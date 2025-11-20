Перевод средств накопительной пенсии в ПДС: ваши инвестиции без вложений и усилий

Многие россияне имеют накопления, о которых часто даже не подозревают, — средства накопительной пенсии. Эти средства можно перевести в программу долгосрочных сбережений, где они будут работать на ваше будущее. В ряде случаев программа позволит оформить более ранний доступ к ним.

У кого есть средства накопительной пенсии и когда их выплачивают

Средства накопительной пенсии — средства, предназначенные для доплаты к страховой пенсии по старости. Они есть у следующих категорий граждан:

родившихся в 1967 году и последующих годах и официально трудоустроенных в период с 2002 по 2013 год;

женщин, рождённых в 1957–1966 годах, и мужчин 1953–1966 годов рождения, работавших с 2002 по 2004 год, если работодатель уплачивал за них страховые взносы;

участвовавшим в добровольном софинансировании;

направивших на формирование средств накопительной пенсии материнский капитал.

Доступ к средствам накопительной пенсии открывается женщинам в 55 лет, а мужчинам — в 60 лет, при соблюдении условий для назначения накопительной пенсии.

Выплата средств происходит единовременно или ежемесячными платежами. Сумма выплат рассчитывается путём деления суммы средств пенсионных накоплений на количество месяцев выплаты накопительной пенсии. Если расчётная ежемесячная выплата составляет менее 1525 рублей (10% прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации), вся накопленная сумма выплачивается единовременно. Если сумма больше — назначают ежемесячную доплату к пенсии на 22,5 года.

Однако россияне имеют возможность «активировать» свои пенсионные накопления и более гибко ими распоряжаться. Для этого средства накопительной пенсии нужно перевести в программу долгосрочных сбережений (ПДС).

С начала запуска ПДС в 2024 году 778 тысяч россиян заявили к переводу в СберНПФ 138,6 миллиарда рублей средств накопительной пенсии. В этом году такое решение приняли уже 444,7 тысячи человек — они подали заявки на перевод 67,7 миллиарда рублей. Деньги по заявлениям, оформленным в этом году, поступят на личные счета ПДС в СберНПФ уже в марте 2026 года.

Зачем переводить пенсионные накопления в ПДС

Средства накопительной пенсии — это ваш финансовый резерв, который может дать больше уверенности и спокойствия в будущем. При переводе средств накопительной пенсии в ПДС вы получаете ряд преимуществ.

Зачем переводить средства накопительной пенсии в ПДС:

Гибкость . В ПДС вы можете получить свои деньги раньше — через 15 лет участия в программе, в любое время при наступлении особых жизненных ситуаций или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

. В ПДС вы можете получить свои деньги раньше — через 15 лет участия в программе, в любое время при наступлении особых жизненных ситуаций или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Защита в трудную минуту . В случае необходимости оплаты дорогостоящего лечения (перечень устанавливается Правительством РФ) или потери кормильца средства ПДС можно снять досрочно и использовать. Для средств накопительной пенсии это исключено.

. В случае необходимости оплаты дорогостоящего лечения (перечень устанавливается Правительством РФ) или потери кормильца средства ПДС можно снять досрочно и использовать. Для средств накопительной пенсии это исключено. Надёжность . Все ваши личные взносы и инвестиционный доход в ПДС застрахованы АСВ на сумму до 2,8 миллиона рублей. Это в два раза выше, чем защита по стандартным банковским вкладам. В полном объёме также застрахованы переведённые в программу средства накопительной пенсии, вся сумма господдержки и инвестиционный доход на них.

. Все ваши личные взносы и инвестиционный доход в ПДС застрахованы АСВ на сумму до 2,8 миллиона рублей. Это в два раза выше, чем защита по стандартным банковским вкладам. В полном объёме также застрахованы переведённые в программу средства накопительной пенсии, вся сумма господдержки и инвестиционный доход на них. Больше возможностей. Деньги с ПДС можно получить единовременно, если размер рассчитанной пожизненной периодической выплаты по ПДС меньше 10% минимального прожиточного пенсионного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации или через 15 лет участия в ПДС. Средства накопительной пенсии выплачивают сразу, только если результат отношения расчётного размера накопительной пенсии к размеру прожиточного минимума пенсионера по РФ составил 10% и менее.

Таким образом, перевод средств накопительной пенсии в ПДС — это простой шаг к гибкости и росту будущих финансовых возможностей.

Многие россияне уже используют возможности ПДС и активно пополняют счета ПДС. С начала 2025 года клиенты СберНПФ направили в ПДС 101,6 миллиарда рублей. Клиенты СберНПФ по итогам 2024 года получили инвестиционный доход в размере 17,8%, а также государственное софинансирование в общем размере 32 миллиарда рублей. Увеличение средств на счетах ПДС за счёт потенциального инвестдохода и господдержки произойдёт и в следующем году.

