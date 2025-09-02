Что будет с экономикой России в сентябре: мнения экспертов

В августе тренд на рынке задавали геополитические события. Оптимизм после встречи президентов России и США на Аляске сменился скепсисом в ответ на заявление американского лидера, что Россия и Украина пока не готовы завершить конфликт. Несмотря на это, и дальнейшее замедление экономики, рубль и фондовый рынок демонстрировали относительную стабильность. Вместе с экспертами разобрались, чего ждать от инфляции, рубля и других показателей в сентябре.

© ZimaNady_klgd/iStock.com

Что происходит в экономике

По данным Минэкономразвития за семь месяцев 2025 года ВВП вырос на 1,1%, в июле — на 0,4%, что на 0,6 процентных пункта меньше, чем в июне. В августе на фоне высокой ключевой ставки экономическая активность оставалась сдержанной, говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Это свидетельствует о дальнейшем торможении роста экономики.

Такая ситуация в экономике требует реакции властей, считает главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин. Без дальнейшего снижения ключевой ставки риски рецессии будут ещё выше, чем сейчас, добавляет эксперт.

Тем не менее из-за начавшегося в июне смягчения денежно-кредитной политики Банком России появился импульс на более динамичное поведение в следующих периодах, считает управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. По его мнению, умеренное замедление темпов роста в текущей ситуации является естественным процессом.

Впервые за 5 предшествующих недель с 19 по 25 августа инфляция вернулась в положительную зону, составив 0,02%. Напомним, что в период с 22 июля по 18 августа в стране наблюдалась дефляция. Годовая инфляция остаётся в диапазоне 8,4–8,5%. Эффект от сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию нивелируется за счёт ускоряющийся роста цен на бензин, поясняет руководитель макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Несколько ускорился рост цен на продовольственные товары без плодоовощей и на непродовольственные товары, отмечает эксперт.

По данным опроса ООО «инФОМ», инфляционные ожидания россиян растут: в августе следующего года граждане ожидают инфляцию на уровне 13,5% после 13% в июле. Ожидания повысились у тех, кто не располагает сбережениями, и остались прежними у респондентов с накоплениями. В августе опрошенные чаще отмечали повышение цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), медицинские услуги, бензин и некоторые продукты.

В конце августа валютная пара «доллар — рубль» торговалась в районе 80,3 рубля. Это немного ниже, чем курс доллара на закрытии июля (81,1 рубля). Торги пары «евро — доллар» в конце месяца проходили в районе 93,5 рубля против 92,5 рубля в конце июля.

В целом за месяц рубль показал динамику, близкую к нейтральной, говорит аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. В самом конце июля был локальный всплеск курсов валют по отношению к рублю после объявления о санкциях против индийских покупателей российской нефти. Он произошёл на фоне политических новостей и не имел длительного продолжения, отмечает Потавин. По его словам, это значит, что на внутреннем рынке сохранялся баланс предложения валюты и спроса на неё.

В преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в середине августа индекс Мосбиржи пробивал отметку в 3000 пунктов. Однако к концу месяца геополитический оптимизм начал спадать, и 29 августа бенчмарк закрылся ниже уровня 2900 пунктов.

В августе фондовый рынок продемонстрировал незначительный приток капитала в консервативные и умеренно-агрессивные инструменты, отмечает Дмитрий Целищев, в первую очередь — в облигации. Новый рекорд по цене поставило золото. Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex 1 сентября побила исторический максимум, составив более 3550 долларов за унцию. Акции отличались повышенной волатильностью на фоне переговорного процесса по Украине.

Прогнозы по инфляции

Большинство экспертов, опрошенных «Рамблером», считают, что сентябрьская инфляция в годовом выражении будет находиться в диапазоне 8,0–8,5%. Специалисты дают следующие прогнозы:

Михаил Васильев ожидает рост цен в сентябре на уровне 0,15% за месяц , а годовую инфляцию — около 8% . По его мнению, темпы инфляции останутся умеренными благодаря сезонному удешевлению продовольствия, крепкому рублю и жёсткой монетарной политике.

, а годовую инфляцию — . По его мнению, темпы инфляции останутся умеренными благодаря сезонному удешевлению продовольствия, крепкому рублю и жёсткой монетарной политике. Ольга Беленькая считает, что в сентябре инфляция может составить 0,3–0,35% месяц к месяцу и около 8,2% год к году . Она полагает, что дезинфляционный эффект от летнего падения цен на овощи и фрукты вскоре сойдёт на нет, уступив место факторам риска, связанным с ростом цен на топливо, ускорением удорожания бытовых и медицинских услуг, а также ряда продовольственных товаров.

