Когда приставы могут арестовать брокерский счёт и что с этим делать

Арест акций и других ценных бумаг — это одна из мер, которую судебные приставы применяют к должникам. Основанием является наличие у инвестора подтверждённой исполнительным листом задолженности по кредитам, налогам, алиментам, штрафам и прочим обязательствам. Рассказываем, как устроена процедура ареста и можно ли избежать принудительной продажи активов.

© Рамблер

В каких случаях приставы могут арестовать акции

По закону ценные бумаги на брокерском счёте являются объектом гражданских прав, то есть имуществом. Они не входят в перечень собственности, на которую нельзя обращать взыскание. Поэтому акции, облигации и иные биржевые активы, принадлежащие должнику, могут быть арестованы и реализованы для погашения его долгов по кредитам, налогам, алиментам и иным обязательствам.

Основанием для ареста является исполнительное производство. Его открывают после того, как Федеральная служба судебных приставов (ФССП) получает из суда исполнительный лист или судебный приказ.

Однако приставы сначала проверяют, есть ли у должника деньги на банковских счетах. Их пытаются взыскать с должника в первую очередь в соответствии со ст. 69 закона «Об исполнительном производстве», рассказала руководитель практики финансового права и рынка ценных бумаг адвокатского бюро «А-ПРО» Мария Карпачева.

Приставы вправе арестовать акции и облигации на брокерских и индивидуальных инвестиционных счетах должника. Однако происходит это достаточно редко, так как гораздо проще арестовать банковский счёт. Деньги, в отличие от имущества, не нужно реализовывать, их можно просто перевести взыскателю. Если денег на счетах недостаточно, пристав начинает разыскивать и арестовывать другое имущество, — отметила Мария Карпачева.

Как приставы узнают, что у должника есть акции

Приставы имеют широкий доступ к финансовым реестрам и базам данных. Найти ценные бумаги должников они могут, направив запросы:

В депозитарии — прежде всего в Национальный расчётный депозитарий (НРД), где хранятся и учитываются бездокументарные ценные бумаги.

Организаторам торгов, например в адрес Московской биржи.

Брокерам, у которых открыты счета должника.

В клиринговые центры, проводящие расчёты по биржевым сделкам.

В налоговую службу.

В банки с брокерскими лицензиями, которые развивают свои инвестиционные продукты.

Эти организации не могут проигнорировать запрос сотрудника ФССП. Поэтому скрыть наличие даже небольшого пакета акций практически невозможно. Но при этом работающие на инвестиционном рынке организации не входят в привычный для судебного пристава-исполнителя перечень адресатов, отметил управляющий партнёр юридической фирмы «Башилов, Носков и партнёры» Игорь Носков.

Большая часть должников, с которыми работает ФССП, не имеет ценных бумаг. Соответственно, приставы зачастую не направляют такие запросы. С учётом этого нельзя говорить, что брокерский счёт будет сразу же арестован. Исключение составляют только случаи, когда взыскатель знает о наличии таких активов у должника и сообщает об этом приставу-исполнителю. Игорь Носков управляющий партнёр юридической фирмы «Башилов, Носков и партнёры»

Как происходит арест ценных бумаг

Процедура детально регламентирована ст. 82 ФЗ «Об исполнительном производстве» и в целом схожа с арестом любого другого имущества:

1. Выявление и оценка. Пристав устанавливает, какие активы принадлежат должнику и сколько они стоят. Оценка проводится либо специалистом ФССП, либо привлечённым оценщиком.

2. Арест активов. Он производится через соответствующее постановление пристава. После этого должник не сможет свободно распоряжаться акциями: продавать их, дарить, переводить в другой депозитарий. Если на активы накладываются иные ограничения, пристав обязан отдельно указать их в постановлении.

Это могут быть, например:

Запрет на получение дивидендов, купонов. В таком случае все дивиденды и купоны будут поступать на счета ФССП.

Запрет участие в управлении компанией (нельзя голосовать на собраниях акционеров).

Когда такие ограничения прямо не указаны, должник сохраняет соответствующие права. Если пристав выходит за рамки обозначенных в постановлении обеспечительных мер, суды чаще всего встают на сторону должника.

