублей на картах, вкладах, счетах и в инвестпродуктах.

Как вступить в клуб акционеров

Членом клуба может стать любой акционер, который держит ценные бумаги банка на брокерском счёте в инвестиционном сервисе Сбера.

Для этого нужно:

Завести брокерский счёт в Сбере. Это можно сделать на сайте или в приложении СберИнвестиции. Купить или перевести от другого брокера акции Сбера. За перевод предусмотрен кешбэк до 7,5 миллиона рублей. Депозитарная комиссия при этом не будет взиматься до конца 2025 года. Установить приложение для инвестиций, перейти на страницу клуба и следовать инструкциям.

Инвесторы, которые уже соответствуют условиям участия, присоединяются к клубу автоматически. Членство в нём бесплатное и продолжается до тех пор, пока инвестор держит акции на своём счёте.

Главное

Клуб инвесторов Сбера — новый проект банка, целью которого является вовлечение инвесторов в жизнь компании. Членам клуба обещают встречи с руководством банка, экспертами рынка, организацию полезных мероприятий, участие в разработке банковских сервисов и продуктов. Участникам сообщества доступны также финансовые и статусные привилегии.

Вступить в клуб позволяют открытие брокерского счёта в СберИнвестициях и покупка на него или перевод от другого брокера как минимум одной акции Сбербанка.

Объём доступных привилегий зависит от того, сколько акций в портфеле у инвестора. В зависимости от этого выделяется три уровня: зелёный, серебряный и золотой.

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С полными условиями управления активами, а также информацией, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством РФ можно ознакомиться: https://www.sberbank.ru/ru/person/investments.

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