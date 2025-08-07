Как вкладываться в ПИФы и почему это может быть выгодно

По данным Банка России, за последние 5 лет разные виды ПИФов показали доходность от 49,8 до 75,7%, заметно опередив инфляцию. Участие в фондах считается одним из надёжных вариантов вложений для начинающих инвесторов. Активами ПИФов распоряжаются профессиональные управляющие, поэтому пайщикам не нужно принимать решений по портфелю. Рассказываем, как работают и зарабатывают паевые инвестиционные фонды и почему инвестиции в них могут быть выгодны.

Что такое паевые инвестиционные фонды

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) — это форма коллективного инвестирования, при которой деньги вкладчиков объединяются в общий портфель и управляются профессиональной управляющей компанией (УК). Каждый инвестор получает паи — доли в этом фонде, стоимость которых зависит от результатов инвестирования.

Как работают ПИФы:

УК составляет инвестиционный портфель, приобретая ценные бумаги, недвижимость или другие активы. Инвесторы покупают паи (именные ценные бумаги), становясь совладельцами фонда. Если стоимость купленных активов растёт, фонд получает доход. Погашение паёв (то есть обратный выкуп) происходит по текущей стоимости, которая рассчитывается ежедневно. О том, как именно инвесторы могут погасить свои паи, расскажем далее.

Деятельность ПИФов контролирует Банк России по закону «Об инвестиционных фондах» (№ 156-ФЗ).

Основные требования к управлению фондом:

УК должна иметь лицензию на работу. Проверить её наличие можно на сайте ЦБ.

Средства фондов хранятся в специализированных депозитариях, что защищает их от недобросовестных действий управляющих.

УК обязаны раскрывать информацию о составе активов и результатах работы.

Фонд не имеет права продать все свои активы за один раз — такую операцию заблокирует ЦБ.

Кроме общих правил у каждого ПИФа есть свои правила доверительного управления (ПДУ). Они закреплены в документе и регламентируют специализацию фонда, принципы наполнения его портфеля, нюансы работы и стоимость пая.

Виды ПИФов

Российским инвесторам доступно около 10 разновидностей паевых инвестиционных фондов. Они отличаются друг от друга правилами покупки пая, используемыми инвестиционными инструментами и площадками, на которых обращаются паи.

По способу оборота паёв фонды бывают:

Биржевыми (БПИФы). Это фонды, паи которых свободно покупаются и продаются на бирже через брокерский счёт. Совершить покупку или продажу можно в любой момент в течение торговой сессии по текущей рыночной цене. БПИФы являются ближайшим аналогом ETF на российском рынке.

через брокерский счёт. Совершить покупку или продажу можно в любой момент в течение торговой сессии по текущей рыночной цене. БПИФы являются ближайшим аналогом ETF на российском рынке. Внебиржевыми. Это фонды, паи которых покупаются непосредственно в УК или через её партнёров и агентов.

В свою очередь, внебиржевые ПИФы отличаются друг от друга по ликвидности паёв. По этому критерию выделяют следующие виды:

Открытые (ОПИФы) — фонды с неограниченным количеством паёв. Их можно купить или продать в любое время. Цена таких паёв рассчитывается ежедневно. Интервальные (ИПИФы) — фонды, паи которых можно приобрести или продать лишь в заранее оговорённое время, например один раз в квартал. Закрытые (ЗПИФы) — ПИФы, погашение паёв которых возможно только после окончания срока работы фонда — обычно от 3 до 15 лет. По такому принципу часто устроены, например, фонды для инвестиций в недвижимость.

По видам активов, в которые инвестируются деньги пайщиков, ПИФы делятся на:

Рыночных финансовых инструментов. Такие фонды инвестируют в акции, облигации, валюту и прочие биржевые активы. Некоторые из них специализируются на одном инструменте, некоторые вкладываются в несколько (их называют смешанными). Недвижимости. Инвестируют в коммерческую или жилую недвижимость. Доход формируется за счёт аренды или продажи объектов. Чаще всего бывают закрытыми или интервальными. Фонды денежного рынка. Инвестируют в государственные облигации, сделки РЕПО, а также банковские депозиты. Венчурные и инновационные. Инвестируют в молодые проекты, которые в будущем обещают принести большую прибыль (стартапы). Сочетают высокий потенциал доходности с повышенным риском убытков. Отраслевые. Сфокусированы на конкретных секторах экономики: ИТ, нефти, сельском хозяйстве. Индексные. Повторяют состав биржевых индексов (например, индекса Мосбиржи), принося пайщикам сопоставимый доход.

Что такое фонды денежного рынка

Есть ПИФы, которые доступны только квалифицированным инвесторам, и есть общедоступные.

Первые могут вкладываться:

в активы с низкой ликвидностью, но высоким потенциальным доходом;

в высокорисковые инструменты (например, фьючерсы).

Фонды «для квалов» часто являются ЗПИФами. Также в них держатели крупных паёв могут влиять на принимаемые УК решения.

Фонды, предназначенные для неквалифицированных инвесторов, формируют свои портфели из менее рискованных активов, доступных широкому кругу пайщиков. Это могут быть акции, облигации, валюта, недвижимость. Такие ПИФы безопаснее, но и потенциальный доход здесь ниже.

В чём выгода инвестиций в ПИФы

Основной источник дохода, который приносят фонды, — это удорожание пая, которое должны обеспечить действия УК. Если управляющий принял верные инвестиционные решения, купленные фондом активы в будущем подорожают, и пайщики заработают за счёт разницы между ценой их покупки и погашения.