3. Извещение сторон. Копии постановления высылаются должнику, а также в депозитарий или регистратору. Приставы арестовывают не сам счёт, а его содержимое. Если у должника открыто несколько брокерских счетов, включая индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), арест может быть наложен на активы на любом из них или на всех сразу, в пределах суммы долга.

Бездокументарные (электронные) акции арестовывают непосредственно на том счёте, где они числятся. Это подразумевает прямой запрет для должника передавать их для учёта другому депозитарию или регистратору, то есть лишает его возможности скрыть активы путём простой смены брокера. Документарные (бумажные) акции арестовываются по месту их хранения — в сейфе или банковской ячейке — с последующим изъятием.

Что происходит с арестованными бумагами дальше

После ареста акции могут быть проданы для погашения долга. Порядок взыскания установлен ст. 73.1 закона «Об исполнительном производстве»:

Списание и перевод. По требованию пристава депозитарий или регистратор в трёхдневный срок обязан списать арестованные ценные бумаги со счёта должника и перевести их на счёт ФССП. Реализация. Далее ценные бумаги продаются через специализированные организации — как правило, через брокера на биржевых торгах. Вырученные средства направляются на погашение задолженности.

Что делать, если приставы арестовали акции

У должника есть несколько возможных путей защиты:

Погасить задолженность. Это самый простой и эффективный способ. После уплаты долга исполнительное производство прекращается и все аресты снимаются.

Пойти на мировую с кредитором. Если вам удастся договориться с человеком, которому вы задолжали, и выработать конкретный план возврата денег, арест с акций могут снять.

Подать ходатайство об отсрочке или рассрочке. Если нет возможности единовременно погасить долг, можно попросить суд или пристава предоставить время на поиск денег или разделить выплату долга на несколько частей.

Попытаться заменить бумаги другим имуществом. Можно попробовать обратиться к приставу с просьбой снять блокировку с ценных бумаг, предложив взамен изъять другую эквивалентную по цене собственность.

Если пристав пропустил очерёдность обращения взыскания и арестовал ценные бумаги при наличии у должника денег, ему можно указать на это и погасить долг без реализации этих бумаг. Игорь Носков управляющий партнёр юридической фирмы «Башилов, Носков и партнёры»

Проверить легитимность ареста и обжаловать действия пристава. Если пристав нарушил процедуру, можно подать жалобу его руководству или в суд.

Вот некоторые возможные нарушения:

не составлен акт ареста ценных бумаг;

не указаны реквизиты конкретных бумаг;

арестовано больше бумаг, чем необходимо;

пристав вышел за рамки ограничений, прописанных в постановлении;

должника не уведомили об аресте или это было сделано несвоевременно.

Должник вправе оспорить арест ценных бумаг, если они стоят значительно дороже суммы долга или если арест затронул не только его активы, но и имущество других людей. Например, на совместном брокерском счёте, — отмечает Мария Карпачева.

Как избежать ареста акций в будущем

Чтобы минимизировать риски ареста инвестиционных активов, стоит следовать нескольким принципам:

Оперативно погашайте долги. Не доводите дело до суда и исполнительного производства. Ведите учёт своих обязательств. Регулярно проверяйте наличие неуплаченных штрафов, налогов или платежей по кредитам. Не пытайтесь скрыть активы. Перевод бумаг со счёта на счёт или в другой депозитарий после возбуждения исполнительного производства могут расценить как противодействие приставу и оспорить.

Главное

Если у вас есть долги, судебные приставы могут арестовать ваши акции и другие ценные бумаги. По закону они считаются таким же имуществом, как автомобиль или квартира. Однако подлежат аресту не в первую очередь. Сначала приставы ищут и арестовывают деньги на банковских счетах — это проще и быстрее. К акциям переходят, если денег для погашения долга не хватило.

Скрыть акции от приставов почти невозможно. Они могут найти их через запросы брокеру, в депозитарий или на биржу. Но на практике такие запросы часто не направляются, если пристав не знает о наличии ценных бумаг наверняка.

Арест акций — это в первую очередь запрет ими распоряжаться: вы не сможете их продать или подарить. А вот права на дивиденды и голосование могут у вас сохраниться, если в постановлении пристава не прописано обратное.

Что могут и что не могут забрать у должника судебные приставы