Что будет с экономикой России в августе: сценарии и мнения экспертов

Инфляция соответствует ожиданиям Центробанка, а внутренний спрос замедляется. Это позволило Банку России в июле снизить ключевую ставку до 18%. После чего начали опускаться ставки по вкладам и кредитам в коммерческих банках. Что будет происходить с экономикой России в августе: чего ждать от инфляции, рубля и других показателей — разобрались вместе с экспертами.

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Что происходит в экономике

По данным Минэкономразвития на конец июля инфляция в годовом выражении замедлилась до 9,02%. При этом на неделе с 22 по 28 июля наблюдалось снижение цен на 0,05%:

дефляция на продовольственные товары составила 0,24%;

непродовольственные товары подорожали на 0,01%;

цены на услуги выросли на 0,15%.

Несмотря на это, месячная инфляция на конец июля (28.07.2025) оказалась существенно выше июньского показателя: +0,71% против +0,20 в июне. Одна из причин такого роста — повышение с 1 июля тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Инфляция в последние месяцы складывалась по нижней границе прогнозов Банка России, что привело к снижению ключевой ставки, поясняет аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Кононов. На её снижение быстро отреагировал банковский сектор: средние ставки по годовым депозитам упали ниже 15%, ставки по кредитам тоже начали снижаться: по данным Банки.ру, ставка по потребительским кредитам уменьшилась на 0,3 процентных пункта, до 29,1%, а по ипотеке — на 0,4, до 24,9%.

Несмотря на снижение, ключевая ставка по-прежнему находится на высоком уровне, поэтому будет продолжать сдерживать выдачу кредитов и стимулировать сохранение высокой сберегательной активности и сравнительно сильного рубля, говорит Кононов.

Июль для экономики и финансовых рынков России был весьма противоречивым, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По её словам, сработали геополитические риски в виде ухудшения отношений России и США по украинскому вопросу из-за непредсказуемости президента США Трампа. ЕС ввёл 18-й пакет санкций против российской экономики, скорректировав потолок цен на нефть в сторону снижения.

На фоне этих событий в июле упали российские фондовые индексы. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи в июле потерял 3%, снизившись до 2732,12 пункта, а валютный РТС потерял 5%, едва удержавшись чуть выше 1000 пунктов.

Рубль оставался крепким в первой половине июля, но затем перешёл к ослаблению. Этому поспособствовали сезонность во внешней торговле и рост опасений у инвесторов после заявления Трампа о сокращении для России сроков по урегулированию военного конфликта, объяснила Мильчакова.

Цена нефти Brent в июле выросла на 6,8%, завершив месяц на отметке выше $71 за баррель, что было благоприятно для нефтегазовых доходов бюджета, отмечает Мильчакова. На рост в том числе повлияли санкции Евросоюза против России.

Согласно статистике Минэкономразвития, в июле 2025 года рост промышленного производства составил около 1% год к году (г/г), причём если обрабатывающая промышленность выросла на 4% г/г, то добывающая промышленность сократила объёмы производства на 2% г/г.

Индекс производственной активности (PMI) в июле ушёл ниже линии в 50 пунктов и составил 47 пунктов. Это говорит о замедлении экономического роста и высокой вероятности рецессии, поясняет директор по макроэкономическому анализу ОТП Банка Дмитрий Голубков.

Индикатор бизнес-климата от Банка России снизился до 1,5 п. с 3 п. в июле, что говорит о заметном снижении предприятиями оценки текущего спроса и выпуска, говорит начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин.

Экономика продолжает балансировать на грани стагнации, и риски рецессии не нулевые, считает главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин. По его словам, произошедшего снижения ключевой ставки до 18% недостаточно для кардинального изменения ситуации.

Прогнозы по инфляции

Большинство экспертов, опрошенных «Рамблером», сходятся во мнении, что инфляция в годовом выражении будет находиться в диапазоне 8,5–9%. Однако прогнозы специалистов немного различаются.

