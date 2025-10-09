Аналитики предупредили о риске обвала российского рынка

Российские фондовые индексы демонстрируют рост на 0,5% в начале торгов 9 октября, частично отыгрывая резкое падение предыдущего дня, когда индекс Мосбиржи обвалился на 4,5% и обновил минимум начала апреля. Расспросили экспертов о причинах столь резкого падения и сценариях дальнейшего развития событий.

© MF3d/iStock.com

Вчерашняя сессия стала худшей за последние полгода для российского рынка акций. Индекс Мосбиржи (IMOEX) опускался до отметки 2548,37 пункта, впервые за долгое время пробив психологически важный уровень 2600 пунктов. Объём торгов превысил 101 миллиард рублей — это значение выше среднего, свидетельствующее о массовых распродажах активов.

На открытии основной торговой сессии 9 октября рынок продемонстрировал небольшой рост. К 11:12 МСК индекс Московской биржи вырос до 2 560,08 пункта. При этом эксперты отмечают сохранение всех негативных тенденций вчерашнего дня.

Главной причиной обвала аналитики единогласно называют рост геополитической напряжённости. Надежды на диалог, возникшие после встречи лидеров России и США на Аляске, сменились жёсткой риторикой и обсуждением новых поставок вооружения Украине.

Падение рынка связано с геополитикой, с новостями о потенциальной поставке дальнобойных вооружений Украине и с заявлениями, в частности, от МИД России о том, что «здание» отношений России и США планомерно рушится, — констатировал аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов.

Дополнительное давление на рынок оказали опасения относительно монетарной политики Банка России. Данные об ускорении годовой инфляции с 8,01% до 8,11% заставили инвесторов пересмотреть ожидания по темпам снижения ключевой ставки. Сложная геополитическая ситуация и охлаждение экономики образуют комплексный риск, считает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

Расширение конфликта будет означать снижение аппетита к рискованным активам, в том числе акциям, и оттягивание ресурсов из экономики. Сценарий рецессии еще мало заложен в цены, и рынок будет уязвим к слабой статистике. Скоро индекс Мосбиржи может протестировать уровни в диапазоне 2400–2470 пунктов, — считает эксперт.

Ситуацию также усугубили корпоративные новости. Решение девелопера «ПИК» об отмене дивидендной политики и обратном сплите акций обрушило котировки компании почти на 10% и оказало давление на весь сектор. Впрочем, в красной зоне вчера оказались практически все участники рынка.

Массированные распродажи большинства наших акций вызваны ухудшением почти всех ключевых факторов: геополитического, валютного, внешнеторговой ситуации, денежно-кредитной политики. Весь этот негатив усиливается наметившейся тенденцией по увеличению налоговой нагрузки на потребителей и бизнес. Многие опасаются её продолжения, — считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

В прогнозах на будущее аналитики отмечают, что рынок находится в зоне перепроданности, и в ближайшее время возможен технический отскок. Иван Ефанов ожидает, что к концу года индекс может находиться в диапазоне 2800–3000 пунктов. Чуть более скромный прогноз даёт Наталья Малых: при позитивном развитии событий рынок, по её мнению, восстановится до уровня 2800–2850 пунктов.

Мнение о возможном росте высказал и Дмитрий Бабин, отметив, что это случится только при возобновлении переговорного процесса. Сохранение текущей динамики увеличивает вероятность дальнейшего падения и тестирования отметки 2500 пунктов.

