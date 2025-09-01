Рубль по итогам лета смог удержать сильные позиции относительно мировых валют. Доллар к началу осени стоит около 80,5 рубля, евро торгуется около 94,5 рубля. Курс юаня находится вблизи отметки 11,3 рубля. Однако уже в сентябре рубль может заметно ослабнуть, считают опрошенные «Рамблером» аналитики. Рассказываем, какие факторы поддерживали рубль в конце августа и почему национальная валюта может начать падение уже на неделе 1–5 сентября.

Что происходило с рублём на прошлой неделе

Большую часть прошлой недели (25–29 августа) валютный рынок оставался стабильным. Доллар на «Форексе» торговался вблизи уровней 80,2–80,5 рубля. Вечером в пятницу курс закрытия составил 79,77 рубля. Утром 1 сентября валюта открылась с той же отметки. С начала года рубль укрепился к доллару на 28,9%. Для сравнения: в первых числах января доллар стоил 113 рублей.

Евро на минувшей неделе находился в коридоре 93–94 рублей. В пятницу валюта завершила торги на уровне 93,36 рубля. На открытии в понедельник евро стоил 93,98 рубля. За последние 8 месяцев рубль вырос к евро на 19,4%. В начале 2025 года курс евро превышал 117 рублей.

Юань в последнюю неделю августа торговался вблизи 11,2–11,3 рубля. Курс закрытия на торгах в пятницу составил 11,2 рубля. Торги 1 сентября валюта начала с 11,27 рубля. С начала года рубль укрепился к юаню на 27,5% — с 15,5 рубля в начале января до текущих 11,3 рубля.

К 13:40 мск курс доллара на «Форексе» составил 80,67 рубля, евро — 94,57 рубля, юаня — 11,3 рубля.

Официальные курсы Банка России на 1 сентября:

Доллар — 80,33 рубля.

Евро — 94,05 рубля.

Юань — 11,27 рубля.

Какие факторы поддерживали рубль в конце августа

На неделе 25–29 августа поддержку рублю оказывал налоговый период, сказал «Рамблеру» директор казначейства «Цифра банк» Дмитрий Рожков. Пик проведения налоговых платежей экспортёрами пришёлся на 28 августа.

Дополнительным фактором поддержки рубля в конце августа выступало ослабление доллара на мировой арене, отметила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Индекс доллара DXY продолжил падать вследствие снижения доверия к американской валюте из-за политики президента США Дональда Трампа и ожидаемого снижения ставки ФРС в середине сентября. Последнее, по мнению эксперта, приведёт к уменьшению привлекательности долларовых активов. За последний месяц индекс DXY упал на 2,4%, до 97,5 пункта.

Важную роль в сильной позиции рубля в августе продолжали играть закрытые зарубежные рынки капитала и высокая ключевая ставка ЦБ РФ, добавила Пырьева.

Почему рубль может ослабнуть в сентябре

В начале осени рубль может начать терять свои позиции к доллару, евро и юаню, считают опрошенные «Рамблером» аналитики.

Одна из ключевых причин потенциального ослабления рубля к мировым валютам — смягчение денежно-кредитной политики Банка России. Участники рынка будут закладывать снижение ключевой ставки 12 сентября и покупать валютные инструменты на опережение, пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Рост спроса на валюту под импорт всегда негативно влияет на курс рубля, отметил он.

Негативно на курсе рубля в сентябре также может сказаться обнуление нормативов репатриации выручки экспортёров, сказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его мнению, это решение говорит о беспокойстве властей по поводу чрезмерно крепкого рубля. Поэтому правительство продолжит делать шаги для того, чтобы улучшить ситуацию с дефицитом бюджета.

Что будет с рублём 1–5 сентября

В начале сентября при отсутствии изменений в геополитической повестке курс рубля будет относительно спокойным, сказали «Рамблеру» эксперты. По среднему прогнозу на текущую неделю, доллар будет стоить около 81 рубля, евро — около 94 рублей. Курс юаня составит 11,3 рубля.

Прогноз старшего трейдера УК «Альфа-Капитал» Владислава Силаева:

Доллар сохранится в диапазоне 80–81 рубля.

Евро будет 94–95 рублей.

Юань составит около 11,25 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера:

Доллар выше 81 рубля.

Евро может подняться к 95 рублям.

Юань приблизится к 11,4 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар в области 80–81,5 рубля.

Евро составит 93,5–95 рублей.

Юань будет стоить 11,2–11,35 рубля.

Прогноз директора казначейства «Цифра банк» Дмитрий Рожков:

Доллар в диапазоне 80–82 рублей.

Евро вблизи 91–94 рублей.

Юань в пределах 11–11,3 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар в коридоре 80–82 рублей.

Юань составит 11,2–11,5 рубля.

