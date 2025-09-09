Россиянам рассказали, почему рубль начал плавную девальвацию

Банк России с 1 сентября ежедневно повышает официальные курсы доллара и евро. В начале этой недели регулятор установил курс доллара выше 82 рублей впервые с июня. Рубль начал демонстрировать плавную девальвацию, сказал «Рамблеру» аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов.

Девальвация остаётся единственным рычагом влияния

С 1 по 9 сентября Центробанк повысил официальный курс доллара с 80,33 рубля до 82,34 рубля. Официальный курс евро за этот период вырос с 94,05 рубля до 96,57 рубля.

Курс доллара на рынке «Форекс» за последние пять торговых сессий укрепился к рублю на 2,7%, до 83,2 рубля. Евро вырос на 3,65% и превысил отметку 97 рублей.

Рубль демонстрирует плавную девальвацию, отметил Ефанов. По его словам, главный фактор ослабления национальной валюты — это снижение ключевой ставки Банка России. Смягчение денежно-кредитной политики делает внутренний рынок долга менее привлекательным, пояснил эксперт. Компании не стремятся конвертировать валюту в рубли в условиях снижения процентных ставок.

Следующее заседание регулятора состоится 12 сентября. Опрошенные «Рамблером» аналитики ожидают новое снижение ставки на 100–200 пунктов.

Какой будет ключевая ставка в сентябре

Ещё одна причина ослабления рубля — дефицит бюджета России, продолжил Ефанов. По его словам, сейчас добирать средства в бюджет за счёт повышения налогов уже невозможно и девальвация остаётся единственным рычагом влияния, который могут использовать монетарные власти.

Покупка валюты — не самая надёжная стратегия

Покупка валюты при ослаблении рубля — не самая надёжная стратегия, считает Иван Ефанов.

Физическая покупка валюты. У банков может быть ограничена наличная ликвидность, что будет негативно сказываться на предлагаемых курсах покупки и продажи валюты.

У банков может быть ограничена наличная ликвидность, что будет негативно сказываться на предлагаемых курсах покупки и продажи валюты. Покупка на валютном рынке. Спекулятивный заработок от сделок на валютном рынке сопряжён с высокими рисками.

Аналитик советует покупать валюту только при необходимости и в периоды укрепления рубля.

Если вы всё же решили перевести часть накоплений в валюту, Ефанов рекомендует распределить сбережения в нескольких валютах.

