Аналитики объяснили, почему рубль перешёл к падению

Рубль к середине ноября начал терять позиции относительно основных мировых валют. Доллар в понедельник торгуется выше 81 рубля, евро стоит больше 94 рублей, юань — выше 11,4 рубля. Проанализировали, что происходит на валютном рынке, и спросили у аналитиков, каким будет курс рубля на текущей неделе.

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

Рубль завершил прошлую неделю (10–14 ноября) небольшим снижением к основным валютам. Цена закрытия доллара на рынке «Форекс» в пятницу составила 80,85 рубля. Евро завершил основную торговую сессию на отметке 93,94 рубля. Юань закрылся на 11,38 рубля.

В понедельник динамика сохраняется. К 13:40 мск доллар укрепился до 81,14 рубля (+0,36%), евро поднялся к 94,19 рубля (+0,26%), юань стоил 11,42 рубля (+0,28%).

Банк России в конце недели повысил официальные курсы иностранных валют. Курсы ЦБ на 17 ноября:

Доллар — 81,13 рубля.

Евро — 95,09 рубля.

Юань — 11,4 рубля.

Причины ослабления рубля

Ослабление рубля в середине ноября вызвано сочетанием нескольких факторов, отметили опрошенные «Рамблером» аналитики. Одна из причин — усиление геополитической неопределённости после обсуждения новых санкционных инициатив в США.

Президент Дональд Трамп подтвердил готовность ввести «очень жёсткие» меры против торговых партнёров России. Подобный новостной фон традиционно повышает спрос на валюту и заставляет рынок действовать осторожнее, пояснил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

Негативное влияние на курс рубля также оказывает ситуация на сырьевом рынке. Падение мировых цен на нефть и рост скидки на российский сырьевой экспорт ограничивают валютные поступления в Россию и снижают предложение валюты на рынке, отметил эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер.

Стоимость декабрьского фьючерса Brent на лондонской бирже Ice опустилась в район 61–63 долларов за баррель. Дисконт российской нефти Urals к Brent в ноябре превысил 19 долларов за баррель.

Дополнительное влияние на курсы валют оказывает сезонная динамика, отметил Силаев. После прохождения налогового периода в конце месяца экспортёры обычно снижают объём продаж валютной выручки, поэтому приток валюты на рынок к середине нового месяца уменьшается, пояснил эксперт.

Несмотря на новостной фон и падение нефтяных котировок, динамика курса рубля за последний месяц демонстрирует относительную стабильность, сказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

После значительного ослабления рубля в первой половине сентября до 85,1 рубля за доллар и последующего его укрепления в октябре до 78,5 рубля за доллар в ноябре рубль ведёт себя более стабильно и предсказуемо, считает эксперт. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Поддержку рублю продолжают оказывать высокие процентные ставки, указывают опрошенные «Рамблером» аналитики. Однако, если будет сигнал к их снижению — в случае дальнейшего замедления инфляции, тогда поддержки у рубля станет меньше, и он ослабнет, отметила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Каким будет рубль 17–21 ноября

По среднему прогнозу, на текущей неделе курс доллара будет держаться в диапазоне 80–84 рублей, евро будет находиться в области 92–95 рублей, юань — в коридоре 11,2–11,7 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар может торговаться в диапазоне 80,5–82 рублей.

Евро будет стоить 93,2–95,2 рубля.

Юань в области 11,3–11,6 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаила Зельцера:

Доллар способен подняться выше 82 рублей.

Евро может закрепиться над отметкой 95 рублей.

Юань может протестировать уровень 11,5 рубля.

Прогноз ведущего аналитика «Цифра брокер» Наталии Пырьевой:

Доллар останется в диапазоне 80–83 рублей.

Евро составит 92–94 рубля.

Юань будет в коридоре 11,3–11,5 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар может находиться в интервале 80–84 рублей.

Юань составит 11,2–11,7 рубля.

Прогноз старшего трейдера УК «Альфа-Капитал» Владислава Силаева:

Доллар в пределах 80–84 рублей.

Юань около 11,2–11,7 рубля.

