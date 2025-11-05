Аналитики рассказали, что будет с рублём после праздников

Рубль в начале ноября сохраняет устойчивость. Утром в среду национальная валюта укреплялась к доллару, евро и юаню. Спросили у аналитиков, какие факторы оказывают поддержку рублю и каким будет его курс на короткой праздничной неделе.

© spawns/iStock.com

Что происходит с рублём после праздников

Утром в среду курс рубля на рынке «Форекс» укреплялся к мировым валютам. В моменте доллар опускался до 80,39 рубля (-0,74%), евро стоил 92,32 рубля (-0,71%), а юань торговался по 11,28 рубля (-0,7%).

Днём динамика сменилась и рубль перешёл к ослаблению. К 13:50 мск курс доллара составил 81,34 рубля (+0,42%), евро был на уровне 93,4 рубля (+0,46%). Юань находился на отметке 11,41 рубля (+0,49%).

Официальные курсы Банка России на 5 ноября:

Доллар — 80,89 рубля.

Евро — 93,38 рубля.

Юань — 11,24 рубля.

Какие факторы определяют курс рубля в начале ноября

Рубль продолжает удерживать сильные позиции относительно доллара, евро и юаня на фоне роста геополитических рисков и нереализованных излишне оптимистичных ожиданий относительно мягкости позиции Банка России, сказали «Рамблеру» опрошенные аналитики.

Обострение геополитической ситуации и усиление санкционных рисков мотивируют экспортёров не держать валюту на счетах и конвертировать её в рубли, отметил директор казначейства «Цифра банк» Дмитрий Рожков. По его словам, такой вывод можно сделать из отчета ЦБ о развитии банковского сектора в сентябре. По данным регулятора, средства на счетах организаций в валюте выросли на 1,1 триллиона рублей.

Снижение ключевой ставки с 17 до 16,5% годовых и повышение прогноза по среднему уровню ставки в 2026 году до 13–15% по сравнению с ранее ожидаемым диапазоном 12–13% предполагает более высокие ставки в экономике. Это сохраняет привлекательность рублёвых активов, продолжил Рожков.

Высокие реальные ставки за счёт жёсткости политики Банка России играют в пользу рубля, согласна аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова. Она также отметила, что высокие процентные ставки делают рублёвые активы привлекательными и снижают интерес к иностранной валюте.

Сдерживающее воздействие на рубль оказывают сохраняющееся санкционное давление на российский нефтегазовый сектор, а также снижение цен на нефть после решения ОПЕК+ увеличить предельный уровень нефтедобычи с декабря на 137 тысяч баррелей в сутки, добавила Попцова.

Прогнозы по курсу рубля на короткой неделе

В течение короткой рабочей недели опрошенные «Рамблером» эксперты ожидают спокойную динамику курса рубля и невысокую торговую активность. По среднему прогнозу, доллар будет находиться рядом с отметкой 80 рублей, евро будет торговаться в области 92–94 рублей. Курс юаня составит около 11,3–11,4 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар в диапазоне 80,3–82,5 рубля.

Евро составит 92,5–94,5 рубля.

Юань будет стоить 11,2–11,5 рубля.

Прогноз директора казначейства «Цифра банк» Дмитрия Рожкова:

Доллар останется вблизи 80 рублей.

Стоимость евро будет 92–94 рубля.

Юань будет торговаться в области 11,1–11,4 рубля.

Прогноз аналитика фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алины Попцовой:

Доллар останется в области 80–82 рублей.

Стоимость юаня составит 11,2–11,5 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар будет находиться в интервале 80–84 рублей.

Курс юаня будет в коридоре 11,2–11,7 рубля.

Эксперты предсказали, что ждёт экономику России в ближайшее время