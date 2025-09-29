Что происходит на валютном рынке: прогноз на неделю с 29 сентября по 3 октября

Рубль в конце сентября укрепляется к доллару, евро и юаню. Временную поддержку национальной валюте оказывает налоговый период. Мы проанализировали поведение рубля на прошлой неделе и спросили у аналитиков, сможет ли он удержаться на текущих уровнях в начале октября или снова перейдёт к снижению.

© narvikk/iStock.com

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

В конце прошлой недели (с 22 по 26 сентября) рубль начал укрепляться по отношению к мировым валютам. Если в начале периода доллар на рынке «Форекс» торговался в области 83,6–83,8 рубля, то в момент закрытия торгов в пятницу курс составил 83,25 рубля.

Евро за пять торговых сессий опустился из района 98,7–98,8 рубля ниже уровня 98 рублей. Курс закрытия в пятницу составил 97,53 рубля. Юань, который в течение недели держался выше 11,7 рубля, завершил период на отметке 11,68 рубля.

В понедельник динамика сохраняется. К 13:40 мск доллар стоил 82,74 рубля (-0,61%), евро — 96,97 рубля (-0,58%). Юань торговался по 11,62 рубля (-0,55%).

Официальные курсы Банка России на 29 сентября:

Доллар — 83,61 рубля.

Евро — 97,68 рубля.

Юань — 11,67 рубля.

Сможет ли рубль удержать крепкие позиции

Укреплению рубля способствовал налоговый период экспортёров, пояснили опрошенные «Рамблером» эксперты. В это время компании наращивают продажи иностранной валюты для уплаты налогов. Это временно увеличивает её предложение на рынке и приводит к локальному росту рубля, пояснил эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Дмитрий Бабин. Пик продаж валютной выручки в этом месяце пришёлся на 29 сентября.

Поддержку рублю продолжает оказывать умеренно жёсткая денежно-кредитная политика Банка России, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Регулятор снижает ключевую ставку с более скромным шагом, чем предполагали многие на рынке, отметил эксперт. На этом фоне доходность по рублёвым инструментам продолжает оставаться привлекательной, добавил он.

В начале октября опрошенные аналитики ожидают возобновление тренда на ослабление рубля. Фактор налогового периода уже исчерпает себя. Умеренно негативно на курс рубля может повлиять снижение объёмов продажи валюты со стороны Минфина и Центробанка для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов, отметил Потавин.

В сентябре доходы от нефти и газа могут вырасти на 17% по сравнению с августом благодаря снижению государственных субсидий нефтеперерабатывающим заводам. Это означает, что в октябре объёмы продажи валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут снизиться, что умеренно негативно скажется на курсе рубля. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

На настроения на валютном рынке продолжает влиять геополитика, добавил аналитик. Перспективы мирных переговоров между Россией и Украиной пока не ясны, а значит, ЕС и США могут сохранить жёсткий настрой по отношению к Кремлю. Это чревато новыми экономическими санкциями, которые сокращают российский экспортный потенциал, отметил Потавин.

На этой неделе рубль может ускорить падение по отношению к мировым валютам, считает директор казначейства «Цифра банк» Дмитрий Рожков. Такой прогноз аналитик дал на фоне всё более уверенных комментариев со стороны властей относительно намерений повысить НДС до 22%, а также сократить объём использования средств из ФНБ. По словам Рожкова, два этих фактора повышают градус неопределённости в отношении российской экономики и будущей траектории движения ключевой ставки. Усиление рисков не играет на руку рублю, заключил аналитик.

Каким будет рубль на этой неделе

По среднему прогнозу аналитиков, доллар на неделе с 29 сентября по 3 октября будет находиться в диапазоне 84–85 рублей. Евро поднимется к 99 рублям, юань может достичь 12 рублей.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Дмитрия Бабина:

Доллар способен вернуться на уровень выше 84 рублей.

Стоимость евро может превысить 98 рублей.

Юань направится в район 11,8 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар будет в диапазоне 82,5–85,5 рубля.

Стоимость евро составит 97–99 рублей.

Юань будет торговаться по 11,6–11,8 рубля.

Прогноз директора казначейства «Цифра банк» Дмитрия Рожкова:

Доллар в области 82–86 рублей.

Евро может вернуться в район 99 рублей.

Юань будет находиться вблизи 12 рублей.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар может находиться в интервале 82–86 рублей.

Юань будет стоить 11,5–12,1 рубля.

Как открыть вклад со ставкой до 33% осенью 2025 года