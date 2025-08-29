Инвестировать станет безопаснее: как застрахуют ИИС-3 с 2026 года

Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) позволяет россиянам инвестировать в ценные бумаги с возможностью воспользоваться налоговыми льготами. С 2026 года для ИИС-3 появится нововведение, которое поможет защитить средства инвесторов от нежелательных рисков в случае банкротства брокера. Рассмотрим подробнее суть изменений и какую пользу они принесут обычным гражданам.

© sommart/iStock.com

Страхование счетов

В июле 2025 года Госдума приняла закон о системе возмещения имущества на ИИС. Он предполагает создание системы страхования средств клиентов брокеров, аналогичной существующей схеме для банковских вкладов. С 1 января 2026 года деньги на индивидуальных инвестиционных счетах у брокеров — участников специальной программы будут застрахованы на сумму до 1,4 миллиона рублей. Эти деньги будут выплачиваться клиентам в случае банкротства брокера.

Главное условие: брокер должен быть участником системы гарантирования имущества на ИИС. Новая система будет организована следующим образом: в январе 2026 года создадут Фонд гарантирования ИИС, который займётся страхованием средств инвесторов. Он появится на базе уже существующего Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров.

После этого брокеры смогут подавать заявки на участие в системе гарантирования. Участникам предстоит перечислять страховые взносы, размер которых установит фонд. Если брокер — участник системы гарантирования объявит себя банкротом, то у него будет полгода на возврат средств клиентам. В случае невыполнения обязательств клиентами можно подать заявление в фонд и получить компенсацию утраченных средств в пределах 1,4 миллиона рублей.

Согласно закону, будет страховаться следующее имущество на ИИС: денежные средства, ценные бумаги, драгоценные металлы, производные финансовые инструменты. Но страховка распространяется только на счета ИИС-3, открытые или трансформированные из ИИС первого и второго типа с 1 января 2024 года. На обычных брокерских счетах имущество страховаться не будет.

Выплаты компенсаций из фонда предполагается проводить индивидуально по каждому случаю банкротства брокера. Например, если клиент держал бумаги или деньги на ИИС у двух разных брокеров, то в случае банкротства обоих он сможет рассчитывать на возмещение до 2,8 миллиона рублей. Если инвестор открыл ИИС у трёх разных брокеров, то страховые выплаты будут рассчитываться точно так же по каждому. Сумма возмещения в этом случае составит до 4,2 миллиона рублей.

Участие в системе гарантирования будет необязательным для брокеров. Информация о вступлении в эту систему будет размещена у брокера на официальном сайте. Если брокерская организация решит не участвовать в системе гарантирования, она должна будет сообщить об этом своим клиентам.

Важно: деньги на счетах будут застрахованы только от банкротства брокеров. Вам не вернут средства, если вы потеряете их в результате падения цены акций, облигаций и других ценных бумаг.

Какие изменения ожидают ИИС-3

Помимо введения страхования средств, для ИИС-3 со временем будут вводиться другие новые правила. Например, если вы открыли ИИС-3 в 2025 году или раньше, он должен просуществовать в течение пяти лет, чтобы инвестор не лишился налоговых льгот. В том случае, если вы решите закрыть счёт и вывести деньги раньше этого срока, то все налоговые вычеты придётся вернуть.

В 2026 году пятилетний срок остаётся, но уже в 2027-м он увеличится до шести лет. То есть, если вы откроете ИИС-3 в 2027 году, минимальный срок существования счёта для сохранения налоговых льгот будет составлять шесть лет. В 2028-м он вырастет до семи, в 2029-м — до восьми, в 2030-м — до девяти, а с 2031-го и позже этот срок будет составлять десять лет. Поэтому, если вы планируете в будущем открыть ИИС, лучше сделать это как можно раньше, а начать инвестировать можно будет в любой момент.

Главное

С января 2026 года деньги на ИИС-3 будут застрахованы до 1,4 миллиона рублей.

Страховка будет не у всех брокеров, а только у тех, кто станет участником системы гарантирования.

Имущество будет застраховано на инвестиционных счетах третьего типа, открытых с 1 января 2024 года. Возмещение инвесторы смогут получить только в случае банкротства брокера.

Что такое ИИС