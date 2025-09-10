Эскалация на Ближнем Востоке может подтолкнуть цены на золото ещё выше

Декабрьские фьючерсы на золото на бирже COMEX на торгах 9 сентября достигли максимальной отметки 3705,8 доллара за унцию. Подорожание с начала года составило почти 40%, рост за последний месяц — 6,56%. Мы спросили экспертов о причинах роста и попросили спрогнозировать, что будет с активом в будущем.

Что происходит с ценами на золото

Опрошенные «Рамблером» объясняют рост цен на драгметалл следующими причинами:

Монетарная политика. Цена на золото может вырасти ещё больше, если федеральная резервная система США (ФРС) продолжит снижать ключевую ставку либо даст сигнал о том, что будет более активно смягчать денежно-кредитную политику на последующих заседаниях. Такое мнение «Рамблеру» высказал аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко . Ожидание смягчения ставки ФРС США стимулирует инвесторов искать альтернативы гособлигациям США, которые традиционно считались оптимальными по соотношению риска и доходности, поясняет доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили .

Что будет с ценой на золото в дальнейшем

Эксперты очень осторожны в прогнозировании дальнейших цен на золото. Если геополитическая неопределённость будет повышаться, то к концу года возможен уровень 3800–3900 долларов за унцию, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» к. э. н. Олег Абелев.

Эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Людмила Рокотянская даёт позитивные долгосрочные прогнозы по золоту — потенциал на год составляет 25%. Но на среднесрочных промежутках времени, по её мнению, возможна консолидация в диапазоне 3300–3600 долларов за унцию.

Николай Дудченко рассматривает три сценария развития ситуации:

Оптимистичный . США продолжают и интенсифицируют торговую войну с Китаем, говорит аналитик. Он допускает возможность нового витка эскалации на Ближнем Востоке — США могут нанести удар по Венесуэле. В этой ситуации цены на энергоносители вырастут, что приведёт к росту инфляции в США, прогнозирует эксперт. В этой ситуации ФРС будут вынуждены продолжать проводить ограничительную денежно-кредитную политику, поддерживая ставку на высоком уровне. Вместе с тем существует вероятность наступления рецессии, что в итоге может вынудить комитет ФРС снизить ключевую ставку. В этом сценарии цена на золото может достигнуть 3700–3800 долларов за тройскую унцию уже в этом году.

. Реализуется, если США заключат торговое соглашение с Китаем и ситуация с взаимными тарифами стабилизируется. Ситуация на Ближнем Востоке продолжит оставаться относительно стабильной. ФРС будет придерживаться своего плана и к концу года снизит «ключ» на 50 базисных пунктов, что уже заложено в текущих рыночных ценах. Тогда стоимость золота . Негативный. Наступит, если градус эскалации на Ближнем Востоке начнёт снижаться, что позволит выступить Трампу в качестве миротворца. США, как и в предыдущем сценарии, заключат торговое соглашение с Китаем, а с Ираном будет заключена ядерная сделка. В этом сценарии цена на золото может опуститься в диапазон 2700–3000 долларов за тройскую унцию с перспективой более существенного снижения в дальнейшем.

