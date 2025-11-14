Россияне не полностью доверяют свои финансы искусственному интеллекту

72% российских инвесторов считают искусственный интеллект (ИИ) надёжным помощником, но не готовы полностью доверить ему управление своими финансами. Об этом говорится в исследовании УК «Первая» и СберИнвестиций.

При этом полностью доверить инвестиции искусственному интеллекту согласились только 15% респондентов. Отрицательно к этой идее отнеслись 12% опрошенных. Остальные частично готовы положиться на ИИ. Таких больше в Дальневосточном, Приволжском и Сибирском федеральных округах.

Среди тех, кто готов частично использовать ИИ:

больше половины (54%) ценят его за способность быстро анализировать большие данные, но уверены, что без собственной оценки ситуации человеку не обойтись;

каждый пятый (19%) считает, что технологиям ещё слишком рано доверять полный анализ портфеля;

18% указали на множество тонкостей, которые для ИИ недоступны.

Сторонники применения ИИ в инвестициях больше всего ценят:

способности быстро обрабатывать большие объёмы данных (эту черту отметили 49% опрошенных);

не поддаваться панике и другим эмоциям (35%);

не допускает ошибок (7%);

возможность заработать на фондовом рынке с помощью ИИ (1%).

Опрос показал, что 36% респондентов не поддерживают использование ИИ в инвестициях. По их мнению, рынок часто ведёт себя иррационально и ИИ может не успеть вовремя среагировать. Ещё 36% не хотят терять контроль над своими деньгами. 11% опрошенных полагаются только на собственные знания и опыт.

