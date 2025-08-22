Десять гособлигаций для сохранения сбережений на долгий срок

Снижение ключевой ставки привело к уменьшению доходности банковских вкладов. В результате инвесторы начали активно переводить сбережения в более привлекательные активы. Среди инструментов фондового рынка наибольшей надёжностью и высокой доходностью отличаются государственные облигации (ОФЗ). Они по-прежнему позволяют зафиксировать двузначные доходности на срок более пяти лет. Мы подготовили список из десяти самых высокодоходных долгосрочных ОФЗ*.

На что обратить внимание при выборе ОФЗ

ОФЗ, как и другие ценные бумаги, имеют свои параметры, поэтому перед покупкой важно провести их оценку. У государственных облигаций кредитный рейтинг наивысший, так как их выпускает государство. Следовательно, оценивать именно этот показатель при выборе ОФЗ нет смысла. Вместо этого лучше уделить внимание другим характеристикам гособлигаций.

Дата погашения. Чем позже наступает срок погашения облигации, тем дольше владельцу придётся ожидать возвращения вложенных средств. Облигации с датой погашения через 5–10 лет называют длинными, а с датой погашения 1–2 года — короткими. При устойчивой экономике чем дольше срок обращения облигации, тем выше её доходность. По данным на август 2025 года, самая высокая доходность у ОФЗ с погашением через 5–6 лет, кроме ОФЗ 26229.

Модифицированная дюрация. Дюрация — это срок, за который инвестор полностью вернёт свои вложения, она измеряется в днях или в годах. Это не то же самое, что срок до погашения, который описан выше. Обычно, если у облигации есть купоны, дюрация будет меньше, чем срок до погашения. Равны они будут только в том случае, если облигация бескупонная, то есть инвестор зарабатывает на разнице между ценой покупки и продажи.

При выборе облигаций инвесторы используют модифицированную дюрацию. Она позволяет оценить, насколько цена бумаги вырастет или упадёт при изменении ключевой ставки на один процентный пункт.

Например, если модифицированная дюрация равна 6, то при снижении ключевой ставки на 1 п.п. цена облигации вырастет на 6%. И наоборот: при росте ключевой ставки на 1 п.п. цена снизится на 6%. Чем больше модифицированная дюрация, тем сильнее цена облигации зависит от изменения ключевой ставки.

Если в экономике прогнозируется снижение ключевой ставки, лучше выбирать облигации с высокой дюрацией. Если повышение — наоборот, с низкой.

Доходность к погашению. Здесь всё просто — чем выше доходность, тем больше инвестор заработает при вложении в облигацию после её погашения. Доходность к погашению может отличаться от купонной доходности, так как она учитывает реинвестирование купонов на протяжении срока обращения облигации.

Купон. Облигации бывают с постоянным или фиксированным купоном, с плавающим (переменным) купоном, бескупонные облигации и облигации с индексируемым номиналом. Ниже мы будем рассматривать только облигации с фиксированным купоном, так как они растут при снижении ключевой ставки.

Амортизация. Помимо перечисленных критериев важно обращать внимание на наличие амортизации — постепенного погашения номинала облигации частями. Если у облигаций предусмотрена амортизация, то инвестор сможет реинвестировать не только купонные выплаты, но и получаемые по амортизации части номинала. Амортизация позволяет инвестору быстрее вернуть вложенные деньги и инвестировать их в новые активы.

Периодичность выплаты купона. Купоны могут выплачиваться один, два, четыре или 12 раз в год. На выгоду это не влияет, но при более частых выплатах у инвестора появляется регулярный денежный поток, который можно реинвестировать или тратить на свои нужды.

Как выбирать облигации

Десять длинных ОФЗ с самой высокой доходностью

В рейтинге мы рассмотрели десять ОФЗ с постоянным купоном с самой высокой доходностью и с погашением не менее чем через 5 лет.

ОФЗ 26245

ISIN: SU26245RMFS9.

Дата погашения: 26.09.2035.

Модифицированная дюрация: 4,91.

Доходность к погашению: 13,81%.

Текущая купонная доходность: 12,97%.

Текущая цена: 925 рублей (92,5% от номинала).

