Фонды облигаций: как получать доход выше вклада
Из-за снижения ключевой ставки российские облигации, как государственные, так и корпоративные, в этом году стали одним из наиболее доходных активов. По данным аналитиков «Эйлер», россияне с начала года вложили в фонды облигаций более 500 миллиардов рублей. Разбираемся, чем облигации так привлекательны и какие фонды принесли в этом году наибольшую доходность.
Почему облигации
С начала года Индекс корпоративных облигаций полной доходности (жёлтая линия) вырос на 19%. В то же время Индекс облигаций федерального займа (ОФЗ) полной доходности (зелёная линия) прибавил 17%. Для сравнения: российские акции (фиолетовая линия) с учётом дивидендов за тот же период выросли только на 2,5%.
Рост цен облигаций связан с тем, что Банк России начал снижать ключевую ставку. Инвесторы покупают облигации для того, чтобы зафиксировать высокие доходности на длительный срок. В результате повышенного спроса цены облигаций растут, а их доходности постепенно снижаются.
Например, если облигация стоит 1000 рублей, а купонами возвращается 100 рублей ежегодно, то доходность бумаги составляет 10%. Если цена вырастает до 1100 рублей, то те же купоны в виде 100 рублей ежегодно будут означать доходность в размере 9%.
Текущая доходность 10-летних государственных облигаций составляет около 14,8% годовых. Несмотря на рост цен облигаций, их доходность остаётся рекордной по историческим меркам: всего пять лет назад в 2020 году доходность тех же бумаг опускалась до 5,5% годовых.
Исходя из объяснений выше, мы можем предположить, что при дальнейшем снижении ключевой ставки цены на облигации будут расти, а их доходности снижаться. Согласно базовому прогнозу Банка России, ключевая ставка по итогам 2026 года будет снижена с 17 до 12–13%.
Как выбрать фонд на облигации
Для того чтобы собрать портфель из отдельных облигаций, нужно обладать серьёзным багажом знаний, так как у этих инструментов есть большое количество видов и параметров. Если у вас нет возможности разобраться во всех нюансах этих бумаг, можно рассмотреть биржевые фонды облигаций. Портфели таких фондов уже содержат в себе множество облигаций, отобранных по определённым критериям. Фонды бывают пассивные (повторяют какой-либо индекс) или активно-управляемые (состав формируют профессиональные управляющие).
При выборе фондов на облигации нужно обращать внимание на следующие детали:
- Комиссия за управление. Комиссия за управление в биржевых фондах вычитается ежедневно со стоимости пая. Чем ниже эта комиссия, тем лучше для инвестора.
- Размер стоимости чистых активов (СЧА). Чем выше СЧА, тем ниже риск того, что крупная покупка или продажа паёв фонда повлияет на их цену.
- Состав фонда. Фонды могут инвестировать как в государственные, так и в корпоративные облигации. Корпоративные облигации дают более высокую доходность, но в них более высокие риски. Государственные облигации, они же ОФЗ, считаются самым надёжным активом на финансовом рынке.
7 фондов на российские облигации
«Первая — Фонд Корпоративные облигации» (SBRB)
Фонд отслеживает Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBITR), в который входят государственные облигации со сроком погашения более одного года.
Структура активов фонда: ОФЗ (100%). Всего 29 разных выпусков ОФЗ.
Стоимость чистых активов: 2,9 миллиарда рублей.
Стоимость пая на 30.09.25: 14,14 рубля.
Комиссия: до 0,8% в год.
Доходность за год: +26,9%.
«Альфа-Капитал Управляемые облигации» (AKMB)
«Альфа-Капитал Управляемые облигации» — это активно управляемый облигационный биржевой фонд. Основу портфеля фонда составляют государственные облигации, а также корпоративные рублёвые облигации первого и второго эшелонов.
Структура активов фонда: ОФЗ (26,8%), облигации ГТЛК (9,8%), облигации РЖД (9%), облигации «РусГидро» (8,4%), облигации «Балтийский лизинг» (6,3%) и ещё 39 активов с меньшими долями.
Стоимость чистых активов: 36,6 миллиарда рублей.
Стоимость пая на 30.09.25: 1,77 рубля.
Комиссия: до 1,83% в год.
Доходность за год: +29,8%.
«ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ» (BOND)
Фонд следует за индексом Cbonds CBI RU Middle Market Investable, куда входят облигации российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надёжным и «мусорным»: от A+ до BB+.