. Она полагает, что дезинфляционный эффект от летнего падения цен на овощи и фрукты вскоре сойдёт на нет, уступив место факторам риска, связанным с ростом цен на топливо, ускорением удорожания бытовых и медицинских услуг, а также ряда продовольственных товаров. Илья Фёдоров из БКС Мир Инвестиций прогнозирует годовую инфляцию по итогам сентября на уровне 8,3–8,4% .

. Главный аналитик Инго Банка Пётр Арронет предполагает, что в сентябре недельная инфляция будет находиться на уровне 0,04–0,07%, то есть 0,16–0,28% за месяц .

. Ожидания Дмитрия Целищева: годовая инфляция будет находиться в диапазоне 8–8,5 %. Он связывает рост цен с продовольственным сегментом: сезонное удорожание овощей и фруктов, а также давление со стороны тарифов ЖКХ и логистических издержек.

Что будет происходить с рублём

В настоящее время рубль переоценён примерно на 15%, считает инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев. Факторы, которые могут вызвать его ослабление, по мнению эксперта:

Снижение цен на нефть . Оно сокращает валютную выручку экспортёров и влияет на курс. Цены на нефть уже упали за последние месяцы, Михеев ожидает их дальнейшего снижения под отметку 60 долларов за Brent на фоне наращивания объёмов добычи со стороны ОПЕК+.

. Оно сокращает валютную выручку экспортёров и влияет на курс. Цены на нефть уже упали за последние месяцы, Михеев ожидает их дальнейшего снижения под отметку 60 долларов за Brent на фоне наращивания объёмов добычи со стороны ОПЕК+. Операции Банка России. На динамику курса повлияет сокращение объёма продаж валюты со стороны ЦБ.

Спрогнозировать точный момент начала ослабления рубля сложно, говорит Михеев. По его мнению, к концу 2026 года рубль ослабнет до 14 рублей за юань.

Васильев также ожидает ослабления рубля: в базовом сценарии при неизменной геополитике он будет торговаться в диапазоне 11,0–11,7 за юань, 79–84 за доллар и 92–98 за евро. По мнению эксперта, в пользу рубля будут выступать жёсткая денежно-кредитная политика, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций и сохраняющиеся ожидания на улучшения в геополитике.

Базовый сценарий Целищева предполагает уверенное закрепление курса в районе 84 рублей, а в случае усиления внешних рисков — 85–88 рублей за доллар.

В сентябре может снова усилиться волатильность курса рубля на фоне новостей о переговорах между Украиной и Россией, считает Потавин. В конце августа Трамп заявил, что Россия может столкнуться с «серьёзными последствиями», если Путин не пойдёт на переговоры с Владимиром Зеленским, и подчеркнул, что Белый дом примет решительные меры в случае сохранения военного конфликта в ближайшие недели.

По мнению Потавина, в сентябре диапазон торгов для пары «доллар — рубль» составит 80–84 рубля. Однако не исключены и более существенные изменения курса рубля, которые сейчас сложно предсказать. К концу года курс доллара может подняться в район 90–93 рублей.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк соглашается с коллегами, что поводов для укрепления рубля не так много. По её мнению, это может произойти в случае значительного снижения геополитических рисков: отмены санкций, военной деэскалации.

Прогнозы по фондовому рынку

Индекс Мосбиржи в сентябре может продолжить умеренный рост и к концу месяца подняться до 3000–3100 пунктов, говорит Васильев. Поддержать рынок акций может очередное снижение ключевой ставки, умеренное ослабление курса рубля и надежды на урегулирование на Украине.

Копейкин допускает повышенную волатильность на фондовом рынке. В случае важных геополитических решений возможно движение индекса как выше 3100–3200, так и ниже уровня 2600–2700.

Михеев подчёркивает, что на протяжении последних месяцев индекс находится в диапазоне 2600–3000 пунктов. Эксперт ожидает дальнейших колебаний в рамках этого диапазона, прежде чем тренд на рост закрепится.

На фоне снижения ставки и ослабления рубля индекс Мосбиржи имеет потенциал роста до 3500 к концу года, говорит Илья Фёдоров.

По мнению Целищева, в сентябре индекс Мосбиржи останется в пределах 2950–3100 пунктов. При отсутствии крупных внешних событий потенциал для роста ограничен и рынок будет консолидироваться в этом узком диапазоне.

Драйвером спроса остаются облигации федерального займа (ОФЗ) и корпоративные облигации, поскольку инвесторы фиксируют доходность выше инфляции при снижении ключевой ставки, добавляет Целищев. В сегменте акций повышенная волатильность будет связана с секторами сырья и банков, чувствительными к ставке, валютному курсу и геополитике.

