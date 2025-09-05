Сколько нужно купить акций Сбербанка, чтобы жить на дивиденды

Получение пассивного дохода, достаточного для комфортной жизни, — мечта каждого инвестора. Этот доход получают из дивидендов по акциям и купонов по облигациям. На примере Сбербанка разбираемся, сколько нужно вложить денег в акции, чтобы можно было жить на выплаты от компании.

© iStock.com

Сколько Сбер платит дивидендов

Дивиденды — это не фиксированная величина, и она зависит от размера прибыли, полученной компанией. Согласно дивидендной политике Сбербанка компания стремится направлять на дивиденды 50% от чистой прибыли. Дивиденды выплачиваются только тогда, когда компания располагает достаточной суммой денежных средств, позволяющей ей соблюсти установленные Банком России требования к капиталу.

Сбер стабильно выплачивал дивиденды ежегодно начиная с 1998 года, кроме 2022-го, когда компания решила не распределять часть прибыли между акционерами из-за неблагоприятных экономических обстоятельств. В остальное время Сбер лишь трижды снижал размер выплат: в 2008, 2009 и 2015 годах. Для российского рынка это весьма хороший показатель. Сейчас лишь единицы отечественных компаний способны продемонстрировать столь продолжительную историю регулярных дивидендных платежей.

Последние три года Сбербанк стремится каждый год увеличивать размер дивидендов. В 2023 году выплаты составили 25 рублей на акцию, в 2024 году — 33,3 рубля на бумагу, а в 2025-м — 34,84 рубля на акцию. Учитывая, что на момент последней выплаты обыкновенные акции стоили 327 рублей, дивидендная доходность составила 10,6% годовых.

© Рамблер

Сколько нужно денег для жизни

По официальным данным, средняя зарплата в России в мае 2025 года составила 99 422 рубля. На эту сумму можно вполне комфортно жить в бОльшей части России.

Поскольку для получения такого месячного дохода в виде дивидендов нужно будет вложить в акции несколько миллионов рублей, мы рассмотрим ещё промежуточные суммы в размере 10, 30 и 50 тысяч рублей. Этих сумм не хватит на комфортную жизнь, но такой пассивный доход будет хорошей прибавкой к вашему основному доходу.

Сколько нужно купить акций Сбербанка для пассивного дохода

Для того чтобы получать в среднем 10 тысяч рублей в месяц дивидендами, Сбербанк должен выплатить вам (10 000*12) 120 тысяч рублей за год. Для сумм 30, 50 и 100 тысяч рублей в месяц вы должны получить 360, 600 тысяч и 1,2 миллиона рублей за год соответственно.

Для расчёта нужного количества бумаг будем использовать среднюю дивидендную доходность акций Сбера за последние три года. Она составляет около 10% годовых. То есть банк выплачивает за год 10% от рыночной стоимости своих акций в виде дивидендов. Стоимость обыкновенных акций Сбербанка на 3 сентября 2025 года — 309 рублей.

Также будем учитывать налоги. Резиденты России обязаны уплачивать налог на дивиденды по ставке 13% при сумме полученных доходов менее 2,4 миллиона рублей в год и по ставке 15% с суммы превышения указанного порога. На счёт инвестора дивиденды поступают уже за вычетом налога, поэтому самостоятельно их платить не нужно.

Если Сбербанк заплатит 30 рублей на акцию при её стоимости в 300 рублей, то дивидендная доходность составит 10%. Но за вычетом налога на счёт инвестора придёт не 30, а (30–13%) 26,1 рубля. Фактическая дивидендная доходность в этом случае составит 8,7% годовых.

Теперь рассчитаем сумму, которую нужно вложить в акции Сбербанка, и необходимое количество акций.

© Рамблер

Из таблицы следует, что для получения среднемесячного дохода в 10 тысяч рублей вам нужно вложить в акции Сбербанка 1,37 миллиона рублей, что эквивалентно 4433 акциям Сбербанка на 3 сентября 2025 года.

Для дохода в 30 тысяч рублей в среднем в месяц потребуется 4,12 миллиона рублей для покупки 13 178 акций. Для ежемесячного дохода в 50 тысяч — 6,89 миллиона рублей или 21 964 акции, а для получения 100 тысяч рублей понадобится 13,79 миллиона рублей для вложения в 43 927 акций Сбера.

Что делать, если нет столько денег

Разумеется, не у каждого инвестора есть возможность единовременно разместить 13 миллионов рублей в акциях. Однако это не повод отказываться от инвестиций в целом. Ведь дорогу осилит идущий: любую крупную цель разумно достигать постепенно, небольшими шагами.

Например, откладывая по 5 тысяч рублей каждый месяц и покупая на них акции, к концу года вы сможете накопить примерно 194 акции общей стоимостью 60 тысяч рублей. Если вы продолжите инвестировать таким образом, в том числе реинвестировать полученные дивиденды, то за 5 лет вы накопите примерно 380 тысяч рублей без учёта роста цены акций. За 10 лет эта сумма вырастет до 1 миллиона рублей, что примерно составит 3236 акций по текущим ценам и 87 тысяч рублей дивидендного дохода ежегодно. Это не все плюсы инвестиций в акции Сбера.

С этого года владельцы акций Сбербанка получают не только финансовую выгоду, но и дополнительные преимущества. Сбербанк запустил клуб акционеров. Участникам программы в зависимости от количества акций банка предоставляются повышенный кешбэк, скидки на сервисы внутри экосистемы Сбера, эксклюзивные условия обслуживания. Членам клуба также доступен пропуск на специальные мероприятия, включая личные встречи с руководством банка.

Чтобы стать членом клуба, нужно держать акции Сбера на счёте в приложении СберИнвестиции. Минимальный порог входа — от одной тысячи акций.

Главное

Сбербанк платит в среднем 10% годовых в виде дивидендов каждый год. С дивидендов взимается налог в размере 13 или 15%.

Для того чтобы получать приемлемый пассивный доход от Сбера, в его акции нужно вложить от 1,3 до 13,8 миллиона рублей.

Кроме финансовой выгоды можно получить и другие привилегии, если стать членом клуба акционеров.

Реклама.

Рекламодатель: ПАО Сбербанк. ОГРН: 1027700132195. Адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. www.sberbank.ru. СберИнвестиции 14+.

Erid:

F7NfYUJCUneTSUCpoyTs