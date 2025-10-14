Самые доходные корпоративные облигации в 2025 году
Банк России опубликовал «Обзор рисков финансовых рынков», где назвал самые доходные активы с начала года. Из доклада следует, что наибольшую полную доходность с начала 2025 года продемонстрировали корпоративные облигации с рейтингом от А до ААА. Так, облигации с рейтингом А принесли с начала года 29,7% доходности, с рейтингом АА — 25,4%, а с рейтингом ААА — 18,7%. Мы собрали подборку таких бумаг с высокими рейтингом и доходностью*.
Что говорится в докладе ЦБ
По данным Банка России, средние доходности корпоративных облигаций в сентябре выросли до 16,9% годовых — максимум за последние два месяца. Объём рынка корпоративных облигаций в сентябре вырос на 474 миллиарда рублей, до 32,4 триллиона рублей. Больше всего облигаций в прошлом месяце разместили нефтегазовые компании и институты развития: на 176 миллиардов и 71 миллиард рублей соответственно.
Среди эмитентов и инвесторов в последние два месяца широкую популярность имеют квазивалютные облигации, которые торгуются в рублях с привязкой к иностранной валюте. В сентябре их разместили на рекордную сумму — 352 миллиарда в рублёвом эквиваленте. С начала года объём размещений таких бумаг составил 1,6 триллиона рублей.
Какие облигации вошли в подборку
Мы отобрали рублёвые облигации российских компаний с фиксированным купоном, кредитным рейтингом не ниже АА-, наиболее высокой доходностью к погашению и без амортизации. Дата погашения или оферты у этих облигаций наступит не ранее чем через полгода. Цена облигаций указана без учёта накопленного купонного дохода. Данные о цене и доходности актуальны на 13 октября 2025 года.
Что такое облигации и как их выбирать
8 корпоративных облигаций с высоким рейтингом
1. РЖД — выпуск БО 001P-28R
ISIN: RU000A106ZL5.
Дата погашения: 20.09.2030.
Номинал: 1000 рублей.
Доходность к погашению: 20,71%.
Размер купона: 16,05 рубля.
Периодичность выплат купона: 12 раз в год.
Цена облигации (на 13.10.25): 99,77%, или 997 рублей.
Кредитный рейтинг компании: АКРА — ААА.
2. ВЭБ.РФ — выпуск ПБО-002Р-48
ISIN: RU000A10ACF3.
Дата погашения: 08.12.2026.
Номинал: 1000 рублей.
Доходность к погашению: 19,98%.
Размер купона: 15,6 рубля.
Периодичность выплат купона: 12 раз в год.
Цена облигации (на 13.10.25): 100,65%, или 1006 рублей.
Кредитный рейтинг компании: АКРА — ААА.
3. Группа Позитив — выпуск 001Р-03
ISIN: RU000A10BWC6.
Дата погашения: 12.04.2028.
Номинал: 1000 рублей.
Доходность к погашению: 17,5%.
Размер купона: 14,79 рубля.
Периодичность выплат купона: 12 раз в год.
Цена облигации (на 13.10.25): 103,59%, или 1035 рублей.
Кредитный рейтинг компании: АКРА — АА-.
4. Авто Финанс Банк — выпуск БО-001Р-15
ISIN: RU000A10C6P6.
Дата погашения: 09.07.2028.
Номинал: 1000 рублей.
Доходность к погашению: 17,57%.
Размер купона: 13,77 рубля.
Периодичность выплат купона: 12 раз в год.
Цена облигации (на 13.10.25): 101%, или 1010 рублей.
Кредитный рейтинг компании: АКРА — АА.
5. ПГК — выпуск 003Р-01
ISIN: RU000A10CWF7.
Дата погашения: 14.09.2028.
Номинал: 1000 рублей.
Доходность к погашению: 17,28%.
Размер купона: 12,95 рубля.
Периодичность выплат купона: 12 раз в год.
Цена облигации (на 13.10.25): 99,33%, или 993 рубля.
Кредитный рейтинг компании: «Эксперт РА» — ruААА.
6. АФК «Система» — выпуск 001P-20
ISIN: RU000A103372.
Дата оферты: 11.05.2026.
Дата погашения: 30.04.2031
Номинал: 1000 рублей.
Доходность к погашению: 22,14%.
Размер купона: 40,89 рубля.
Периодичность выплат купона: 2 раза в год.
Цена облигации (на 13.10.25): 93,31%, или 933 рубля.
Кредитный рейтинг компании: АКРА — АА-.
7. ГТЛК — выпуск БО 002P-04
ISIN: RU000A10A3Z4.
Дата оферты: 10.11.2027.
Дата погашения: 25.10.2029.
Номинал: 1000 рублей.
Доходность к погашению: 17,36%.
Размер купона: 20,55 рубля.
Периодичность выплат купона: 12 раз в год.
Цена облигации (на 13.10.25): 115,5%, или 1155 рублей.
Кредитный рейтинг компании: АКРА — АА-.
8. РЕСО-Лизинг — выпуск БО-П-11
ISIN: RU000A103C53.
Дата оферты: 30.06.2027.
Дата погашения: 20.06.2031.
Номинал: 1000 рублей.
Доходность к погашению: 17,99%.
Размер купона: 92,75 рубля.
Периодичность выплат купона: 2 раза в год.
Цена облигации (на 13.10.25): 101,85%, или 1018,5 рубля.
Кредитный рейтинг компании: АКРА — АА-.
Аналитики предупредили о риске обвала российского рынка до 2400 пунктов
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.