Мемные акции: лотерея или реальный способ разбогатеть
Социальные сети диктуют тренды не только в моде и культуре, но и на фондовом рынке. Слышали ли вы про мемные акции? Это бумаги, стоимость которых аномально взлетает без явных причин. Публикации об этом в социальных сетях и на форумах ещё сильнее «раздувают» актив. Рассказываем, откуда появляются акции-мемы, как их распознать и насколько опасно в них инвестировать*.
Какие акции называют мемными
Мемы — это видео, изображения, фразы, которые быстро распространяются в интернете и резко становятся популярными. Мемные акции получили своё название за схожий вирусный характер. Это ценные бумаги, ставшие популярными благодаря активной рекламе и обсуждению среди розничных инвесторов, трейдеров и влиятельных лиц в соцсетях и специализированных форумах.
Про такие акции обычно пишут только хорошее, отметила руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. Такой подход далёк от адекватной оценки актива. Профессиональная аналитика предполагает взвешенный подход и обязательно включает анализ рисков, подчеркнула она.
Акцию преподносят как следующую «звёздную» бумагу. Активно взывают к эмоциям: «Успей купить, пока не поздно!» Или преподносят идею как «эксклюзивный» совет «только для своих». Обычно это происходит синхронно на разных площадках. Малых
Как правило, акции-мемы до внезапной популярности представляют собой бумаги небольших эмитентов с относительно низкой ликвидностью и малой капитализацией, сказала Малых. По её словам, котировки таких активов легче всего подвинуть вверх.
Самые первые акции-мемы
Самые известные мемные бумаги — акции американской сети по продаже игровых приставок и компьютерных игр GameStop. Именно с них началась история акций-мемов.
К концу 2020 года бизнес оказался в тяжёлом положении: люди стали чаще скачивать игры онлайн, а не покупать в магазинах. Пандемия ускорила снижение продаж. Компания закрывала магазины, акции на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) торговались преимущественно в красной зоне.
В январе 2021 года хедж-фонды Citadel, Mеlvin Capital, Susquehanna решили заработать на падении бумаг GameStop и открыли короткие позиции. На тот момент акции стоили около 20 долларов за штуку.
Стремление крупных игроков рынка заработать на проблемах GameStop не понравилось интернет-сообществу любителей видеоигр и самой розничной сети. Мелкие трейдеры на форуме договорились и начали массово скупать акции GameStop.
Стоимость бумаг на фоне ажиотажа начала резко расти. Хедж-фонды, которые ставили на понижение, начали терять огромные деньги. Им пришлось покупать акции обратно, чтобы закрыть свои ставки, и это заставляло цену расти ещё сильнее. На пике акции GameStop достигали около 500 долларов за штуку, демонстрируя доходность 2400%.
Впоследствии стоимость бумаг скорректировалась. В 2022 году эмитент провёл сплит акций в соотношении 4:1. На конец октября 2025 года бумаги на бирже торговались вблизи 23 долларов за штуку.
Что такое сплит акций, как и для чего его проводят компании
Три главных признака мемных акций
- Взрывная популярность. Резкий скачок количества упоминаний акций компании в социальных сетях и на форумах, появление связанных с бумагой мемов и хештегов.
- Отсутствие фундаментальной основы для роста. Низкая прибыльность, убытки, высокая задолженность или другие финансовые проблемы эмитента. Компания работает в устаревшей или неперспективной отрасли.
- Аномальная волатильность цен. В течение короткого периода стоимость актива может взлетать и падать на десятки процентов.
Можно ли извлечь выгоду: мнения экспертов
Все опрошенные «Рамблером» аналитики подчеркнули, что вложения в мемные акции сопряжены с высокими рисками и могут привести к потере капитала.
Мемные активы являются спекулятивными, а не инвестиционными инструментами, подчеркнул аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский.
Покупать такие бумаги стоит при готовности к полной потере вложенных средств. Инвесторам с низкой толерантностью к риску и недостаточным опытом вовсе не следует вкладываться в акции-мемы.Дмитрий ВишневскийАналитик «Цифра брокер»
На мемных акциях в лучшем случае смогут заработать только те, кто присоединился к ралли в самом начале, считает Наталья Малых. Если об активе уже написали во всех социальных сетях и ведущих биржевых СМИ, скорее всего, ралли близится к завершению, отметила она.
Если инвестор решил рискнуть и вложиться в идею, перед покупкой ему стоит проверить отчёты компании, пресс-релизы и презентации на официальном сайте, отметили опрошенные «Рамблером» аналитики.
Большая ошибка — вкладывать все сбережения в одну акцию, не проверив эмитента. Особенно если бумага низколиквидная. Не надо покупать то, что не знаешь.
Вишневский назвал ещё три важных правила для снижения риска:
- Выставлять строгие лимиты.
- Диверсифицировать портфель.
- Отказаться от импульсивных покупок на пике «хайпа».
Главное
Мемные акции получили своё название за схожий вирусный характер распространения с интернет-мемами. Стоимость таких бумаг быстро взлетает на фоне ажиотажного спроса, вызванного иррациональным энтузиазмом. Хайп создают блогеры и инвесторы на форумах и в социальных сетях.
Обычно мемными акциями становятся бумаги некрупных компаний с низкой ликвидностью и повышенной волатильностью. Их проще всего «раскачать» усилиями мелких трейдеров.
Три ключевых признака мемных акций: взрывная популярность, отсутствие фундаментальной основы для роста и аномальная волатильность цен.
Аналитики предупреждают о высоких рисках вложений в акции-мемы. Среднестатистический инвестор с большой долей вероятности потеряет капитал.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.