Размер купона: 59,84 рублей (5,98% от номинала, полугодовой).

Амортизация: нет.

Периодичность выплаты купона: два раза в год.

ОФЗ 26250

ISIN: SU26250RMFS9.

Дата погашения: 10.06.2037.

Модифицированная дюрация: 5,65.

Доходность к погашению: 13,8%.

Текущая купонная доходность: 13,4.

Текущая цена: 920 руб (92% от номинала).

Размер купона: 59,84 рублей.

Амортизация: нет.

Периодичность выплат купона: два раза в год.

ОФЗ 26246

ISIN: SU26246RMFS7.

Дата погашения: 12.03.2036.

Модифицированная дюрация: 5.1.

Доходность к погашению: 13,8%.

Текущая купонная доходность: 12,9%.

Текущая цена: 925 рублей (92,5% от номинала).

Размер купона: 59,84 рублей.

Амортизация: нет.

Периодичность выплат купона: два раза в год.

ОФЗ 26247

ISIN: SU26247RMFS5.

Дата погашения: 11.05.2039.

Модифицированная дюрация: 5,88.

Доходность к погашению: 13,75%.

Текущая купонная доходность: 13,1%.

Текущая цена: 933 рублей (93,3% от номинала).

Размер купона: 61,08 рублей.

Амортизация: нет.

Периодичность выплат купона: два раза в год.

ОФЗ 26248

ISIN: SU26248RMFS3.

Дата погашения: 16.05.2040.

Модифицированная дюрация: 5,87.

Доходность к погашению: 13,7%.

Текущая купонная доходность: 13,12%.

Текущая цена: 933 рублей (93,3% от номинала).

Размер купона: 61,08 рублей.

Амортизация: нет.

Периодичность выплат купона: два раза в год.

ОФЗ 26243

ISIN: SU26243RMFS4.

Дата погашения: 19.05.2038.

Модифицированная дюрация: 6.

Доходность к погашению: 13,6%.

Текущая купонная доходность: 12,34%.

Текущая цена: 794 рублей (79,4% от номинала).

Размер купона: 48,87 рублей.

Амортизация: нет.

Периодичность выплат купона: два раза в год.

ОФЗ 26221

ISIN: SU26221RMFS0..

Дата погашения: 23.03.2033.

Модифицированная дюрация: 4,77.

Доходность к погашению: 13,6%.

Текущая купонная доходность: 10,34%.

Текущая цена: 744 рублей (74,4% от номинала).

Размер купона: 38,39 рублей.

Амортизация: нет.

Периодичность выплат купона: два раза в год.

ОФЗ 26244

ISIN: SU26244RMFS2.

Дата погашения: 15.03.2034.

Модифицированная дюрация: 4,81.

Доходность к погашению: 13,5%.

Текущая купонная доходность: 12,42%.

Текущая цена: 906 руб (90,6% от номинала).

Размер купона: 56,1 рублей.

Амортизация: нет.

Периодичность выплат купона: два раза в год.

ОФЗ 26249

ISIN: SU26249RMFS1.

Дата погашения: 16.06.2032.

Модифицированная дюрация: 4,35.

Доходность к погашению: 13,5%.

Текущая купонная доходность: 12,4%.

Текущая цена: 906 рублей (90,6% от номинала).

Размер купона: 54,85 рублей.

Амортизация: нет.

Периодичность выплат купона: два раза в год.

ОФЗ 26225

ISIN: SU26225RMFS1.

Дата погашения: 10.05.2034.

Модифицированная дюрация: 5,58.

Доходность к погашению: 13,48%.

Текущая купонная доходность: 10,32%.

Текущая цена: 702 рублей (70,2% от номинала).

Размер купона: 36,15 рублей.

Амортизация: нет.

Периодичность выплат купона: два раза в год.

ОФЗ 26233

ISIN: SU26233RMFS5.

Дата погашения: 18.07.2035.

Модифицированная дюрация: 6,2.

Доходность к погашению: 13,5%.

Текущая купонная доходность: 9,86%.

Текущая цена: 619 рублей (61,9% от номинала).

Размер купона: 30,42 рублей.

Амортизация: нет.

Периодичность выплат купона: два раза в год.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.