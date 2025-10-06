Аналитики объяснили укрепление рубля вопреки прогнозам

В конце прошлой недели рубль укреплялся к доллару, евро и юаню, хотя аналитики прогнозировали его ослабление. Однако позитивная динамика продлилась недолго. В понедельник рубль снова перешёл к торговле в красной зоне. Мы спросили у аналитиков, какие факторы определяют тренды на валютном рынке в начале октября и что будет с курсом рубля на текущей неделе.

© matejmo/iStock.com

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

В конце прошлой недели рубль в моменте укреплялся к основным валютам на 1–1,5%. Утром в пятницу курс доллара на рынке «Форекс» находился около 81,8 рубля, евро — в области 96 рублей, курс юаня — около 11,4 рубля. Однако к закрытию основной сессии иностранные валюты отыграли позиции к рублю. Доллар завершил торги на отметке 82,1 рубля. Курс евро на закрытии составил 96,5 рубля. Юань закончил неделю на уровне 11,5 рубля.

Понедельник начался с дальнейшего укрепления валют к рублю. Курс доллара на открытии торгов составил 82,3 рубля. Евро открылся с 96,5 рубля, юань начал неделю с 11,6 рубля.

К 13:40 мск доллар стоил 83 рубля (+1,18%), евро — 96,92 рубля (+0,37%). Юань торговался по 11,66 рубля (+1%).

Официальные курсы Банка России на 29 сентября:

Доллар — 81,89 рубля.

Евро — 96,05 рубля.

Юань — 11,42 рубля.

Что происходит с рублём

Временное укрепление курса рубля в конце сентября и начале октября произошло потому, что участники рынка переоценили ожидания по денежно-кредитной политике Банка России, считает аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова.

В преддверии сентябрьского заседания Банка России по ключевой ставке в цены закладывалось более смелое снижение «ключа» — на 2 процентных пункта, до 16%. Консервативное понижение на 1 процентный пункт, до 17%, и сохранение нейтральной риторики ЦБ охладило настроения на рынке. Алина Попцова Аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал»

Очевидных причин укрепления рубля на прошлой неделе не было, сказал «Рамблеру» эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Дмитрий Бабин. По его мнению, локальный рост рубля могли вызвать агрессивные продажи иностранной валюты в рамках крупной операции, связанной с экспортом.

После приостановки биржевых торгов евро и долларом российский валютный рынок стал фрагментированным и недостаточно ликвидным, особенно для концентрированного предложения валюты или спроса на неё, отметил Бабин.

Когда одному или нескольким участникам нужно быстро реализовать большой объём валюты, это способно вызвать достаточно сильное движение котировок, а также дисбаланс между стоимостью отдельных валют в России и на мировом рынке. Дмитрий Бабин Эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций

Геополитическая обстановка продолжает оказывать давление на рубль, отметил аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. Конфликт между Россией и Украиной далёк от урегулирования, в этих условиях ситуация с сальдо российского бюджета будет продолжать оставаться напряжённой, сказал эксперт.

Каким будет рубль на неделе с 6 по 10 октября

Рубль продолжит постепенно дешеветь, уверены опрошенные «Рамблером» аналитики. Сейчас национальная валюта находится на необоснованно высоких уровнях, считают они. Доллар, евро и юань на начало октября по-прежнему торгуются вблизи годовых минимумов. С начала года рубль укрепился к доллару примерно на 27%, к евро — на 18%, к юаню — на 25,5%.

По среднему прогнозу экспертов, доллар на текущей неделе будет торговаться в области 83 рублей. Евро составит около 97 рублей. Курс юаня способен подняться в область 11,7–11,9 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Дмитрия Бабина:

Доллар вернётся к 83,5 рубля.

Евро может вырасти до 98 рублей.

Юань может подняться в район 11,7 рубля.

Прогноз ведущего аналитика «Цифра брокер» Наталии Пырьевой:

Доллар в диапазоне 81–84 рублей.

Евро составит 94–97 рублей.

Юань будет в области 11,3–11,6 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Николая Дудченко:

Доллар будет в коридоре 81–85 рублей.

Евро может остаться в диапазоне 95,5–99 рублей.

Юань будет стоить 11,5–12 рублей.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар может находиться в интервале 81–85 рублей.

Юань составит 11,3–11,9 рубля.

