Фонды облигаций: как получать доход выше вклада

Из-за снижения ключевой ставки российские облигации, как государственные, так и корпоративные, в этом году стали одним из наиболее доходных активов. По данным аналитиков «Эйлер», россияне с начала года вложили в фонды облигаций более 500 миллиардов рублей. Разбираемся, чем облигации так привлекательны и какие фонды принесли в этом году наибольшую доходность.

Почему облигации

С начала года Индекс корпоративных облигаций полной доходности (жёлтая линия) вырос на 19%. В то же время Индекс облигаций федерального займа (ОФЗ) полной доходности (зелёная линия) прибавил 17%. Для сравнения: российские акции (фиолетовая линия) с учётом дивидендов за тот же период выросли только на 2,5%.

Рост цен облигаций связан с тем, что Банк России начал снижать ключевую ставку. Инвесторы покупают облигации для того, чтобы зафиксировать высокие доходности на длительный срок. В результате повышенного спроса цены облигаций растут, а их доходности постепенно снижаются.

Например, если облигация стоит 1000 рублей, а купонами возвращается 100 рублей ежегодно, то доходность бумаги составляет 10%. Если цена вырастает до 1100 рублей, то те же купоны в виде 100 рублей ежегодно будут означать доходность в размере 9%.

Текущая доходность 10-летних государственных облигаций составляет около 14,8% годовых. Несмотря на рост цен облигаций, их доходность остаётся рекордной по историческим меркам: всего пять лет назад в 2020 году доходность тех же бумаг опускалась до 5,5% годовых.

Исходя из объяснений выше, мы можем предположить, что при дальнейшем снижении ключевой ставки цены на облигации будут расти, а их доходности снижаться. Согласно базовому прогнозу Банка России, ключевая ставка по итогам 2026 года будет снижена с 17 до 12–13%.

Как выбрать фонд на облигации

Для того чтобы собрать портфель из отдельных облигаций, нужно обладать серьёзным багажом знаний, так как у этих инструментов есть большое количество видов и параметров. Если у вас нет возможности разобраться во всех нюансах этих бумаг, можно рассмотреть биржевые фонды облигаций. Портфели таких фондов уже содержат в себе множество облигаций, отобранных по определённым критериям. Фонды бывают пассивные (повторяют какой-либо индекс) или активно-управляемые (состав формируют профессиональные управляющие).

При выборе фондов на облигации нужно обращать внимание на следующие детали:

Комиссия за управление. Комиссия за управление в биржевых фондах вычитается ежедневно со стоимости пая. Чем ниже эта комиссия, тем лучше для инвестора. Размер стоимости чистых активов (СЧА). Чем выше СЧА, тем ниже риск того, что крупная покупка или продажа паёв фонда повлияет на их цену. Состав фонда. Фонды могут инвестировать как в государственные, так и в корпоративные облигации. Корпоративные облигации дают более высокую доходность, но в них более высокие риски. Государственные облигации, они же ОФЗ, считаются самым надёжным активом на финансовом рынке.

7 фондов на российские облигации

«Первая — Фонд Корпоративные облигации» (SBRB)

Фонд отслеживает Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBITR), в который входят государственные облигации со сроком погашения более одного года.

Структура активов фонда: ОФЗ (100%). Всего 29 разных выпусков ОФЗ.

Стоимость чистых активов: 2,9 миллиарда рублей.

Стоимость пая на 30.09.25: 14,14 рубля.

Комиссия: до 0,8% в год.

Доходность за год: +26,9%.

«Альфа-Капитал Управляемые облигации» (AKMB)

«Альфа-Капитал Управляемые облигации» — это активно управляемый облигационный биржевой фонд. Основу портфеля фонда составляют государственные облигации, а также корпоративные рублёвые облигации первого и второго эшелонов.

Структура активов фонда: ОФЗ (26,8%), облигации ГТЛК (9,8%), облигации РЖД (9%), облигации «РусГидро» (8,4%), облигации «Балтийский лизинг» (6,3%) и ещё 39 активов с меньшими долями.

Стоимость чистых активов: 36,6 миллиарда рублей.

Стоимость пая на 30.09.25: 1,77 рубля.

Комиссия: до 1,83% в год.

Доходность за год: +29,8%.

«ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ» (BOND)

Фонд следует за индексом Cbonds CBI RU Middle Market Investable, куда входят облигации российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надёжным и «мусорным»: от A+ до BB+.

