Рубль в начале второй недели сентября продолжает постепенно терять позиции к доллару, евро и юаню. В пятницу, 12 сентября, состоится заседание Банка России по ключевой ставке. Ожидается снижение «ключа» на 100–200 пунктов. Мы узнали у аналитиков причины ослабления рубля в начале осени и спросили, какой реакции ждать от национальной валюты после решения ЦБ по ставке.

Что происходило с рублём на прошлой неделе

На прошлой неделе рубль терял позиции по отношению к мировым валютам. За последние пять торговых сессий курс рубля к доллару на рынке «Форекс» ослаб на около 1,8%, к евро — на 2,6%, к юаню — на 2%.

Доллар завершил прошлую неделю на отметке 81,12 рубля. В понедельник курс открытия составил 81,28 рубля. Евро окончил торги в пятницу на уровне 95,26 рубля. Новую неделю валюта начала с 95,2 рубля. Курс юаня на закрытии торгов 5 сентября составил 11,39 рубля. Утром 8 сентября валюта начала торги с той же отметки.

К 13:50 мск курс доллара на «Форексе» составил 82 рубля, евро — 96,23 рубля, юаня — 11,5 рубля.

Официальные курсы Банка России на 1 сентября:

Доллар — 81,55 рубля.

Евро — 95,48 рубля.

Юань — 11,39 рубля.

Какие факторы влияют на курс рубля в сентябре

Давление на курс рубля оказывает нарушение рыночного баланса между спросом на иностранную валюту и её предложением, отметили опрошенные «Рамблером» аналитики. Объём чистых продаж валюты крупнейшими экспортёрами в августе снизился на 31% по сравнению с июлем, до 6,2 миллиарда долларов, следует из августовского обзора рисков финансовых рынков ЦБ. Среднедневные продажи месяц к месяцу сократились на 25%.

Продажи валюты падают на фоне сокращения доходов российских компаний от экспорта нефти из-за снижения мировых цен на неё, пояснила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. В понедельник утром ноябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались в районе 66 долларов за баррель. По оценке аналитиков S&P Global, к концу года Brent может подешеветь до 55 долларов за баррель.

Между тем спрос на иностранную валюту продолжает увеличиваться со стороны импортёров. Они отреагировали на усиление потребительской и деловой активности в условиях снижения процентных ставок вслед за ключевой, отметил эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Дмитрий Бабин.

С середины августа на курс рубля давит отсутствие геополитических событий, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. К началу сентября ситуация вокруг перспектив переговоров президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского остаётся неясной. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп пообещал, что США займут «другую позицию» в отношении России, если по конфликту на Украине не будет прогресса. Он выразил готовность перейти ко второй фазе санкций совместно с Европой.

Умеренную поддержку национальной валюте в начале осени может оказать увеличение нетто-продаж юаней со стороны Банка России, отметила Пырьева. В сентябре регулятор нарастил продажи до 10,34 миллиарда рублей в сутки против 9,24 миллиарда рублей в сутки в августе.

Каким будет рубль перед решением по ключевой ставке

Опрошенные «Рамблером» аналитики прогнозируют, что Банк России 12 сентября снизит ключевую ставку на 100–200 пунктов. Более резкое снижение «ключа» может негативно повлиять на курс рубля, допускает Потавин. По его словам, быстрое снижение ставки сделает кредиты доступнее и простимулирует потребление внутри страны. Однако вместе с тем снизится интерес инвесторов к рублёвым активам, что может привести к ослаблению рубля.

Снижение курса рубля пока будет оставаться медленным и неустойчивым, считают в УК «Первая». В «Цифра брокер» также не ожидают резкого ослабления рубля в краткосрочной перспективе.

По среднему прогнозу на неделю 8–12 сентября, доллар будет стоить около 82 рублей, евро — 95–96 рублей, юань — 11,5 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар будет торговаться в диапазоне 80,5–82,5 рубля.

Евро составит 94–95,5 рубля.

Юань будет стоить 11,3–11,5 рубля.

Прогноз ведущего аналитика «Цифра Брокер» Наталии Пырьевой:

Доллар будет торговаться в диапазоне 81–83 рублей.

Евро составит 95–97 рублей.

Юань может подняться в область 11,4–11,7 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Дмитрия Бабина:

Доллар может достигнуть 82 рублей.

Евро может укрепиться до 95,8 рубля.

Юань попытается преодолеть отметку 11,5 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар может находиться в коридоре 81–83 рублей.

Юань будет стоить 11,3–11,6 рубля.

Какой будет ключевая ставка в сентябре