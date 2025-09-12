Как искусственный интеллект помогает управлять финансами

Каждый из нас хотя бы раз при виде баланса на своей карте задумывался: когда он успел потратить столько денег. А что, если бы у вас был ассистент, который напоминал о финансовых целях и обязательных платежах, отслеживал выгодные предложения и котировки акций? Такие помощники никогда не устают, анализируют бюджет и мониторят финансовые новости 24 часа в сутки. Это ИИ-ассистенты. Рассказываем, как с их помощью прогнозировать доходы, оптимизировать траты и инвестировать.

© «Рамблер»

Как распределить личный бюджет

Внесите информацию обо всех доходах и обязательных платежах. Загрузите чеки или выписку из банка о фактических расходах. На основе этих данных ИИ посоветует, как грамотно распределить финансы в будущем: какую сумму отложить на сберегательный счёт, а сколько выделить на развлечения.

Если дать ИИ-помощнику доступ к своей банковской карте или счёту, то вводить данные о доходах и расхода не придётся — ML-алгоритмы в режиме реального времени проанализируют их и распределят финансы по категориям. Возможно, когда вы увидите, в какие суммы обходится капучино по дороге на работу, то посмотрите на свои ежедневные траты по-другому.

Для анализа бюджета можно воспользоваться GigaChat. Нейросеть доступна в России без подключения к VPN. С его помощью можно вести учёт финансов, моделировать различные финансовые ситуации, анализировать финансовую отчётность компаний и распределять активы в инвестиционном портфеле.

Квант-аналитик «Цифра брокер» Николай Шурнюк предлагает протестировать следующие промпты:

«Представь, что ты — мой личный финансовый консультант. Помоги мне составить бюджет на месяц. Мой доход — [сумма] рублей. Обязательные ежемесячные расходы: аренда — [сумма], коммунальные платежи — [сумма], кредит — [сумма]. Я хочу откладывать [сумма] в месяц на [цель]. Распредели оставшиеся средства по категориям (“продукты”, “транспорт”, “развлечения” и т. д.) и представь бюджет в виде таблицы».

© GigaChat

Для постановки финансовых целей можно использовать следующий промпт:

«Моя финансовая цель — накопить [сумма] на первоначальный взнос по ипотеке за [количество] лет. Мой текущий доход — [сумма], и я могу откладывать [сумма] в месяц. Предложи пошаговый план накоплений: сколько нужно откладывать, какие инструменты использовать (вклады, накопительные счета) и как не сбиться с пути».

© GigaChat

Совет: в процессе диалога с ИИ корректируйте запросы, добавляйте и расширяйте графы расходов, вписывайте финансовые цели, долговые обязательства, разовые и сезонные траты, например подарок на юбилей свекрови или траты на отпуск.

Как ИИ поможет прогнозировать доходы и расходы

Прогнозирование расходов

Алгоритмы на основе машинного обучения проанализируют историю доходов и расходов, напомнят о предстоящих сезонных тратах: в августе — о сборах ребёнка в школу, в декабре — о новогодних праздниках и подарках. Так легче равномерно распределить расходы и снизить финансовую нагрузку.

ИИ поможет спрогнозировать финансовую ситуацию, которой у нас ещё не было. С помощью виртуального помощника можно узнать, что изменится, если:

взять ипотеку;

родится второй ребёнок;

завести щенка йоркширского терьера.

© GigaChat

Совет: если в промпте задать больше данных и категорий, ИИ расскажет, какие именно траты надо урезать, а от каких отказаться, чтобы вписаться в бюджет. Это позволит принимать важные решения не на эмоциях, а стратегических расчётах.

Оптимизация расходов

Искусственный интеллект проанализирует траты и поможет сэкономить. Для начала подойдёт промпт с указанием проблемы:

«Я трачу все деньги и живу от зарплаты до зарплаты. Проанализируй мои траты и посоветуй, на чём можно сэкономить».

Не забудьте прикрепить к нему таблицу со своими расходами. Для более конкретных советов нужно ввести больше информации. Виртуальный помощник учтёт эти данные и поможет оптимизировать расходы:

предложит отключить платные подписки, которыми вы не пользовались в последнее время;

напомнит о сроках платежей по кредитам или за коммунальные услуги, чтобы не допустить просрочек;

сравнит условия банковских карт и посоветует, какой расплатиться, чтобы получить максимальный кешбэк в данной категории;

отследит цены в интернет-магазинах и сообщит о скидках на нужные товары;

составит меню на неделю и список продуктов, чтобы не накупить лишнего и не выбрасывать скисшее молоко или пожухлую капусту.

© GigaChat

Попробуйте расспросить виртуального помощника с помощью этого промпта, внесите данные о своих расходах и финансовых целях:

«Ты — персональный финансовый консультант. Проанализируй мою финансовую ситуацию и создай персонализированный план учёта расходов и накоплений.

Мои данные:

Ежемесячный доход после налогов: [...рублей].

Регулярные расходы:

[введите данные о тратах по категориям].

Финансовая цель: накопить [... рублей].

Текущие накопления: [... рублей].

Долги: кредит [... рублей] в месяц.