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Ильяс Зарипов ожидает инфляцию в августе на уровне 0,4–0,6%, а годовую — в диапазоне 8–9%.

Инфляция в августе обычно околонулевая или слабоотрицательная в связи с сезонным увеличением предложения плодоовощной продукции нового урожая, поясняет руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Она ожидает месячную инфляцию от –0,2 до +0,1% с продолжением снижения годовой инфляции до 8,6–8,9%.

Прогноз Мильчаковой: по месячной — 0–0,1%, по годовой — 8,9%.

По мнению главного экономиста Т-Инвестиций Софьи Донец, в августе мы можем увидеть дефляцию месяц к месяцу и снижение годового показателя до 8,8% г/г.

Что будет с рублём

Поведение рубля в августе в значительной степени будет определяться конкретным содержанием санкционных мер, которые Вашингтон планирует ввести против Кремля, полагает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его словам, возможно локальное укрепление рубля в случае реализации такого сценария: сначала США введут не слишком жёсткие ограничения, а затем последует дальнейшее их ужесточение.

Но если заявленные Трампом жёсткие санкции против РФ действительно воплотятся в жизнь, то российская экономика может столкнуться с новым ударом, продолжает эксперт. Он не ожидает моментального коллапса, но допускает усиление оттока капитала и новый импульс для девальвации рубля, что подстегнёт рост инфляции и снизит покупательную способность населения. Поэтому ситуация на внутрироссийских рынках в августе действительно может быть очень непростой и нервной, заключил Потавин.

Срок ультиматума президента США Дональда Трампа истекает 8 августа — до этой даты и сразу после неё курс рубля будет находиться в широком диапазоне: 79–85 рублей, добавил аналитик «Финама».

В августе рубль будет находиться под сильным геополитическим влиянием, говорит и Мильчакова. Она ожидает курс доллара в рамках 80–86 рублей, евро — 92–98 рублей, юаня — в коридоре 11–11,7 рубля.

Есть вероятность, что курс рубля будет снижаться и двигаться к уровням 85–90 рублей за доллар на фоне не самых высоких нефтяных цен и восстановления импорта, полагает Копейкин. Он не исключает скачков курса сразу на несколько рублей в случае эскалации ситуации с санкционным давлением.

Основатель Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак в августе ожидает снижения деловой активности, повышения волатильности и ослабления отечественной валюты до 85–87 рублей за доллар.

Прогнозы по фондовому рынку

Решение Трампа ввести пошлины против России пока не оказали негативного влияния на рынок акций, и 1 августа индекс Мосбиржи начал торги повышением за счёт неплохих отчётностей ряда компаний, отмечает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

На фоне продолжающегося цикла снижения ключевой ставки фокус россиян в августе сместится со вкладов в сторону финансовых инструментов фондового рынка, говорят опрошенные эксперты. Динамика индекса Мосбиржи — главного показателя — будет зависеть от сезона отчётностей, промежуточных дивидендов от крупных компаний и возможного реинвестирования их обратно в рынок.

Инвесторы реинвестируют дивиденды в акции в случае снижения геополитической напряжённости, считает главный аналитик Инго Банка Пётр Арронет. По его прогнозу, в таком случае индекс Мосбиржи может достичь 2850–2900 пунктов. А при усилении геополитической напряжённости бенчмарк снизится к 2600 пунктам. Мильчакова в августе тоже ожидает колебания бенчмарка в диапазоне 2700–2900 пунктов.

Широкий диапазон 2602–2840 пунктов называет и управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. Он допускает и 3000 пунктов при благоприятных внешних условиях: рост цен на нефть, нормализация политического фона. Малых тоже настроена оптимистично, допуская 3000 в конце месяца при условии, что в августе увидим более ощутимое ослабление рубля и статистика по инфляции будет складываться в пользу смягчения денежно-кредитной политики.

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