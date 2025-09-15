Рубль в начале недели укрепляется к доллару, евро и юаню. Поддержку национальной валюте оказало сдержанное решение Банка России по ключевой ставке. В пятницу регулятор снизил «ключ» на 100 пунктов, до 17% годовых. Мы проанализировали поведение рубля и спросили у аналитиков, что будет с национальной валютой на неделе 15–19 сентября.

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

Большую часть прошлой недели (8–12 сентября) рубль терял позиции к мировым валютам в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке. В ходе торгов в отдельные дни курс доллара на межбанковском рынке приближался к 86 рублям, евро поднимался выше 100 рублей. Курс юаня на Московской межбанковской валютной бирже в моменте достигал 12,05 рубля.

В пятницу днём на финансовых рынках произошла коррекция. В результате доллар завершил неделю на отметке 83,87 рубля, евро — 98,56 рубля, юань — 11,79 рубля. Причиной укрепления национальной валюты 12 сентября стало осторожное решение ЦБ снизить ставку с 18 до 17% годовых.

В понедельник динамика сохраняется. К 13:50 мск доллар на «Форексе» стоил 82,69 рубля, евро — 97,21 рубля, юань — 11,61 рубля.

Официальные курсы Банка России на 15 сентября:

Доллар — 84,38 рубля.

Евро — 99,33 рубля.

Юань — 11,83 рубля.

Как снижение ключевой ставки отразится на рубле

Сдержанное решение Банка России по ключевой ставке может привести к замедлению темпов ослабления рубля, считают опрошенные «Рамблером» аналитики. Жёсткость денежно-кредитной политики традиционно выступает фактором поддержки национальной валюты, пояснили они.

Ранее ЦБ указывал, что динамика ключевой ставки оказывает отложенное влияние на курс рубля. На это обратил внимание аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его прогнозам, в среднесрочной перспективе курсы доллара, евро и юаня постепенно вернутся к значениям начала 2025 года — в область 93, 100 и 13 рублей соответственно.

Михаил Зельцер из БКС Мир инвестиций также ожидает, что в среднесрочной перспективе иностранные валюты продолжат укрепляться к рублю на фоне острой геополитики, роста спроса на валюту под импорт и снижения предложения валюты от экспортёров.

Что будет с рублём 15–19 сентября

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» аналитиков, на текущей неделе доллар будет торговаться в районе 83–84 рублей. Курс евро составит около 97 рублей, юань — около 11,7 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаила Зельцера:

Доллар будет находиться вблизи 83 рублей.

Евро составит около 97 рублей.

Юань будет в области 11,5 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар будет торговаться в диапазоне 82–85 рублей.

Евро будет стоить 97–99,5 рубля.

Юань может стоить 11,55–11,9 рубля.

Прогноз ведущего аналитика «Цифра брокер» Наталии Пырьевой:

Доллар продолжит торговаться в области 81–85 рублей.

Евро составит 96–98 рублей.

Юань будет стоить 11,5–11,8 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар может находиться в интервале 82–86 рублей.

Юань составит 11,5–12,1 рубля.

Как снижение ключевой ставки повлияет на финансы россиян