Структура активов фонда: облигации «Мэйл.ру» (3,74%), облигации «Уральская сталь» (3,49%), облигации «Селигдар» (3,19%), облигации «ПР-Лизинг» (2,76%), облигации «МВ Финанс» (2,62%) и ещё 89 активов с меньшими долями.
Стоимость чистых активов: 676,2 миллиона рублей.
Стоимость пая на 30.09.25: 1471,8 рубля.
Комиссия: до 0,4% в год.
Доходность за год: +27%.
«Т-Капитал Облигации» (TBRU)
Фонд отслеживает индекс Tinkoff Aggregate Bond Index, в который входят среднесрочные облигации российских компаний с кредитным рейтингом BBB и выше.
Структура активов фонда: облигации «Газпром нефть» (7,83%), облигации «Европлан» (5,48%), облигации ГТЛК (5,11%), облигации «Селигдар» (4,76%), облигации ЛСР (4,46%) и ещё 57 активов с меньшими долями.
Стоимость чистых активов: 5,2 миллиарда рублей.
Стоимость пая на 30.09.25: 7,36 рубля.
Комиссия: до 1,59% в год.
Доходность за год: +25,77%.
«ВИМ Инвестиции — Российские облигации» (OBLG)
Фонд следует за Индексом корпоративных облигаций Московской биржи, в который входят облигации крупнейших российских компаний.
Структура активов фонда: облигации «ЕвразХолдинг Финанс» (6,95%), облигации ВТБ (6,81%), облигации «СлавНефть» (5,75%), облигации «Русгидро» (5,44%), облигации «Атомэнергопром» (5,3%) и ещё 62 актива с меньшими долями.
Стоимость чистых активов: 4,8 миллиарда рублей.
Стоимость пая на 30.09.25: 181,6 рубля.
Комиссия: до 0,71% в год.
Доходность за год: +25,5%.
«Первая — Фонд Корпоративные облигации» (SBRB)
Фонд следует за Индексом корпоративных облигаций Московской Биржи, в который входят облигации крупнейших российских компаний.
Структура активов фонда: облигации «Русгидро» (6,95%), облигации «ЕвразХолдинг Финанс» (7,7%), облигации «Селигдар» (6,7%), облигации «Сибур» (6,6%), облигации «Атомэнергопром» (6,6%) и ещё 25 активов с меньшими долями.
Стоимость чистых активов: 8,3 миллиарда рублей.
Стоимость пая на 30.09.25: 16,7 рубля.
Комиссия: до 0,76% в год.
Доходность за год: +24,1%.
«Открытие — Облигации РФ» (OPNB)
Стратегия фонда предполагает инвестирование в государственные облигации РФ, а также в корпоративные облигации надёжных эмитентов. Основной принцип фонда — максимальная ликвидность при минимальном риске.
Структура активов фонда: ОФЗ (97,7%), денежные средства (2,3%). Всего 14 разных выпусков ОФЗ.
Стоимость чистых активов: 40,6 миллиона рублей.
Стоимость пая на 30.09.25: 106,8 рубля.
Комиссия: до 0,57% в год.
Доходность за год: +24%.
«Ингосстрах Инфляционный» (INFL)
Фонд инвестирует в государственные облигации с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН), которые дорожают вместе с уровнем инфляции. Номинал ОФЗ-ИН индексируется каждый месяц на величину роста цен товаров и услуг, по официальным данным Росстата. Отслеживаемый индекс — Ингосстрах Индекс Инфляционных ОФЗ.
Структура активов фонда: ОФЗ-ИН (100%). Всего 4 выпуска ОФЗ с индексируемым номиналом.
Стоимость чистых активов: 682 миллиона рублей.
Стоимость пая на 30.09.25: 125,29 рубля.
Комиссия: до 0,4% в год.
Доходность за год: +24%.
Главное
Наиболее доходными за последний год оказались фонды от УК «Первая», УК «Альфа Капитал» и УК «ДОХОДЪ». Наименьшую доходность из рассмотренных принесли фонды от «Открытия» и «Ингосстраха».
Самая высокая стоимость чистых активов у «Первая — Фонд Корпоративные облигации», самая низкая — у фонда «Открытие — Облигации РФ».
Самая низкая комиссия у фондов «ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ» и «Ингосстрах Инфляционный», самая высокая — у «Т-Капитал Облигации».