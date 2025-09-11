Мысли как инвестор: что мешает принимать выгодные решения

Инвестирование — это не только анализ финансовых данных и прогнозирование рынка, но и управление собственными эмоциями и психологическими установками. СберСова разобралась, как различные факторы влияют на принятие инвестиционных решений и как с этим можно работать, чтобы избежать необдуманных решений.

© Фото: Deagreez/iStock.com

Как мы принимаем решения

Можно выделить четыре основных подхода.

Осмысленный

Когда есть время и не давят обстоятельства, мы рационально оцениваем плюсы и минусы, изучаем все варианты и только потом делаем выбор. Например, перед покупкой акций компании мы изучаем её финансовые отчёты, оцениваем перспективы роста и смотрим, как другие инвесторы оценивают её позиции на рынке.

Эмоциональный

Бывает, мы действуем под влиянием чувств, эмоций или внутреннего голоса. Такой выбор часто не самый логичный: нам просто нравится какая-то компания или мы доверяем мнению друга.

Усилием воли

Иногда человек заставляет себя сделать важный шаг в силу обстоятельств — например, начать инвестировать, чтобы заработать наконец денег на квартиру. Тут борются здравый смысл и внутреннее сопротивление. Нужно действительно приложить волевое усилие, чтобы добиваться цели.

Бесконтрольный

Порой мы просто ничего не предпринимаем, надеясь на удачу или не зная, что делать. Иногда всё действительно складывается само собой или просто везёт. Но чаще мы упускаем возможности и копим проблемы вместо того, чтобы их решать.

Почему поступаем так, а не иначе

Чаще всего мы принимаем решения по инерции: так, как учили родители или как мы привыкли. Ещё на это влияют личный опыт, характер, внутренние установки, настроение, гормоны.

Как влияет опыт

Наш мозг хранит прошлые достижения и неудачи. Мы часто ищем те решения, которые когда-то сработали, и избегаем неприятных воспоминаний. Это может быть как полезно (мы не повторяем ошибок), так и вредно (бросаем дело после первой неудачи).

Например, новичок в трейдинге разочаровался после первой потери и никогда больше этим не занимался. А кто-то не вкладывается в акции компании, потому что когда-то на них прогорел.

И наоборот: успешный опыт даёт смелость, но может сыграть злую шутку, если стратегия устареет.

Например, долгое время вложения в акции технологических компаний приносили хорошие дивиденды, но если не учитывать изменения в отрасли и новые направления, можно упустить другие возможности.

Когда опыта нет вообще, приходится ориентироваться на логику, свежие данные и довериться чутью. Иногда это даже плюс: можно мыслить свободно, быть гибким.

Это всё гормоны

Наши решения во многом зависит от гормонов и тех чувств, которые они вызывают. Например, норадреналин приносит радость, когда мы справляемся с трудностями. Вот почему нам нравится испытывать себя и добиваться новых целей. А когда мы учимся чему-то новому или достигаем успеха, мозг выделяет дофамин — гормон удовольствия.

Проблема в том, что в поиске приятных ощущений мы можем действовать неразумно.

Например, инвестор может без остановки проверять колебания рынка, чтобы поймать каждый рост цены, — такой дофамин приводит к усталости и потерям.

Сила эмоций

Даже если вы уверены, что поступаете логично, не стоит сбрасывать со счетов влияние эмоций — независимо от того, насколько вы спокойны и рассудительны. Вспомните, как бывает трудно не начать паниковать, если рынок падает, а в обратной ситуации — не поддаться всеобщей эйфории.

Иногда эмоции помогают — например, когда нужно выбрать из одинаковых вариантов. Но чаще они мешают оценивать ситуацию трезво. Как держать эмоции под контролем:

Продумайте свои шаги. Решите заранее, во что будете вкладываться, какую степень риска считаете приемлемой и при каких обстоятельствах готовы продать активы. Такой план избавит от сомнений в стрессовый момент. Сбалансируйте портфель. Разделите инвестиции между разными видами активов и компаниями. Так вы намного меньше рискуете потерять все деньги. Если прогорите на одних акциях, другие могут вытащить портфель в плюс. Так будет проще не волноваться из-за просадок по отдельным позициям. Думайте о будущем, а не о сегодняшних колебаниях. Цены на акции могут сильно меняться в моменте, но на длинной дистанции они обычно растут. Помните об этом в моменты потрясений. Не принимайте решений, когда нервничаете. Если тревожитесь, сделайте паузу — чтобы потом не жалеть из-за необдуманных шагов. Дайте себе время, чтобы успокоиться и взглянуть на ситуацию свежим взглядом.

