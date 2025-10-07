Как определить курс доллара, когда нет биржевых торгов

В прошлом году США ввели санкции в отношении Московской биржи и входящего в её группу Национального клирингового центра (НКЦ). В результате биржевые торги долларом и другими валютами западных стран в России остановились. Поэтому определить реальный курс иностранной валюты, в частности доллара, представляется не самой простой задачей. Разбираемся, какие есть способы определить курс рубля по отношению к доллару и какой из них наиболее точный.

© da-kuk/iStock.com

Официальный курс Банка России

Банк России каждый день устанавливает официальные курсы иностранных валют и публикует эти данные на официальном сайте. Среди них есть и доллар США.

© cbr.ru

Все официальные курсы рассчитываются на основе методологии. Вот её основные принципы:

Главным источником для определения официального курса иностранной валюты являются данные по сделкам с этой валютой на Московской бирже с 10:00 до 15:30 часов каждого дня. На основе этих данных рассчитывается средневзвешенный курс, который и становится официальным на выбранную дату.

каждого дня. На основе этих данных рассчитывается средневзвешенный курс, который и становится официальным на выбранную дату. Если торги на Мосбирже с этой валютой не проводятся, то за основу определения курса берутся межбанковские сделки за тот же промежуток времени на выбранную дату. На основе этих сделок рассчитывается средний курс. При этом ЦБ не учитывает сделки со слишком высоким или слишком низким курсом.

Если на выбранную дату есть данные менее чем от трёх банков, то ЦБ учитывает сделки ещё и прошлого дня.

Официальный курс доллара сейчас рассчитывается на основе межбанковских сделок на выбранную дату. Этот курс используется компаниями для подачи отчётности, выплаты налогов, таможенных пошлин или для расчётов по финансовым инструментам, привязанным к доллару, например по замещающим облигациям.

Внебиржевой курс

У официального курса ЦБ только один минус: его публикуют в конце дня, следовательно, он не отражает рыночных колебаний в течение этого дня. В этом случае альтернативой может стать внебиржевой курс, который отражает Межконтинентальная товарная биржа (International Commodity Exchange, ICE).

ICE — американская компания, управляющая сетью бирж и клиринговых палат для финансовых и товарных рынков в США, Канаде и Европе. У ICE есть договоры ‎с‏ ‎несколькими ‎тысячами ‎банков‏, бирж, брокеров и маркет-мейкеров по всему миру, ‎включая‏ страны ‎Азии,‏ ‎Африки, ‎Ближнего‏ ‎Востока и СНГ. То есть ICE ‎«видит» ‎ценники‏ ‎по‏ ‎едва ‎ли‏ ‎не ‎всем ‎активам‏ ‎планеты ‎часто‏ ‎напрямую ‎из‏ ‎систем ‎банков‏ ‎в ‎автоматическом‏ ‎режиме.‏

Курс доллара к рублю с биржи ICE рассчитывается на основе сделок тысяч организаций по всему миру ежедневно. В отличие от курса ЦБ внебиржевая цена учитывает сделки преимущественно за рубежом, так как из-за санкций американская компания не может сотрудничать с российскими источниками информации. Тем не менее эти курсы отличаются незначительно: в пределах одного-двух рублей. Данные по внебиржевому курсу рубля к доллару публикуются на сайте Tradingview в режиме реального времени.

© tradingview.com

Вечные фьючерсы

Ещё один способ определить курс доллара — посмотреть на котировки расчётных фьючерсов на Московской бирже.

Расчётный фьючерс — это контракт, согласно которому стороны в конкретную дату обязуются рассчитаться деньгами, исходя из разницы между ценой покупки фьючерса и фактической стоимостью актива в момент закрытия.

Что такое фьючерсы

На Московской бирже торгуются однодневные фьючерсы на пару «доллар — рубль» с автоматической пролонгацией. Их тикер — USDRUBF. Эти фьючерсы называются вечными и наиболее близко отражают текущий курс рубля к доллару.

Если сравнить графики вечного фьючерса на «рубль — доллар» (красная линия) и внебиржевого курса с биржи ICE (синяя линия), то можно заметить, что они практически идентичны. Единственная разница заключается в том, что внебиржевой курс более волатильный, то есть изменяется более резко из-за разового влияния отдельных сделок.

Какие ещё есть варианты

Перечисленные выше способы помогут определить реальный курс доллара, но вы, скорее всего, не сможете купить или продать валюту по такой цене. Чтобы понять, по какому курсу это можно сделать, нужно посмотреть на информацию в банках, обменниках или на P2P-площадках.

Курс в обменнике и на сайте банка может отличаться. Например, в СберБанке курс на покупку безналичного доллара по состоянию на 2 октября 2025 года составлял 82,5 рубля, а на продажу — 76,9 рубля. А для наличной валюты — 82,8–84,8 рубля на покупку и 76,1–78,5 рубля на продажу, следует из данных на официальном сайте банка.

© https://www.sberbank.ru/

P2P-площадки (от англ. peer-to-peer — «равный к равному») — это площадки, где участники могут напрямую покупать или продавать валюту или другие активы без посредников. Такие площадки преимущественно актуальны для рынка криптовалют и чаще всего существуют на базе криптобирж.

Они работают следующим образом: один участник устанавливает свой курс криптовалюты на продажу или покупку, а другой, если его устраивает этот курс, заключает с ним сделку. Курс доллара к рублю на таких площадках можно определять исходя из курсов обмена стейблкоина USDT, который привязан к доллару в пропорции 1 к 1.

Что такое криптовалюта и криптобиржи

Важно: P2P-сделки официально не запрещены на территории России, но они могут быть опасны, так как вы получаете или переводите деньги незнакомым людям, которые могут оказаться преступниками. Совершать такие сделки крайне не рекомендуется, но использовать информацию с P2P-площадок для определения курса доллара можно.

Например, по данным на 2 октября, курс на покупку USDT на площадке Bybit у крупных покупателей начинался от 82,45 рубля за стейблкоин. Цена продажи начинается от 82,1 рубля.

© www.bybit.com

Насколько курсы различаются между собой

Теперь сравним все способы и рассмотрим, насколько различаются полученные результаты. Сравним данные по курсу в разных источниках на 2 октября 2025 года.

© «Рамблер»

Как мы видим, официальный и внебиржевые курсы практически одинаковы и различаются лишь на несколько копеек. Курс, по которому граждане могут реально обменять доллары, отличается в зависимости от обменника или человека, с которым вы будете заключать сделку.

Цены доллара в реальных сделках могут сильно отличаться от официальных котировок. Например, в марте 2022 года из-за повышенного спроса внебиржевой курс доллара составлял 140 рублей, а в обменниках он достигал 200 рублей.

Главное

Существует три основных способа определить курс доллара на выбранную дату: официальный от ЦБ, внебиржевой и курс, основанный на вечном фьючерсе.

Все три способа определяют курс достаточно точно, поэтому различий между ними практически нет.

Курсы валюты в обменниках могут серьёзно отличаться от официальных. Обменники и участники P2P-сделок устанавливают курсы валют самостоятельно, основываясь на спросе и предложении.

Аналитики объяснили укрепление рубля вопреки прогнозам