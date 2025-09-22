Почему российский рынок погрузился в осеннюю хандру

Российский валютный и фондовый рынки в конце сентября находятся в красной зоне. Рубль продолжает терять позиции относительно доллара, евро и юаня. Индекс Мосбиржи ослабевает. Мы проанализировали, остались ли у рубля и акций факторы поддержки, и спросили у аналитиков, чего ждать от национальной валюты и фондового рынка к концу месяца.

© COSPV/iStock.com

Как вели себя рубль и индекс Мосбиржи на прошлой неделе

Доллар на рынке «Форекс» продолжает укрепляться к рублю. В среду курс американской валюты в моменте превышал 84 рубля, однако к концу недели он скорректировался в область 83 рублей. Уровень закрытия в пятницу составил 83,37 рубля. С 1 сентября доллар вырос к рублю на около 3,6%.

Евро поддерживает динамику. На прошлой неделе евро протестировал отметку 100 рублей. Однако к пятнице курс скорректировался и закрылся на отметке 97,73 рубля. С начала месяца евро укрепился к рублю примерно на 3,9%.

В понедельник валюты снова начали расти к рублю. К 13:50 мск доллар на «Форексе» стоил 83,49 рубля, евро — 98,33 рубля, юань — 11,74 рубля.

Официальные курсы Банка России на 22 сентября:

Доллар — 83,59 рубля.

Евро — 98,88 рубля.

Юань — 11,7 рубля

Индекс Мосбиржи за последнюю неделю упал на 3,2%, а с 1 сентября — на около 4,8%. В прошлый понедельник индикатор торговался выше 2800 пунктов, вечером в пятницу он закрылся на отметке 2748,06 пункта. В начале этой недели бенчмарк продолжает торговаться в минусе. Уровень открытия составил 2735,8 пункта.

К 13:55 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 2710,84 пункта (-1,35%).

Факторы поддержки рубля и фондового рынка

Летом курс рубля к доллару, евро и юаню держался вблизи годовых минимумов, однако с приходом осени национальная валюта начала заметно ослабевать. Одной из причин завершения летнего боковика на валютном рынке стала отмена нормативов обязательной репатриации выручки экспортёров, сказал «Рамблеру» эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер. Требование действовало с октября 2023 года.

Параллельно с отменой нормативов по продаже валюты компании-экспортёры резко увеличили покупки валюты, отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его словам, это сместило баланс на рынке в пользу дефицита валюты и сказалось на курсе рубля. Однако Потавин считает этот фактор временным.

Ранее одним из фундаментальных факторов поддержки рубля выступала жёсткая денежно-кредитная политика Банка России. Но в последнее время регулятор взял курс на снижение ключевой ставки, отметил Зельцер. С весны «ключ» снизился с 21 до 17% годовых. Мягкая ДКП в среднесрочной перспективе негативно влияет на курс национальной валюты.

В конце сентября на курс рубля и индекса Мосбиржи негативно влияет обострение геополитики, считают опрошенные «Рамблером» аналитики. В конце прошлой недели стало известно, что Еврокомиссия согласовала 19-й пакет санкций против России. Его представят в ближайшее время.

Каким будет рубль и индекс Мосбиржи в конце сентября

Тренд на ослабление рубля сохранится, считают опрошенные «Рамблером» эксперты. Но в конце сентября темпы укрепления доллара, евро и юаня ещё могут остаться вблизи текущих, отметили они. Локальную поддержку национальной валюте в конце месяца окажет налоговый период.

Трёхзначных курсов евро и доллара ждать пока рано, уверены аналитики. По их мнению, рост евро до 100 рублей на прошлой неделе был «биржевым шумом». Европейская валюта может закрепиться выше 100 рублей ближе к концу осени. Доллар, скорее всего, вернётся в трёхзначную область только в 2026 году.

Индекс Мосбиржи в ближайшее время может протестировать уровни вблизи 2600 пунктов.

По среднему прогнозу аналитиков, доллар до конца сентября будет торговаться в диапазоне 83–84 рублей. Курс евро составит 98–99 рублей, юаня — 11,6–11,8 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар составит 82,2–85 рублей.

Евро ожидается в диапазоне 97–100,5 рубля.

Юань будет стоить 11,5–12 рублей.

Прогноз старшего трейдера УК «Альфа-Капитал» Владислава Силаева:

Доллар будет торговаться по 83–85 рублей.

Евро в коридоре 98–99 рублей.

Юань будет вблизи 11,7 рубля.

Прогноз ведущего аналитика «Цифра брокер» Наталии Пырьевой:

Доллар продолжит находиться в узком диапазоне 83–84 рублей.

Евро составит 97–99 рублей.

Юань будет находиться в области 11,6–11,9 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар может находиться в интервале 82–86 рублей.

Юань составит 11,5–12,1 рубля.