«Ловушки мышления» инвестора

Казалось бы, трейдинг — это чистый расчёт. Однако на поведение инвестора также влияют внутренние установки и так называемые когнитивные искажения. Расскажем об основных.

Придавать большое значение краткосрочным выгодам

По-научному это когнитивное искажение называется «эффектом манипуляции временем». Нам кажется, что получить доход прямо сейчас важнее, чем в будущем, даже если сумма будет гораздо больше. Вот почему новички заключают сделки с мгновенной выгодой или торопятся продать актив, хотя он может подорожать ещё сильнее.

Склоняться к подтверждению своей точки зрения

Суть этой ментальной ловушки в том, что мозг, сделав выбор, начинает искать аргументы в его пользу, как бы оправдываясь. В итоге нам сложно признать свою неправоту и исправить ошибки. Допустим, инвестор вложился не в те бумаги. Вместо того чтобы избавиться от актива и сократить потери, он убеждает себя в том, что всё сделал правильно, и ждёт, когда цена поднимется.

Зависеть от авторитетов

Мы склонны доверять мнению признанных специалистов, и в этом есть своя польза. Однако не стоит поступать только так, как советуют старшие. Лучше самостоятельно проанализировать ситуацию. Во-первых, людей с сильной экспертизой не так-то просто найти. Но даже если вам повезло, большой вопрос: а действительно ли он хочет помочь вам заработать или у него другие цели?

Ждать счастливый финал

Наш мозг любит, чтобы всё хорошо заканчивалось. При этом неважно, каким был процесс. Например, нам нравятся фильмы с захватывающим финалом, даже если сюжет в целом так себе.

В инвестициях эта особенность мешает принимать взвешенные решения. Например, некоторые могут подумать, что акции, которые резко выросли в последние дни, самые выгодные. Хотя лучшую доходность могут показать бумаги, которые растут медленно, но верно долгое время. Лучше всё-таки инвестировать рационально — опираться на точные расчёты.

Пытаться контролировать рынок

Мы часто думаем, что полностью управляем ситуацией, но это не так. Можно быть опытным и талантливым инвестором, но нельзя контролировать перемены на рынке или поведение других участников. Если инвестор думает, что всегда сможет закрыть позиции без ущерба, — это иллюзия.

Полезнее осознать, что у вас нет полной власти над ситуацией. В инвестициях лучше всегда учитывать риски и иметь план Б.

Советы по психологии инвестирования

Держите эмоции под контролем. Не позволяйте страху или жадности влиять на ваши решения. Ставьте долгосрочные цели. Не гонитесь за сиюминутной выгодой, планируйте вложения на несколько лет. Избегайте поспешных решений. Всегда анализируйте ситуацию, прежде чем поменять стратегию. Учитесь на своих и чужих ошибках. Ведите записи о сделках, делайте работу над ошибками, изучайте не только успешный опыт, но и провалы. Проверяйте гипотезы, а не полагайтесь на интуицию. Факты и цифры — наше всё. Диверсифицируйте портфель, чтобы снизить риски. Базовое правило, но используют не все.

Главное

На решения инвестора влияют эмоции, предыдущий опыт, гормоны. Есть 4 подхода принятия решений: осмысленный, эмоциональный, на усилии воли, бесконтрольный.

Основные ловушки мышления: обманчивое чувство контроля, склонность к подтверждению своей правоты, зависимость от авторитетов, счастливый финал.

Прежде чем предпринимать шаги в инвестициях, стоит контролировать эмоции, проверять гипотезы, учиться на чужих ошибках.