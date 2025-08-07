Российский рынок вырос на фоне новостей о геополитике

Индекс Мосбиржи на открытии торгов в четверг, 7 августа, в моменте вырос на 4% по сравнению с закрытием основной сессии в среду. Вчера на вечерних торгах он пробил отметку в 2800 пунктов после заявления президента США о встрече американского спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Трамп назвал встречу своего представителя с президентом России очень продуктивной и сообщил, что стороны достигли большого прогресса. По словам президента США, сторонам удалось договориться о проведении в ближайшее время работы по урегулированию конфликта на Украине.

Также во время переговоров стороны договорились о встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. О том, что сейчас началась проработка саммита, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Российский фондовый рынок воспринял такие новости позитивно. В результате индекс Мосбиржи на вечерней сессии превысил показатель в 2800 пунктов. Утром 7 августа торги начались с 2836,05 пункта. В 11:03 мск он достиг максимальной отметки 2878,5, прибавив 4,12% к закрытию основных торгов.

По состоянию на 11:05 утра бенчмарк находился на отметке 2883,97. Лидеры роста:

обыкновенные акции «Юнипро» (+3,96%);

обыкновенные акции «ГАЗПРОМ» (+2,77%);

обыкновенные акции «Новатэк» (2,55%);

«Совкомфлот» (+2,18%);

«iПозитив» (+2%).

Лидер снижения — обыкновенные акции «Ростелекома» (-0,22%).

В то же время американские власти по-прежнему говорят о возможном введении санкций против России 8 августа», — отмечает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. В том числе речь идёт о вторичных санкциях против Китая по примеру Индии. Эксперт полагает, что инвесторы рынка акций после первой положительной реакции несколько успокоятся и будут ждать подтверждений, что геополитическая ситуация действительно сдвинулась в сторону разрядки. В частности, если санкции США окажутся не такими жёсткими, как предполагалось ранее, и ограничатся мерами против связанного с РФ теневого флота танкеров, мы можем увидеть продолжение роста.

