Российский фондовый рынок упал: как инвестору извлечь выгоду

Российский фондовый рынок переживает тяжёлый октябрь. Его ключевой показатель — индекс Мосбиржи — с 1 октября упал более чем на 140 пунктов. Вы инвестор и с горечью наблюдаете за своим красным портфелем? Не спешите расстраиваться, такие «ямы» на рынке можно использовать в свою пользу. Спросили у экспертов, как это сделать*.

Как извлечь выгоду на падающем рынке

Выбор стратегии зависит от прогноза по дальнейшей динамике рынка, сказал «Рамблеру» инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции Антон Соловьёв.

Если предполагается, что коррекция близится к завершению и есть возможность для выгодной покупки акций, необходимо определиться с инвестиционным горизонтом, отметил эксперт. Выбор бумаг зависит от срока:

Для среднесрочных вложений лучше заранее сформировать список перспективных акций , интересных ещё до коррекции. Так, при падении рынка можно приобрести их с дополнительной скидкой.

, интересных ещё до коррекции. Так, при падении рынка можно приобрести их с дополнительной скидкой. Для краткосрочных сделок «на отскок» — покупка наиболее просевших акций в надежде на их быстрое восстановление. Но это рискованный подход, так как падение может иметь фундаментальные причины и продолжиться, предупредил эксперт.

в надежде на их быстрое восстановление. Но это рискованный подход, так как падение может иметь фундаментальные причины и продолжиться, предупредил эксперт. Более сбалансированная стратегия для краткосрочных сделок — фокусироваться на надёжных компаниях с «высокой бетой», их волатильность обычно превышает среднерыночную. При развороте рынка стоимость таких акций может показать значительный рост, отметил Соловьев.

Для извлечения выгоды на снижающемся фондовом рынке и хеджирования рисков подойдут производные активы — фьючерсы и опционы, считает инвестиционный советник реестра ЦБ Юлия Кузнецова. Такие активы могут частично снять риски для акций, купленных на долгий срок ради получения дивидендов, пояснила она. Но ликвидные одиночные фьючерсы есть лишь по ограниченному числу бумаг, предупредила эксперт.

Опционы: что это и как на них заработать

В условиях высокой волатильности инвесторам стоит присмотреться к «точечным» историям роста, считает управляющий директор УК «Первая» Константин Ильчишин. Он напомнил, что ситуация на рынке быстро меняется.

Например, сейчас на фоне роста платины и палладия неплохую динамику демонстрировал «Норникель». Определённое время фаворитом был «Полюс» — его котировки сейчас снизились из-за дивидендного гэпа.

Что, если не акции

Опрошенные «Рамблером» эксперты считают, что в условиях турбулентности стоит обратить внимание на облигации. Их доходности по-прежнему привлекательны в середине октября.

Например, при ключевой ставке 17% годовых доходность по десятилетним облигациям федерального займа (ОФЗ) находится на отметке 15,1%. По мнению экспертов, для инвестиций на долгий срок это хорошая доходность. А в перспективе стоит учитывать и возможный рост бумаг.

Ещё один инструмент, к которому стоит присмотреться в условиях смягчения денежно-кредитной политики, — фонды денежного рынка. Эти активы выглядят очень привлекательно на фоне ставок по депозитам, считает Ильчишин.

Сейчас появились фонды, которые сочетают в себе инструменты денежного рынка и короткие облигации. Доходность по ним должна быть выше в сравнении с фондами, которые вкладывают только в денежный рынок. Это один из наиболее интересных вариантов на данный момент. Константин Ильчишин управляющий директор УК «Первая»

При необходимости вы можете оперативно вывести деньги из фонда денежного рынка для вложения в интересные торговые идеи, подчеркнул эксперт. Такие паи можно продать в любой торговый день.

Также аналитики обращают внимание на инвестиции в активы с привязкой к драгоценным металлам. Во вторник декабрьские фьючерсы на золото и серебро обновили свои исторические максимумы на фоне геополитической напряжённости и ожиданий смягчения ставки Федеральной резервной системы (ФРС). По мнению Кузнецовой, тренд на рост стоимости этих защитных активов ещё не исчерпан.

Цены на золото и серебро выросли до новых рекордов

Как не потерять деньги при волатильном рынке

Основу портфеля должны составлять активы, мало подверженные сильным снижениям в условиях падающего рынка, отметила руководитель отдела развития продуктов УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова. Это:

БПИФы и ОПИФы денежного рынка;

депозиты;

рублёвые и валютные облигации крупных российских эмитентов.

Размещать в волатильные активы — акции, акционные ПИФы, фьючерсы — следует только ту часть средств, которой вы готовы рисковать, подчеркнула эксперт. Лучше избегать переоценённых бумаг без устойчивого денежного потока и с высоким долгом.

Чтобы сохранить капитал в условиях нестабильного рынка, важно правильно входить в сделки и вовремя из них выходить, подчеркнула Юлия Кузнецова.

Сейчас важно действовать строго в рамках своей стратегии и риск-профиля. Рынок может дать краткий отскок, но на фоне высокой геополитической неопределённости падение легко возобновится. Индекс Мосбиржи торгуется в «красной зоне» в районе 2550–2610 пунктов — это рынок дисциплины, а не импульсов. Юлия Кузнецова Инвестиционный советник реестра ЦБ

Эксперт дала 5 практических советов, как защитить капитал:

Открывайте позиции небольшого размера. Риск на идею должен составлять не более 2% вашего инвестиционного капитала. Составьте чёткий план до сделки. Проанализировать движение котировок и установить для себя уровни входа и выхода, а также определить стоп-лосс и тейк-профит. Выделите хедж-долю. Используйте от 20 до 50% своего портфеля для покупки пут-опционов или открытия коротких позиций по фьючерсам, чтобы застраховать себя от падения рынка. Пересматривайте свою хедж-долю в зависимости от того, насколько волатильным становится рынок. Покупайте ступенями по заранее отмеченным уровням. Не нужно пытаться поймать «дно» и подобрать бумагу по самой низкой цене. Держите ликвидную подушку. Создайте резерв средств, чтобы не продавать ценные бумаги «в яму».

Как читать графики на бирже: сложно только на первый взгляд

Резкие падения рынка страшны тем инвесторам, которые используют краткосрочные стратегии и вкладывают заёмные средства, отметил Ильчишин. При долгосрочных инвестициях сроком 5–10 лет такие колебания рынка могут приносить лишь психологический дискомфорт, считает эксперт.

Снизить этот дискомфорт и повысить доходность помогут регулярные вложения. Тогда инвестор сможет воспользоваться этими просадками и через одно-два таких снижения увидит, что это возможность, а не опасность. Константин Ильчишин управляющий директор УК «Первая»

Торговать на падении фондового рынка стоит только опытным трейдерам. Таким мнением поделился с «Рамблером» доктор экономических наук Юрий Ляндау. Инвесторам, которые не сильно разбираются в фондовом рынке, экономист советует вкладывать деньги в надёжные инвестиционные продукты с минимальным риском. Например, сберегательные фонды от крупных управляющих компаний или ОФЗ.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

