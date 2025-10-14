Самые доходные корпоративные облигации в 2025 году

Банк России опубликовал «Обзор рисков финансовых рынков», где назвал самые доходные активы с начала года. Из доклада следует, что наибольшую полную доходность с начала 2025 года продемонстрировали корпоративные облигации с рейтингом от А до ААА. Так, облигации с рейтингом А принесли с начала года 29,7% доходности, с рейтингом АА — 25,4%, а с рейтингом ААА — 18,7%. Мы собрали подборку таких бумаг с высокими рейтингом и доходностью*.

Что говорится в докладе ЦБ

По данным Банка России, средние доходности корпоративных облигаций в сентябре выросли до 16,9% годовых — максимум за последние два месяца. Объём рынка корпоративных облигаций в сентябре вырос на 474 миллиарда рублей, до 32,4 триллиона рублей. Больше всего облигаций в прошлом месяце разместили нефтегазовые компании и институты развития: на 176 миллиардов и 71 миллиард рублей соответственно.

Среди эмитентов и инвесторов в последние два месяца широкую популярность имеют квазивалютные облигации, которые торгуются в рублях с привязкой к иностранной валюте. В сентябре их разместили на рекордную сумму — 352 миллиарда в рублёвом эквиваленте. С начала года объём размещений таких бумаг составил 1,6 триллиона рублей.

Какие облигации вошли в подборку

Мы отобрали рублёвые облигации российских компаний с фиксированным купоном, кредитным рейтингом не ниже АА-, наиболее высокой доходностью к погашению и без амортизации. Дата погашения или оферты у этих облигаций наступит не ранее чем через полгода. Цена облигаций указана без учёта накопленного купонного дохода. Данные о цене и доходности актуальны на 13 октября 2025 года.

Что такое облигации и как их выбирать

8 корпоративных облигаций с высоким рейтингом

1. РЖД — выпуск БО 001P-28R

ISIN: RU000A106ZL5.

Дата погашения: 20.09.2030.

Номинал: 1000 рублей.

Доходность к погашению: 20,71%.

Размер купона: 16,05 рубля.

Периодичность выплат купона: 12 раз в год.

Цена облигации (на 13.10.25): 99,77%, или 997 рублей.

Кредитный рейтинг компании: АКРА — ААА.

2. ВЭБ.РФ — выпуск ПБО-002Р-48

ISIN: RU000A10ACF3.

Дата погашения: 08.12.2026.

Номинал: 1000 рублей.

Доходность к погашению: 19,98%.

Размер купона: 15,6 рубля.

Периодичность выплат купона: 12 раз в год.

Цена облигации (на 13.10.25): 100,65%, или 1006 рублей.

Кредитный рейтинг компании: АКРА — ААА.

3. Группа Позитив — выпуск 001Р-03

ISIN: RU000A10BWC6.

Дата погашения: 12.04.2028.

Номинал: 1000 рублей.

Доходность к погашению: 17,5%.

Размер купона: 14,79 рубля.

Периодичность выплат купона: 12 раз в год.

Цена облигации (на 13.10.25): 103,59%, или 1035 рублей.

Кредитный рейтинг компании: АКРА — АА-.

4. Авто Финанс Банк — выпуск БО-001Р-15

ISIN: RU000A10C6P6.

Дата погашения: 09.07.2028.

Номинал: 1000 рублей.

Доходность к погашению: 17,57%.

Размер купона: 13,77 рубля.

Периодичность выплат купона: 12 раз в год.

Цена облигации (на 13.10.25): 101%, или 1010 рублей.

Кредитный рейтинг компании: АКРА — АА.

5. ПГК — выпуск 003Р-01

ISIN: RU000A10CWF7.

Дата погашения: 14.09.2028.

Номинал: 1000 рублей.

Доходность к погашению: 17,28%.

Размер купона: 12,95 рубля.

Периодичность выплат купона: 12 раз в год.

Цена облигации (на 13.10.25): 99,33%, или 993 рубля.

Кредитный рейтинг компании: «Эксперт РА» — ruААА.

6. АФК «Система» — выпуск 001P-20

ISIN: RU000A103372.

Дата оферты: 11.05.2026.

Дата погашения: 30.04.2031

Номинал: 1000 рублей.

Доходность к погашению: 22,14%.

Размер купона: 40,89 рубля.

Периодичность выплат купона: 2 раза в год.

Цена облигации (на 13.10.25): 93,31%, или 933 рубля.

Кредитный рейтинг компании: АКРА — АА-.

7. ГТЛК — выпуск БО 002P-04

ISIN: RU000A10A3Z4.

Дата оферты: 10.11.2027.

Дата погашения: 25.10.2029.

Номинал: 1000 рублей.

Доходность к погашению: 17,36%.

Размер купона: 20,55 рубля.

Периодичность выплат купона: 12 раз в год.

Цена облигации (на 13.10.25): 115,5%, или 1155 рублей.

Кредитный рейтинг компании: АКРА — АА-.

8. РЕСО-Лизинг — выпуск БО-П-11

ISIN: RU000A103C53.

Дата оферты: 30.06.2027.

Дата погашения: 20.06.2031.

Номинал: 1000 рублей.

Доходность к погашению: 17,99%.

Размер купона: 92,75 рубля.

Периодичность выплат купона: 2 раза в год.

Цена облигации (на 13.10.25): 101,85%, или 1018,5 рубля.

Кредитный рейтинг компании: АКРА — АА-.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.