Я открыла эту программу всем членам своей семьи. Это один из самых доступных, надёжных и выгодных инструментов на рынке с уникальными гарантиями. Это ваша финансовая защита и уверенность в завтрашнем дне, — Алла Пальшина, исполнительный директор СберНПФ.

Способы перевода средств накопительной пенсии в ПДС

Вам доступны два способа перевода средств накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений:

Если ваши пенсионные накопления уже в СберНПФ, до 31 декабря 2025 года заключите договор ПДС и подайте заявление о переводе средств пенсионных накоплений в ПДС. Ваши средства переведутся в ПДС не позднее 31 марта 2026 года.

2025 года заключите договор ПДС и подайте заявление о переводе средств пенсионных накоплений в ПДС. Ваши средства переведутся в ПДС не позднее 31 марта 2026 года. Если средства накопительной пенсии в другом негосударственном пенсионном фонде или в Социальном фонде России (СФР), для их перевода необходимо заключить со СберНПФ договор об обязательном пенсионном страховании (ОПС). Дополнительно, до 30 ноября 2025 года включительно, нужно подать в СФР заявление о переходе или досрочном переходе в выбранный НПФ путём личного обращения в СФР или онлайн с помощью мобильного приложения «Госключ». Когда деньги окажутся в СберНПФ, потребуется заключить договор ПДС и оформить заявление на перевод средств накопительной пенсии в ПДС.

Важно: ваша страховая пенсия от государства остаётся с вами в полном объёме. Этот перевод её никак не затрагивает. Она будет назначена при наличии необходимого страхового стажа и накопленных пенсионных баллов.

Когда выгоднее осуществить перевод средств накопительной пенсии в ПДС

Если вы переводите средства накопительной пенсии на ПДС в том же фонде, где они хранятся, например в СберНПФ, делать это можно в любое время до конца текущего года. Средства поступят в ПДС без каких-либо потерь не позднее марта следующего года.

При переходе в другой негосударственный пенсионный фонд из НПФ или СФР досрочно можно потерять часть инвестиционного дохода. Он формируется за счёт того, что негосударственные пенсионные фонды инвестируют деньги в ценные бумаги. Фиксация дохода происходит один раз в пять лет. Чтобы не лишиться инвестдохода, переход в другой НПФ нужно осуществлять в год фиксации с подачей в СФР заявления о переходе.

Как узнать дату фиксинга:

через Госуслуги;

в многофункциональном центре;

в СФР или своём фонде;

в приложении СберБанк Онлайн;

в офисе СберБанка.

При личном визите в офис сотрудники Сбера подскажут, когда выгоднее всего переводить средства пенсионных накоплений.

Как легко узнать о ваших накоплениях и принять решение

Прямо сейчас, не выходя из дома, вы можете получить полную ясность о своих пенсионных накоплениях:

1. Откройте СберБанк Онлайн. Нажмите на «Расчёт пенсии» — «Рассчитать пенсию», подтвердите получение данных с Госуслуг.

2. В разделе «Сбережения и пенсии» вы не только увидите детали своей страховой пенсии, но и узнаете, где именно хранятся ваши средства накопительной пенсии, с какого числа действует договор ОПС и когда вы можете их перевести в другой негосударственный пенсионный фонд без потери инвестиционного дохода.

3. Для перевода средств пенсионных накоплений в СберНПФ выберите «Действия» — «Перевести средства накопительной пенсии» и следуйте инструкции.

Это займёт всего несколько минут, но подарит вам ощущение ясности и контроля над своим будущим. Когда вы видите все свои ресурсы, планировать становится гораздо проще.

Дополнительные преимущества, которые вы получаете при вступлении в ПДС в СберНПФ:

Участникам программы долгосрочных сбережений в СберНПФ доступен вклад «Забота о будущем» с доходностью до 20% годовых . Повышенная ставка сработает при пополнении ПДС на сумму вклада или больше. Минимальная сумма открытия вклада — 50 тысяч рублей. Оформить его можно в любом отделении Сбера.

. Повышенная ставка сработает при пополнении ПДС на сумму вклада или больше. Минимальная сумма открытия вклада — 50 тысяч рублей. Оформить его можно в любом отделении Сбера. Переведите средства накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений в СберНПФ до конца этого года и получите шанс выиграть призы, главный из которых — 5 миллионов рублей.

— 5 миллионов рублей. Пополните ПДС на сумму от 1000 рублей в период с 16 сентября по 14 декабря 2025 года и участвуйте в акции, в которой можно выиграть 1 миллион рублей на отпуск и другие денежные призы.

Переведите свои накопления в СберНПФ — получите контроль над своими сбережениями и возможность выиграть призы.