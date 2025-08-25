Ожидания от переговоров по украинскому конфликту вновь становятся неопределёнными, и это давит на курс рубля. На минувшей неделе российская валюта немного ослабла по отношению к доллару, евро и юаню. Индекс Мосбиржи также отреагировал на геополитическую неопределённость падением. За прошлую неделю бенчмарк снизился на 4%. Мы проанализировали, что происходит на российском валютном и фондовом рынках, и собрали прогнозы по курсам мировых валют на неделю 25–29 августа.

Что происходило с рублём и российским рынком на прошлой неделе

В течение последних пяти торговых сессий рубль сохранял сильные позиции, но всё же несколько ослаб относительно доллара, евро и юаня — примерно на 0,6–0,8%. В целом курс пока стабилен. Этому, вероятно, способствует то, что прошлая неделя не принесла каких-либо значимых сдвигов в переговорах по Украине. В понедельник рубль продолжает торговаться вблизи уровней закрытия торгов 22 августа.

Практически всю прошлую неделю (18–22 августа) доллар на рынке «Форекс» торговался выше 80 рублей. Максимума в 80,94 рубля курс достиг вечером в пятницу, однако закрепиться на этой отметке американская валюта не смогла, завершив торги на уровне 80,52 рубля. Новую неделю доллар начал чуть выше — с 80,69 рубля.

Торги евро 18 августа начались на отметке 93,86 рубля. Во вторник днём курс достиг отметки в 94,31 рубля, но затем начал снижение, достигнув недельного минимума в 93,03 рубля утром 22 августа. Однако затем евро вновь пошёл в рост, завершив пятничные торги на отметке 94,41 рубля. Курс на открытии торгов в понедельник составил 94,42 рубля.

Юань на прошлой неделе начал торговаться с 11,11 рубля и сразу после этого показал недельный минимум — 11,09 рубля. Но далее курс вновь развернулся. Максимум — 11,25 рубля — китайская валюта протестировала в пятницу вечером. Закрылись торги на уровне 11,23 рубля. В понедельник юань начал торговаться с отметки 11,15 рубля.

К 13:50 мск 25 августа курс доллара на «Форексе» составил 80,64 рубля, евро — 94,26 рубля, юаня — 11,26 рубля.

Официальные курсы Банка России на 25 августа:

Доллар — 80,74 рубля.

Евро — 93,62 рубля.

Юань — 11,19 рубля.

Индекс Мосбиржи за период 18–22 августа потерял 4% на фоне рыночной неопределённости и впервые с 8 августа упал ниже отметки 2900 пунктов. Падение продолжалось всю неделю. Нижней точки в 2876 пунктов бенчмарк достиг в пятницу. Максимумом прошлой недели стали 3006 пунктов, достигнутые во вторник, 19 августа. Закрылись торги на отметке 2896 пунктов.

Торги понедельника индекс Мосбиржи начал на уровне 2886 пунктов. К 13:50 мск он торговался на отметке 2870 пунктов (–0,9% к предыдущему закрытию).

Почему курс национальной валюты стал снижаться

Ведущим фактором, давящим на российский рубль и рынки, остаётся геополитика. Переговорный трек по украинскому конфликту вновь начинает заходить в тупик, отметил аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. Хотя позиция президента США Дональда Трампа после саммита с президентом России Владимиром Путиным была достаточно ясной, ситуация может измениться, считает эксперт. Возможно, в ближайшее время мы опять увидим смену риторики и угрозу санкций. Это может оказать влияние на валютные рынки и на шаг снижения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России.

Тем не менее события последней недели не принесли явного негатива на внешнеполитической арене. По этой причине рубль даже после незначительного ослабления сохраняет сильные позиции, указала старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

Среди важных внутренних факторов опрошенные «Рамблером» выделяют намеченное на 12 сентября заседание Банка России по ключевой ставке.

Недельные данные по-прежнему свидетельствуют о снижении потребительских цен, опережающем сезонность, отметила Ващелюк. Однако инфляционные ожидания населения, согласно результатам августовского опроса инФОМ, наоборот, выросли на 0,5 процентных пункта (п. п.), до 13,5%. Возможно, причиной этого стало июльское повышение коммунальных тарифов. Рост инфляционных ожиданий может ограничивать пространство для снижения ключевой ставки.

С одной стороны, высокий «ключ» оказывает давление на курс иностранной валюты, напомнил Николай Дудченко. С другой — проценты по депозитам снижаются значительно быстрее ключевой ставки, что со временем может способствовать ослаблению рубля, считает Наталья Ващелюк.

Влияние на курсы валют обычно оказывает и приближающийся пик налоговых платежей экспортёров, приходящийся на 25 и 28 августа, рассказал «Рамблеру» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Для этого они продают иностранную валюту, что увеличивает её предложение и приводит к укреплению рубля. Но сейчас этого не наблюдается, а значит, предложение инвалюты, не связанное с налогами, остаётся недостаточным. Это может быть обусловлено по-прежнему относительно низкой стоимостью нефти на мировом рынке, полагает эксперт.

Что будет с рублём 25–29 августа

На этой неделе на курс рубля по-прежнему будут влиять новости о ходе переговоров по украинскому вопросу. В случае позитивных подвижек рубль может снова перейти к укреплению. Негативные новости вроде обещания очередных санкций, напротив, ослабят российскую валюту.

В начале недели сдерживать ослабление рубля может приближение пика налоговых платежей в четверг, считает Дмитрий Бабин. После этого снижение курса российской валюты, возможно, ускорится.

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» аналитиков, с 25 по 29 августа доллар будет находиться в диапазоне 80–82 рублей. Курс евро составит 93–94,5 рубля, юаня — 11–11,4 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Николая Дудченко:

Доллар будет находиться в коридоре 80–82 рубля.

Евро — в диапазоне 93–94,5 рубля.

Юань будет стоить 11,1–11,25 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар будет стоить 79–82 рубля.

Юань будет торговаться в диапазоне 11–11,4 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина:

Ближайшей целью роста юаня может выступить район 11,5 рубля.

Если отношение юаня к доллару останется около 7,17, то официальный курс американской валюты превысит 82 рубля.

При реализации прогноза по доллару курс евро поднимется выше 96 рублей, если пара «евро — доллар» останется около текущего уровня 1,17.

