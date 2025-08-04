Рубль начал постепенно ослабевать к мировым валютам. Доллар стабилизировался вблизи 80 рублей, евро торгуется в области 92 рублей, юань закрепился выше уровня 11 рублей. Мы проанализировали, что происходило на российском валютном рынке на прошлой неделе, и спросили у аналитиков, почему рубль начал терять позиции. Также собрали для вас прогнозы по курсам валют на неделю 4–8 августа.

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

Курс доллара на рынке «Форекс» вышел из коридора 77,5–78,5 рубля, в котором он находился в течение трёх предыдущих недель. 29 июля валюта в моменте торговалась по 82,6 рубля — это максимальное значение с начала мая. Новую неделю доллар открыл с отметки 79,98 рубля. За последние 5 торговых сессий рубль ослаб к доллару на примерно 1,8%.

Евро в середине прошлой недели впервые с апреля поднялся выше 95 рублей, а юань — выше 11,5 рубля. В понедельник валюты торгуются около уровней 92,25 рубля и 11,12 рубля соответственно.

К 13:30 мск доллар на «Форексе» стоил 79,63 рубля, евро — 92,19 рубля, юань — 11,11 рубля.

Официальные курсы Банка России на 4 августа:

Доллар — 80,32 рубля.

Евро — 91,7 рубля.

Юань — 11,08 рубля.

Почему рубль перешёл к снижению

Резкое ослабление рубля на прошлой неделе вызвано заявлением президента США Дональда Трампа о сокращении срока для перемирия между Россией и Украиной с 50 до 10 дней, сообщил «Рамблеру» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Сказанные Трампом слова означают возрастание геополитических рисков и угрозы введения новых антироссийских санкций, говорит эксперт. Ограничительные меры способны негативно повлиять на экспорт российской нефти, дополнительно сократив и без того ограниченные поступления иностранной валюты, предупредил Бабин.

Ещё одной причиной ослабления рубля стало снижение процентных ставок по вкладам и накопительным счетам на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России, считает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. Средняя максимальная процентная ставка по вкладам на срок 6–12 месяцев в середине июля (еще до снижения ключевой ставки с 20 до 18%) составляла 16,25% годовых. Это на 5,1 процентного пункта ниже, чем в середине декабря 2024 года.

Новым негативным фактором для рубля может стать решение стран ОПЕК+ от 3 августа об увеличении добычи нефти с сентября на 547 тысяч баррелей в сутки по сравнению с текущими значениями. На этих новостях цены на нефть Brent упали ниже 69 долларов за баррель. Дешёвая нефть означает снижение доходов России от экспорта, а также сокращение валютной выручки, значительная часть которой идёт на покупку рублей. В результате спрос на рубли может снизиться, что приведёт к ослаблению валюты.

Что будет с рублём 4–8 августа

На этой неделе волатильность на валютном рынке будет сохраняться высокой из-за повышенной геополитической напряжённости и неопределённости, уверены опрошенные «Рамблером» аналитики. Они подчёркивают вероятность появления сообщений о введении Трампом антироссийских санкций в случае отсутствия договорённостей относительно прекращения огня, что способно вызвать колебания валютных курсов.

По среднему прогнозу на неделю, курс доллара составит около 80 рублей. Евро будет находиться вблизи 92,5–93 рублей. Юань может подняться к 11,3 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина:

Доллар может уйти выше 80,1 рубля.

Евро попробует закрепиться выше 92,5 рубля.

Юань способен подняться в область 11,2 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар составит 79–82 рубля.

Юань будет торговаться по 10,9–11,4 рубля.

Прогноз ведущего аналитика «Цифра Брокер» Наталии Пырьевой:

Доллар в диапазоне 79–81 рубль.

Евро будет стоить 92,8–97 рублей.

Юань в области 11,3–11,7 рубля.

Что будет с экономикой России в августе: сценарии и мнения экспертов