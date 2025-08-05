Эксперты рассказали, как на рубль повлияет сокращение объёма продаж валюты

С 7 августа по 4 сентября Минфин России по бюджетному правилу снизит ежедневный объём продажи валюты и золота на общую сумму 0,3 миллиарда рублей. Это в 2,7 раза меньше по сравнению с предыдущим периодом с 7 июля по 6 августа, когда объём продаж составлял 0,82 миллиарда рублей. О том, как это повлияет на динамику курса рубля, «Рамблеру» рассказали экономисты.

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Одновременно ЦБ продолжает продажи юаней на 8,94 миллиарда рублей ежедневно, что в совокупности даёт общий объём нетто-продаж валюты в размере 9,24 миллиарда рублей против 9,76 миллиарда месяцем ранее.

Продажа валюты и золота — один из инструментов корректировки курса рубля, который сильно окреп по отношению к доллару в последнее время, говорит руководитель направления аналитики Института экономики роста им. П.А. Столыпина Сергей Васильковский. Одна из причин такой политики — стремление Минфина снизить бюджетный дефицит на фоне спада нефтегазовых доходов, считает эксперт.

Минфин пытается выровнять ситуацию, смещая фокус с таргетирования инфляции за счёт курса валюты на девальвацию и увеличение доходной части бюджета. Можно ожидать дальнейшее ослабление рубля по отношению к другим валютам, однако оно не будет резким из-за ситуации на мировых рынках, — комментирует Васильковский.

Банк России уже повысил официальный курс рубля к иностранным валютам на 6 августа:

доллар подорожал на 38 копеек и будет стоить 80,05 рубля;

евро прибавил 18 копеек и будет стоить 92,51 рубля;

юань вырос на 4 копейки и будет стоить 11,1 рубля.

Снижение валютных продаж обусловлено уменьшением поступлений от продажи энергоносителей, падением объёма экспорта и оттоком иностранных инвестиций из-за угрозы вторичных санкций. Такое мнение высказал доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Ильяс Зарипов.

В условиях полной неопределённости по поводу сроков, размеров, условий санкций США иностранные инвесторы выжидают, что отрицательно сказывается на инвестициях в Россию. Соответственно, снижается объём валюты, которую российские компании могли бы выставить на продажу на внутреннем рынке, — отметил эксперт.

По его мнению, сокращение предложения валюты на внутреннем рынке неизбежно приведёт к ослаблению рубля. Динамика может быть как плавной — при смягчающих действиях Банка России и росте нефтяных цен, — так и резкой — в отсутствие перечисленных факторов. Если курс будет падать резко, экспортёры и инвесторы будут ещё активнее удерживать валютные активы, продавая их лишь в крайних случаях.

Ключевым фактором развития ситуации станет геополитика — прежде всего влиять будут масштаб и жёсткость новых санкционных ограничений со стороны США. С другой стороны, рубль может получить поддержку от роста мировых цен на энергоносители, вызванного сокращением российских поставок.

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