Структура активов фонда: облигации «Мэйл.ру» (3,74%), облигации «Уральская сталь» (3,49%), облигации «Селигдар» (3,19%), облигации «ПР-Лизинг» (2,76%), облигации «МВ Финанс» (2,62%) и ещё 89 активов с меньшими долями.

Стоимость чистых активов: 676,2 миллиона рублей.

Стоимость пая на 30.09.25: 1471,8 рубля.

Комиссия: до 0,4% в год.

Доходность за год: +27%.

«Т-Капитал Облигации» (TBRU)

Фонд отслеживает индекс Tinkoff Aggregate Bond Index, в который входят среднесрочные облигации российских компаний с кредитным рейтингом BBB и выше.

Структура активов фонда: облигации «Газпром нефть» (7,83%), облигации «Европлан» (5,48%), облигации ГТЛК (5,11%), облигации «Селигдар» (4,76%), облигации ЛСР (4,46%) и ещё 57 активов с меньшими долями.

Стоимость чистых активов: 5,2 миллиарда рублей.

Стоимость пая на 30.09.25: 7,36 рубля.

Комиссия: до 1,59% в год.

Доходность за год: +25,77%.

«ВИМ Инвестиции — Российские облигации» (OBLG)

Фонд следует за Индексом корпоративных облигаций Московской биржи, в который входят облигации крупнейших российских компаний.

Структура активов фонда: облигации «ЕвразХолдинг Финанс» (6,95%), облигации ВТБ (6,81%), облигации «СлавНефть» (5,75%), облигации «Русгидро» (5,44%), облигации «Атомэнергопром» (5,3%) и ещё 62 актива с меньшими долями.

Стоимость чистых активов: 4,8 миллиарда рублей.

Стоимость пая на 30.09.25: 181,6 рубля.

Комиссия: до 0,71% в год.

Доходность за год: +25,5%.

«Первая — Фонд Корпоративные облигации» (SBRB)

Фонд следует за Индексом корпоративных облигаций Московской Биржи, в который входят облигации крупнейших российских компаний.

Структура активов фонда: облигации «Русгидро» (6,95%), облигации «ЕвразХолдинг Финанс» (7,7%), облигации «Селигдар» (6,7%), облигации «Сибур» (6,6%), облигации «Атомэнергопром» (6,6%) и ещё 25 активов с меньшими долями.

Стоимость чистых активов: 8,3 миллиарда рублей.

Стоимость пая на 30.09.25: 16,7 рубля.

Комиссия: до 0,76% в год.

Доходность за год: +24,1%.

«Открытие — Облигации РФ» (OPNB)

Стратегия фонда предполагает инвестирование в государственные облигации РФ, а также в корпоративные облигации надёжных эмитентов. Основной принцип фонда — максимальная ликвидность при минимальном риске.

Структура активов фонда: ОФЗ (97,7%), денежные средства (2,3%). Всего 14 разных выпусков ОФЗ.

Стоимость чистых активов: 40,6 миллиона рублей.

Стоимость пая на 30.09.25: 106,8 рубля.

Комиссия: до 0,57% в год.

Доходность за год: +24%.

Фонд инвестирует в государственные облигации с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН), которые дорожают вместе с уровнем инфляции. Номинал ОФЗ-ИН индексируется каждый месяц на величину роста цен товаров и услуг, по официальным данным Росстата. Отслеживаемый индекс — Ингосстрах Индекс Инфляционных ОФЗ.

Структура активов фонда: ОФЗ-ИН (100%). Всего 4 выпуска ОФЗ с индексируемым номиналом.

Стоимость чистых активов: 682 миллиона рублей.

Стоимость пая на 30.09.25: 125,29 рубля.

Комиссия: до 0,4% в год.

Доходность за год: +24%.

Главное

Наиболее доходными за последний год оказались фонды от УК «Первая», УК «Альфа Капитал» и УК «ДОХОДЪ». Наименьшую доходность из рассмотренных принесли фонды от «Открытия» и «Ингосстраха».

Самая высокая стоимость чистых активов у «Первая — Фонд Корпоративные облигации», самая низкая — у фонда «Открытие — Облигации РФ».

Самая низкая комиссия у фондов «ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ» и «Ингосстрах Инфляционный», самая высокая — у «Т-Капитал Облигации».