Согласно данным ЦБ за I квартал 2025 года, 82% ПИФов (244 из 298), опубликовавших свои результаты, показали положительную доходность. При этом 224 фонда обогнали инфляцию, составлявшую 2,61%. Максимальную доходность показали фонды, инвестирующие в акции российских компаний. Стоимость их активов увеличилась на 4–17%.

Это заметный контраст с 2024 годом, когда получить номинальную прибыль удалось только 56% ПИФов, а реальный рост капитала с учётом инфляции показали 23%.Такой рост в 2025 году связан с восстановлением фондового рынка: за первые три месяца индекс Мосбиржи вырос на 4,5%, а индекс гособлигаций прибавил 2,1%.

Однако, как и любой инвестиционный инструмент, ПИФы не гарантируют пайщикам доходность — результаты зависят от ситуации на рынке и качества управления.

Плюсы ПИФов

Диверсификация — главное преимущество фондов. Вместо концентрации средств в одной компании или отрасли ПИФы распределяют капитал между разными активами. Это снижает влияние возможных убытков от отдельных инструментов. Управлением занимаются опытные специалисты, что избавляет инвесторов от необходимости самостоятельно анализировать рынок. Многие ПИФы доступны даже с небольшим стартовым капиталом. Деятельность фондов прозрачна — регулярно публикуются отчёты о составе и стоимости активов.

Дополнительный бонус — льготы по НДФЛ при владении паями от 3 лет и более.

Минусы и риски

Основной недостаток ПИФов — отсутствие гарантий. Пай может как подорожать, так и подешеветь или даже обесцениться. Комиссии за управление также «съедают» часть потенциальной прибыли. Инвесторы чаще всего не могут влиять на решения управляющих. Иностранные активы в портфеле могут быть заблокированы в случае санкций.

Кому подходят ПИФы

Этот инструмент стоит рассмотреть тем, кто хочет диверсифицировать портфель без глубокого погружения в анализ рынка. Однако перед тем, как инвестировать, важно изучить историю фонда, состав активов и размер комиссий.

ПИФы не подходят тем, кто ищет гарантированную доходность или хочет самостоятельно управлять своими вложениями.

Если вы готовы к умеренным рискам и долгосрочным вложениям, ПИФы могут стать частью вашей инвестиционной стратегии. Но помните: даже профессиональное управление не исключает возможности убытков.

Как инвестировать в ПИФы

Паи ПИФов можно приобрести несколькими способами:

Через фондовую биржу

На Московской бирже доступны паи около 80 БПИФов, которые можно оперативно покупать и продавать в течение торговой сессии. Для этого требуется открыть брокерский счёт или ИИС.

Через управляющую компанию

Паи фондов, которые не торгуются на бирже, можно приобрести:

в офисе УК;

на сайте УК;

у агентов УК (банков, брокеров).

Для оформления сделки потребуются паспорт и ИНН. После подписания договора доверительного управления и перечисления денег в фонд УК переводит на счёт клиента купленные им паи. После покупки инвестор получает статус пайщика и может отслеживать стоимость своих активов через личный кабинет.

У другого инвестора

Если правила фонда допускают продажу паёв на вторичном рынке, то купить их можно у другого владельца. Для этого нужно заключить договор купли-продажи в простой письменной форме. Заверять такой документ у нотариуса не требуется. После этого новый владелец должен предоставить договор регистратору фонда, который внесёт изменения в реестр пайщиков.

Как продать паи

Доступные способы продажи активов фонды устанавливают в ПДУ. Проще всего продать паи БПИФов и других открытых ПИФов, обращение которых ничем не ограничивается.

У пайщиков есть три варианта выхода из инвестиций:

Продажа на бирже (для биржевых ПИФов)

Процедура аналогична продаже любого другого актива, например акций. Инвестор создаёт заявку на продажу пая, и она исполняется по рыночной цене.

Погашение через УК

Погашением называется обратный выкуп пая фондом. Это делается по заявке через офис организации, её агента или онлайн. Выкуп происходит по текущей стоимости пая. Можно погасить не все паи, а только их часть, уменьшив портфель, но оставшись в ПИФе.

Продажа частному лицу

Если правила фонда это допускают, паи передаются другому инвестору через договор купли-продажи.

В случае с закрытым фондом всё может быть намного сложнее:

Не все ЗПИФы принимают к погашению и разрешают перепродавать паи до окончания работы фонда.

Во многих ЗПИФах могут участвовать только квалифицированные инвесторы, и даже если вторичное обращение паёв разрешено, продать их можно только такому же квалу. Это ограничивает ликвидность.

Чаще всего продать пай без ограничений можно лишь до тех пор, пока фонд не закрылся, то есть ещё формируется.

Главное

ПИФы — это инструмент совместных инвестиций, когда средства участников объединяются под профессиональным управлением. Вложения в них позволяют стать владельцем доли в инвестиционном портфеле фонда даже при небольшом стартовом капитале.

Основное преимущество ПИФов — возможность доверить управление активами профессионалам. Это подойдёт новичкам, которые ещё не разобрались в тонкостях торговли на фондовом рынке, или инвесторам, у которых нет свободного времени для принятия решений.

ПИФы подходят тем, кто готов к долгосрочным вложениям и умеренным рискам. Однако важно помнить, что любые инвестиции влекут за собой риски. Доходность не гарантирована, и цена паёв может как вырасти, так и упасть. Дополнительные издержки создают комиссии за управление, а инвесторы не могут напрямую влиять на решения управляющей компании.

Перед инвестированием стоит тщательно изучить историю фонда, его стратегию и размер комиссий. При грамотном подходе ПИФы могут стать надёжным элементом инвестиционного портфеля, помогая диверсифицировать вложения и потенциально увеличивать капитал.

