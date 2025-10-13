Мои ошибки в инвестировании: проверьте, не допускаете ли их вы

Я открыла индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) в 2023 году. Ставки по депозитам в то время были небольшими, а интерес к фондовому рынку активно подогревали истории «успешных инвесторов». Поэтому я решила поближе познакомиться с торговлей ценными бумагами и проверить, действительно ли это так просто. Делюсь своими выводами и ошибками, которые я совершила. А также привожу примеры из опыта профессионального инвестора.

Ошибка 1. Инвестирование по личным симпатиям

Инвестирование должно основываться на трезвой оценке и продуманном подходе. Теперь я понимаю, что покупка бумаг, «потому что они мне нравятся», — неудачная идея. Сегодня акции любимой компании могут расти, а завтра — обрушиться. Мои личные симпатии никак не влияют на результативность работы той или иной компании.

Эту ошибку я допустила, вложившись в акции «ВКонтакте». Популярная социальная сеть, которой я часто пользуюсь, принесла мне убыток 58%: я купила бумаги по 627 рублей, а спустя полтора года продала по 260 рублей.

Аналогичный пример приводит инвестиционный советник Игорь Файнман. Его клиентка покупала акции Tesla, потому что «Маск прикольный».

Tesla торговалась на пике, все мультипликаторы и технический анализ показывали, что впереди серьёзное снижение и длительная коррекция. Но моя состоятельная клиентка купила акции Tesla на внушительную сумму. Игорь Файнман инвестиционный советник, квалифицированный инвестор и управляющий активами

Оказалось, девушка приобрела акции компании после очередного яркого высказывания главного акционера в публичном пространстве, отметил Файнман. Свой поступок женщина объяснила так: «Маск прикольный, и я хочу быть его акционером». Но после высказывания бумага подешевела более чем на 15% — что ж, бывает.

Ошибка 2. Следование советам «экспертов»

Сегодня в интернете много блогеров, которые дают советы начинающим инвесторам. Их доводы кажутся новичкам очень убедительными и чёткими. И я в начале своего пути к инвестициям им тоже доверяла. Однако позднее поняла, что никто не может гарантировать получение того или иного дохода. Окончательное решение принимаю только я, и это нелегко осознать, когда на кону собственные деньги.

Например, весной 2025 года многие эксперты настоятельно рекомендовали покупать акции компании Whoosh. Они убеждали пользователей, что кикшеринг активно растёт и расширяет географию. Идея показалась мне интересной, и 30 мая я купила бумаги по 161 рублю. Но после того, как в некоторых городах ввели запрет на аренду самокатов, акции компании начали падать. На 9 октября их стоимость составила 86,36 рубля — минус 46% от цены, по которой я их приобрела.

Ошибка 3. Покупка бумаг «на хайпе»

Стоимость акций некоторых компаний определяется не рыночными условиями, а искусственно созданным ажиотажем. Инвестируя в такие «быстрорастущие и перспективные» акции, важно ясно представлять высокий уровень риска, однако я этого не понимала.

В качестве примера приведу акции компании ИВА, разрабатывающей экосистему корпоративных коммуникаций. В июле 2025 года они начали резко расти. Поддавшись общему ажиотажу, я купила бумаги по 182 рубля. На хайпе курс акций достиг 227 рублей. И я уже потирала руки в предчувствии большого куша. Но затем цена пошла вниз. Сейчас бумаги торгуются в районе 158 рублей.

Ошибка 4. Покупка просевших акций

Ещё одна ошибка, с которой мне пришлось столкнуться, — покупка акций, упавших в цене. Я следовала простой логике: если бумаги стоили дорого, значит, нужно ждать возвращения в старую ценовую категорию. Но, как оказалось, это срабатывает далеко не всегда.

Так я ошиблась, купив акции крупнейшего холдинга «Сегежа Групп», который включает предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности. Его акции сильно подешевели в 2024 году. В ноябре того года многие эксперты называли историческим дном бумаги по 4 рубля. Никто, в том числе и я, не верил, что падение одного из лидеров важнейшей для страны отрасли продолжится. Однако сегодня бумаги холдинга торгуются на уровне 1,2 рубля.

Ошибку, допущенную мной, допускают и другие. Игорь Файнман приводит пример из собственной практики.

Я ошибся, купив акции «Русагро» после ареста основателя группы Вадима Мошковича. Когда произошёл арест и акция сильно просела, я был уверен, что всё быстро разрешится, и «усреднил» свою позицию. В итоге стоимость акций продолжила снижаться, а проблемы с мажоритарным акционером не закончились. Из стратегического инвестора я превратился в долгосрочного, оставшись без дивидендов и роста стоимости бумаг. Игорь Файнман инвестиционный советник, квалифицированный инвестор и управляющий активами

Ошибка 5. Вложение в один тип активов

Использовать один рыночный инструмент — рисковая затея. Особенно в современных нестабильных условиях. На рынок влияет множество событий, включая внешнеполитические. Поэтому просесть может даже самый надёжный актив.

В моём портфеле в минус уходили акции даже самых известных компаний, с отличными финансовыми показателями. И в то же время облигации приносили неплохой доход. Я сделала вывод, что для минимизации рисков стоит распределять свои средства между разными активами.

Например, в настоящий момент в моем портфеле акции Новолипецкого металлургического комбината торгуются в минусе (-14% от цены покупки). А облигации РЖД 001Р в плюсе (+2,7% к цене покупки). И они приносят купонный доход: дважды в год на одну облигацию компания выплачивает 39,39 рубля.

Главное

По прошествии двух лет инвестирования я пришла к выводу, что подход к инвестициям должен основываться не на личных симпатиях или антипатиях, а на трезвом и практичном расчёте.

Сейчас я прислушиваюсь к мнению экспертов, но воспринимаю его критично и самостоятельно проверяю все рекомендации.

Сделав свои первые ошибки в инвестировании, я не спешу покупать бумаги, вокруг которых происходит ажиотаж.

Я стараюсь распределять свои инвестиции между разными активами. И помню, что сильно подешевевшие акции могут не отыграть свою стоимость назад.

