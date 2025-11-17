В России утвердили новые налоговые льготы для владельцев ПДС

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении налоговых льгот для участников программ долгосрочных сбережений (ПДС). Новые правила увеличивают семейные налоговые вычеты до 1 миллиона рублей, вводят льготы для работодателей и унифицируют ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

© Roman Naumov/globallookpress.com

Закон, одобренный Госдумой 11 ноября, вступает в силу сегодня, за исключением отдельных статей, для которых установлен более поздний срок. Ключевое изменение — увеличение налогового вычета для родителей, инвестирующих в долгосрочные продукты (ИИС-3, ПДС, негосударственное пенсионное обеспечение) в пользу детей. Теперь каждый родитель может получить вычет до 500 тысяч рублей, что в сумме на семью составляет 1 миллион рублей. Льгота распространяется на детей до 18 лет или до 24 лет для студентов-очников.

Для работодателей, участвующих в софинансировании ПДС сотрудников, установлен налоговый стимул: расходы на софинансирование в пределах 12% от фонда оплаты труда можно будет вычесть из базы налога на прибыль. Они не будут облагаться страховыми взносами.

Также унифицированы ставки НДФЛ при выводе средств по ПДС — они составят 13 или 15% в зависимости от суммы дохода. Это исключает применение прогрессивных ставок 18–22%, что было возможно ранее. Таким образом, налоговые условия ПДС приведены в соответствие с другими долгосрочными инвестиционными продуктами.

Программа долгосрочных сбережений действует с 1 января 2024 года и позволяет гражданам получать государственное софинансирование до 36 тысяч рублей в год в течение 10 лет, налоговые вычеты и перевод средств накопительной пенсии на специальные ПДС-счета.

Как работает программа долгосрочных сбережений