И попросите ИИ-ассистента о следующем:

Проанализируй структуру моих расходов и предложи 3–4 категории, где можно сократить траты без радикального изменения образа жизни. Рассчитай реалистичную сумму ежемесячных накоплений. Предложи конкретную стратегию автоматических накоплений (какой процент откладывать, когда и куда переводить). Составь чек-лист первых шагов на 30 дней. Порекомендуй подходящие финансовые инструменты для хранения накоплений и предложи систему мотивации и контроля прогресса.

Совет: поправляйте помощника, сообщайте о своих приоритетах. Например, если вы не готовы обойтись без ежедневного латте по дороге на работу, скажите об этом ИИ, и он порекомендует, в каких категориях можно урезать расходы, чтобы приближаться к финансовой цели, не отказываясь от маленькой радости перед работой.

Как использовать ИИ инвестору и трейдеру

С помощью ИИ-ассистента можно составить не абстрактно «выгодный» инвестиционный портфель, а тот, который оптимально подходит именно вам. Для этого сообщите помощнику: какой суммой вы располагаете, через какой срок хотите получить дивиденды и на какой риск готовы пойти.

Если вы новичок в инвестициях, посоветуйтесь с ИИ — с чего можно начать, определитесь с инвестиционной стратегией и воспользуйтесь рекомендациями виртуального помощника для подбора брокера.

Опытные инвесторы могут делегировать нейросети анализ отчётностей нужных компаний и регулярно запрашивать обзоры событий на фондовом рынке за необходимый период, говорит руководитель по развитию сервиса и продаж Альфа-Инвестиций Олег Суслин.

Однако важно понимать, что не стоит воспринимать нейросеть как финансового советника: он эффективный обработчик данных, а не консультант. Поэтому его рекомендации стоит сверять с первоисточниками и условиями вашего брокера и банка, советует директор по инновационному развитию искусственного интеллекта Московской биржи Даниил Наумов.

В инвестициях ИИ удобен как «второй пилот»: формализует цели и горизонт, помогает определить риск-профиль, предложить целевую структуру портфеля и правила ребалансировки, проверить концентрации и ликвидность. Игорь Алутин Старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу Финуслуги

Так работают самые распространённые нейросети — YandexGPT, GigaChat и DeepSeek — и узкоспециализированные, созданные специально для финансовой сферы: FinGPT, виртуальные помощники, встроенные в банковские системы (есть у Сбера, Альфа-Банка, Т-банка). Чтобы получить наиболее полезный и содержательный ответ, эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Андрей Смирнов предлагает следующие промпты:

Проанализируй мои инвестиции (загрузить данные) и предложи оптимальное распределение активов (указать инструменты) с учётом допустимого риска (указать риск) и горизонта планирования.

Проведи стресс-тест портфеля (приложить данные): при падении рынка акций США; неожиданном росте инфляции; введении санкций.

Рассчитай, насколько мой портфель диверсифицирован (приложить данные); предложи варианты повышения устойчивости. Предложи план регулярной ребалансировки портфеля и отслеживания результатов.

Смирнов напоминает, что алгоритмы могут ошибаться, и советует:

всегда проверять рекомендации ИИ через несколько источников вручную;

тестировать стратегии ИИ на небольших суммах;

регулярно обновлять данные, на которых обучается ИИ;

консультироваться с экспертами и специалистами.

Совет: после выбора стратегии можно воспользоваться ботами для подбора активов. Нейросети круглосуточно анализируют котировки на биржах в режиме реального времени. Они способны выявить начало роста или падения котировок и предложить приобрести или продать определённые активы.

Риски использования ИИ

Угроза безопасности персональных данных

Когда вы подключаете ИИ-помощника к своему банковскому счёту, он получает доступ к информации о ваших финансах. Что потом происходит с этими данными? Чтобы минимизировать риск утечки или нецелевого использования информации:

выбирайте только проверенные лицензированные сервисы;

настройте двухфакторную верификацию;

внимательно читайте пользовательское соглашение.

Шаблонные решения

Искусственный интеллект оперирует усреднёнными данными. Так, он рекомендует откладывать 10% со всех доходов, но не принимает в расчёт уникальные жизненные ситуации. Например, помощь пожилым родителям, содержание сына-студента или ипотеку. Поэтому предоставляйте ИИ-помощнику как можно больше данных, чтобы он корректировал рекомендации под ваши обстоятельства, но не следуйте его советам бездумно.

Потеря контроля над финансами

Виртуальный помощник может дать дельные советы при планировании бюджета, вовремя напомнить о платежах и предстоящих тратах. Возникает соблазн полностью довериться ему и отказаться от контроля. Но не делайте этого. Если вы перестанете задавать вопросы и анализировать, вы рискуете утратить навыки финансовой грамотности и потерять контроль над своими финансами.

Главное

При правильных запросах нейросети помогут спланировать бюджет, напомнить о регулярных и сезонных расходах, составить инвестиционный портфель.

Однако искусственный интеллект — это обработчик данных, а не финансовый консультант. Решение должен всегда принимать человек.

При использовании ИИ стоит учитывать риски: для вашей безопасности, риск шаблонных решений, потеря контроля.

Как эффективно реинвестировать доход от торговли на фондовом рынке